中國式歧視登峰造極，「人下人」的命不如「人上人」的狗

中國高考剛過去不久，現在成績公布後，幾家歡喜，幾家憂。

高考對於不少中下層家庭來說是一次鯉魚跳龍門的機會，只有越過了龍門，才有成為人上人的可能。如果不能成為人上人，那麼所有的斯文和尊嚴都可能掃地。

最近，徽州宴事件在中國鬧得沸沸揚揚，起因是一位飯店老闆娘遛狗不牽繩，狗撲向鄰居家女兒，雙方發生口角糾紛，老闆娘怒駡：「敢弄我的狗，我就給你孩子刺死」、「沒我狗值錢」、「不就是要錢嗎，老子幹了幾個徽州宴，幾千萬我都賠得起。」

這樣的富人用錢可以砸死人的案例在中國並不罕見，一些暴發戶的囂張跋扈早已有跡可循。財富似乎給了他們一張成為人上人的門票，獲得了凌駕於他人人格與尊嚴之上的特權。那些暫時沒有獲得門票的人，他們也大多汲汲營營，希望有朝一日也能進階為其中一員。

在中國的傳統文化裡，似乎沒有一種自由、平等、博愛的精神，更多強調一種尊卑有序、各安其位。《論語・學而篇》有子曰：「道千乘之國，敬事而信，節用而愛人，使民以時。」意思是治理一個擁有千輛兵車的國家，就要嚴謹認真地辦理國家大事而又恪守信用，誠實無欺，節約財政開支而又愛護官吏臣僚，役使百姓要不誤農時。

這句話雖然體現了儒家的民本思想，但是也硬生生將人和民區別為兩個不同群體，在統治者眼中，民不是需要平等對待的「人」，只不過是可供役使的工具，也並不需要特別愛護他們。

時至今日，這樣的不對等關係並沒有改觀。中國官方和民間不時鼓噪西方世界對其種族歧視和有色眼鏡，殊不知中國內部才是全球最不平等、最不公平的地方之一。中國人長期生活在不公平、不正義的環境中，他們無力也無願去構建一個普遍自由、機會均等的社會，他們不懈追求的是有朝一日能騎在別人頭上耀武揚威。

西方人比中國人更喜歡寵物狗，他們不會吃狗肉，他們將狗視作家庭成員之一。他們更會盡到一個寵物監護人的責任，不會縱容自己的寵物去傷害別人，遛狗牽繩是常識，狗狗如果在外面方便了，他們還會用專門的口袋來處理。

那位徽州宴老闆娘的行為，看似護狗心切，其實不過是仗著自己的權勢欺人，她關注的僅僅是狗的幾十萬身價可以標記她高贵的身份和地位，她其實並不愛狗，因為沒有一個寵物主人會放縱自己的寵物去撒野，然後引起周邊人畜共憤。

在她的心中，從來不會有平等待人的意識，更不可能去愛護寵物。據她的員工披露，她家開店賺了很多錢，但是對於員工卻很刻薄，也是經常辱駡他們。當今的中國，人人生而平等的思想沒有市場，現實社會本來就是不平等的，人打從娘胎裡就分三六九等，社會上瀰漫著弱肉強食的思維，一個不能成為強者的人被他人凌辱是可恥且活該的。

這樣的不平等不僅是歷史文化遺產，也是官方的政策使然。中國官員的權力來自上峰，沒有經過民意洗禮，他們的骨子裡不會以民為本、為民服務，人民有時是道具，有時是韭菜，有時是洪水猛獸。如果不是這樣，就不會有官員質問記者：「你是為黨說話，還是為老百姓說話」，也不會有官員一邊享受著特權，一邊叫囂：「領導就得騎馬坐轎，老百姓想要公平？臭不要臉！」

今（2021）年初，內蒙古某市信訪局局長在一次信訪維穩會議上，大言不慚地教下面的人作惡：「有的地方公安不為成功找辦法，只他媽為失敗找理由，歲數大的不能打，這個糖尿病的、高血壓的、孕婦等等不能打，我告訴你，必須打往死裡打，死了我負責。」

有這樣的官員主政，他們制定的政策怎能體現以民為本、公平公正呢？有些中國人的命，真不如有權有勢人家的狗值錢，京城、魔都人的命比其他地區人的命值錢，大城市人命比小農村人命值錢。

要不然，不會有人凡爾賽式地炫耀自己雙國籍，上了不是有錢就能上的清華附中，本可以不參加高考直升清華，但是自己偏偏喜歡央戲；也不會有坐公車的北京大媽炫耀自己是正黃旗，正宗北京二環戶口，於是有了辱駡別人「臭外地的、上北京要飯來了」的資本。更不會有開豪車撞死城市人的賠償金額遠比農村人高，官方的解釋是城市人均收入要比農村高，肉食者們的思維，大概還停留在農村人進城是盲流的階段。

那些暫時晉升人上人的人更容易耍弄特權，但並不意味著那些處於人下人位置的人，就多麼渴望真正的平等。

魯迅先生早在《二心集》中說過：「奴才做了主人，是絕不肯廢去老爺的稱呼的，他的擺架子，恐怕比他的主人還十足，還可笑。」中國底層社會之惡早已觸目驚心，人下人一旦有了一點權利就會將它利用到極致。那些中國小官巨貪的例子可以說比比皆是，那些移民國外的中國人之間，還經常上演已晉升人上人的老移民，在新移民面前擺一擺主人架子的滑稽戲，每當有人問你來多久了？大概就是在思量韭菜的長成怎麼樣了。

最近，中國頒布的加強基層社會治理規定，特別提到了賦予鄉鎮（街道）、村（社區）執法權，此舉被不少海外媒體解讀為「朝陽大媽也將擁有執法權，底層互害加速。」這其實並非空穴來風，近期中國人之間的舉報風氣盛行，有媒體人感慨「好人」也開始舉報了，四川大學新生参加軍訓，「一連」舉報「二連」，被稱為「舉報的内捲」。

想當年，武則天稱帝之前就是通過設銅匭，鼓勵天下的老百姓告密，來讓天下人噤若寒蟬。舉報之人還會得到嘉獎，一旦舉報坐實，舉報之人一律授官，就算舉報不實，也沒有關係，無需承擔任何責任，而且還會受到朝廷的保護，所以來俊臣、周興這些原本名不見經傳的人下人粉墨登場，搖身一變為令人聞風喪膽的酷吏，維持了武周王朝幾十年的恐怖統治。

孔子之後的儒學思想家們，也曾告誡歷代君主關於王朝興亡更替的規律：「民為貴，社稷次之，君為輕」，「君者，舟也；庶人者，水也；水者載舟，水者覆舟。」民如水，可以風平浪靜、如詩如畫，也可以驚濤駭浪、暗潮洶湧，但是民很少擁有自己獨立的主體地位。

中國歷史上有數不清的農民起義，他們打出的旗號也符合樸素的平等思想，但是最後成功的屈指可數，成功後還能做到的更是鳳毛麟角。

徽州宴事件曝光後，事發地安徽蚌埠徽州宴每天都迎接一大波憤怒的群眾，他們或是退訂、退卡抵制，或是開視頻直播增熱度，或是活捉老闆娘來一場人民的審判。他們到底是恨老闆娘，還是恨老闆娘不尊重人，或是恨這個不平等的社會，我們不知道。可能他們中有人圍觀後離去，接自己的孩子放學，等紅綠燈時，看見一位穿著不體面的環衛工，隨即轉換為社會人的角色教育子女：「你不好好學習，不考上好大學，就會像他一樣，被人瞧不起！」

魯迅在《聰明人和傻子和奴才》一文中說，奴才總不過是尋人訴苦，只要這樣，也只能這樣。如果能遇到可以同情和安慰他的聰明人，已經舒坦得不少了。如果遇上幫他破窗的傻子，他是絕不會依的，還會千方百計做主人的幫凶，獲得那可憐的獎賞。

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