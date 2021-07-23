2021/07/23,
健康

30歲以下女性有5％「卵巢早衰」，誰是高危族群？還有機會懷孕嗎？

30歲以下女性有5％「卵巢早衰」，誰是高危族群？還有機會懷孕嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

「卵巢早衰」代表卵子庫存量已如同40歲以上的女性，受孕成功的機會大幅降低，並可能提早進入更年期。目前為止沒有任何的方法可以恢復，只能延緩衰退速度，如有症狀之女性建議提早生育，單身未婚者則建議在35歲前凍卵，以保存生育的機會。

文：李俊逸醫師

30歲以下的女性竟然有5％是少卵一族，還沒30歲就卵巢早衰了嗎？卵巢早衰是什麼？該如何治療？以下看看不孕症科醫師怎麼說。

什麼是卵巢早衰？如何做診斷？

一個健康的女性大概在51歲的時候會進入更年期。但是，有些女性還未超過40歲就已經步入卵巢衰竭期，這就是讓許多女性恐懼的「卵巢早衰」。目前對於卵巢早衰（Premature ovarian failure，簡稱POF）的診斷標準為：

  • 年齡未超過40歲
  • 無月經或月經過少至少四個月或更久
  • 在兩次FSH檢查（間隔至少一個月）中數值都超過30mIU/mL

如何檢查出卵巢早衰？

現今最流行的卵巢早衰檢查方式，是抽血測量AMH數值。

AMH數值不會隨月經週期和荷爾蒙等因素而變動，所以隨時可以到醫院做AMH檢查。建議成年女性每2-3年可以安排一次AMH檢查，追蹤自己的卵巢狀況。

AMH <2 （ng/ml）

2≤AMH≥5（ng/ml）

AMH >5 （ng/ml）

卵巢衰退

正常

多囊性卵巢

若抽血時AMH<2，則代表可能有卵巢早衰的現象。

卵巢早衰代表卵子庫存量已如同40歲以上的女性，受孕成功的機會大幅降低，並可能提早進入更年期。卵巢早衰目前為止沒有任何的方法可以恢復，只能延緩衰退速度，如有症狀之女性建議提早生育，單身未婚者則建議在35歲前凍卵，以保存生育的機會。

什麼原因會造成卵巢早衰？

根據文獻指出，卵巢早衰個案中有90%是原因不明。但我們可以從研究中觀察到卵巢早衰跟以下原因有關係：

  • 遺傳性疾病，如X染色體脆折症和透納氏症
  • 濾泡數量過低
  • 自體免疫疾病，包括甲狀腺炎和愛迪生氏病
  • 化療或放射治療
  • 代謝性疾病
  • 毒素，例如抽煙、化學物質和農藥

誰是卵巢早衰的高危族群？

以下因素會影響女性罹患卵巢早衰的風險：

  • 家族史：家中母親和姐妹患有卵巢早衰
  • 基因因素：患有X染色體脆折症和透納氏症的女性
  • 疾病因素：例如自體免疫疾病和病毒性疾病
  • 癌症治療：例如化療和放射治療
  • 年齡：好發於35-40歲之間的女性

卵巢早衰還有機會懷孕嗎？

被判定卵巢早衰的妳，請千萬不要放棄任何希望，妳可以透過凍卵療程，將現有珍貴卵子保存起來，預留未來「當媽媽」的機會，不再擔心因此無法擁抱幸福婚姻，也不再擔心這輩子無緣擁有小孩。

卵巢早衰想懷孕該怎麼調理？該吃什麼飲食？

  • 預防卵巢早衰，首先調整生活作息
  • 充足睡眠，每天至少睡6-8小時，避免熬夜
  • 維持好心情，確保生理心理健康
  • 適度運動能幫助女性卵巢功能健康
  • 營養食品可以選擇維生素D3及Q10

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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