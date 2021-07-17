美財政部制裁7名香港中聯辧副主任，中外交部駐港公署：制裁是廢紙一張

（中央社）美國昨（16）日首度發布香港商業警示，警告在北京實施港區國安法、反外國制裁法後，在香港營運可能面臨商譽、財務甚至法律風險。美國財政部也加碼制裁香港中聯辦7名副主任。

美國國務院、財政部、商務部與國土安全部昨日聯合發布警示，提醒在香港營運或與遭制裁單位有接觸的美企，可能面臨4大類風險，包含「港區國安法」相關風險、資訊隱私風險、重要商業資訊透明與取得風險，及與遭制裁中港人士或單位接觸的風險。

商業警示指出，在香港營運的企業及代表他們從事商業行為的公司與個人，都受到香港法律管束，包含港區國安法。已有外國公民被香港當局依國安法逮捕，其中一人為美國籍；遭逮捕可能面臨旅行文件遭扣押，也可能被禁止離開香港。

此外，商業警示警告，在港區國安法下，北京與香港當局可能利用擴大法律權限，從駐港企業與個人身上蒐集資料，查看是否有違反國安情事。企業可能在沒有搜索令情況下遭監控，或是被要求將數據資料交給當局。

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由於美國已對香港祭出多種制裁措施，商業警示提醒，在沒有取得官方許可下，美國個人與實體不得與遭制裁單位有特定交易往來，違反者恐面臨民事與刑事罰則。

除了可能遭遇來自美國的刑罰，商業警示表示，在港美企若遵守美國制裁措施，也恐遭受中國報復。根據北京6月10日實施的「反外國制裁法」，直接或間接參與「歧視性限制措施」制定、決策或施行的個人或機構，可能面臨撤銷簽證、凍結資產等反制措施。

制裁7中聯辦官員

美國財政部昨日也一口氣將7名香港中聯辦副主任加入指定制裁名單（SDN），包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平與尹宗華。上榜官員在美資產會遭到凍結，美國人士一般也禁止與他們往來。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表示，過去一年香港商業環境惡化，過去長期在中國大陸會面臨的法律、財務、營運與商譽風險，在香港也越來越普遍。他強調：「一個健康的商業投資環境需要有透明法規架構，也須遵守法治。」

布林肯指出，面對北京過去一年多來扼殺香港人民民主願景的決定，美國採取行動，透過昨日作為清楚傳達與港人堅定站在一起的訊息。

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中國外交部駐港公署：「廢紙一張」 （中央社）美國16日首度發布香港商業警示並宣布制裁中聯辦7名副主任。中國外交部駐港公署回應稱，美方的施壓制裁不過是「廢紙一張」，指美方的「霸淩行徑」蠻橫無理，港人在內的中國人必將反擊。 中國外交部駐香港特派員行政公署16日發出聲明，指美國的商業警告是抹黑香港營商環境；稱港區國安法實施以來，香港社會秩序恢復，外國在港投資者有更加安全、穩定、可預期的營商環境。 聲明以發言人名義指美方危言聳聽恐嚇在港外資，真正的圖謀是破壞香港繁榮穩定並危害中國國家安全。 這名發言人說，美方的制裁等手段是蠻橫干預香港事務和中國內政，「這種施壓制裁的不義之舉再多再濫都不過是廢紙一張，阻撓不了『一國兩制』行穩致遠的堅定步伐和中華民族不可逆轉的復興大勢」。 這名發言人說，中國全力推進實施「十四五」規劃（2021年到2025年）和粵港澳大灣區戰略，隨著國安法實施和完善選舉制度落地，香港國際金融、貿易、航運中心地位更加穩固，「『東方之珠』必將在融入國家發展大局中綻放更耀眼的光芒」；相信不持偏見的國際投資者都將從香港實際和自身在港利益出發，作出客觀判斷和理性選擇。 聲明重申，香港事務是中國內政，香港繁榮穩定不容破壞，敦促美方懸崖勒馬，立即停止「反中亂港」的政治圖謀，停止肆意揮舞制裁大棒的霸淩行徑，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。

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