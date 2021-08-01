風靡歐美的「康普酵素飲」有四大保健功效，營養師教你怎麼挑，代謝更給力

文：李宜樺（營養師）

近年歐美刮起一陣酵素飲炫風，許多人將酵素飲當作每日必備飲品，其中最火紅的就是以康普茶為基底的「康普酵素飲」，不論是需要高度專注力的學生、工作繁忙的上班族、生產前後的媽咪或迎向樂齡的壯世代，都能用康普酵素飲幫助日常保健。

究竟康普酵素飲有什麼魅力，讓我們一揭它的神秘面紗。

康普酵素飲是什麼？和康普茶一樣嗎？

康普茶是由茶、糖以及紅茶菌（Scopy）發酵而成，其中紅茶菌是由許多菌種所組成，包含酵母菌、醋酸菌與乳酸菌等。

而康普酵素飲則是在康普茶的基底上，搭配更多元的酵素製作而成，因應各種配方選料不同，所使用的基底茶原料、菌種與酵素種類也會不一樣，這也是影響康普酵素飲功效和風味的關鍵。

康普酵素飲有什麼功效

1. 有助調節腸道功能

人體的腸道是一處充滿細菌的環境，在健康的腸道菌相中，好菌與壞菌會同時存在並達成平衡，但若出現營養不良、免疫力下降、細菌感染等狀況時，可能會讓壞菌趁勢而起，影響腸道免疫系統運作，腸道黏膜的發育與完整性也可能會跟著受損。

而康普酵素飲經發酵後產生的醋酸、乳酸可以幫助調節失衡的腸道菌相，抑制壞菌生長，維持腸道功能。

2. 有助減少發炎問題

身體的發炎反應是由於氧化壓力或發炎物質分泌而引起，康普酵素飲中的兒茶素則能促進穀胱甘肽過氧化物酶（GPO）與穀胱甘肽（GSH）等抗氧化物質的活性以抑制體內的氧化壓力；並藉由阻斷發炎物質分泌途徑，減少NF-κB 、MAPKs 等發炎物質產生，進而減少發炎問題（ref.1-2）。

3. 有助調節免疫系統

人體的免疫力會受體內自由基影響，當自由基過多而產生較多氧化壓力時，可能會造成身體處於慢性發炎的狀態（ref.3）。

而有動物研究發現，康普酵素飲可降低氧化壓力並增強免疫反應（ref.4）；此外，康普酵素飲中的維生素C亦可支持免疫系統運作，幫助細胞對抗氧化傷害、提升保護力，減少免疫力下降的風險（ref.5）。

4. 有助降低心血管疾病風險

由於康普酵素飲含有多酚類化合物，具抗氧化力，因此可以幫助修復血管壁損傷，降低動脈粥狀硬化發生的機會（ref.6）。

亦有動物研究指出，康普酵素飲中的葡萄糖醛酸（GlcUA）可以降低血液中的低密度膽固醇（LDL），同時增加高密度膽固醇（HDL）含量，減少心血管疾病風險（ref.7）。

康普酵素飲適合誰喝？能解決哪些現代人健康問題？

蔬果吃不夠，想提升消化與代謝力的人

康普酵素飲由多種蔬果發酵而成，含有豐富的天然植化素，可以幫助平常總是外食、蔬果吃不夠的族群補充營養，不僅如此，經發酵的蔬果酵素還能夠幫助消化，提升代謝力，搭配熱量控制和運動可以讓減重效果更加倍。

想保持良好免疫力的人

腸道也被稱作人體最大的免疫器官，康普酵素飲除了有助調節免疫系統、提升抵抗力，也可以幫助維持腸道菌相平衡，達到保持免疫力的效果，適合想提升身體保護力的全民補充。

康普酵素飲怎麼挑？營養師推薦挑選酵素飲的方法

Photo Credit: 好食課

認明有效成分並搭配多樣化酵素，代謝更給力

酵素飲中用以發酵的紅茶菌（Scopy）會因配方不同而使用不一樣的菌種，建議選擇含有乳酸桿菌（Lactobacilli）或雙歧桿菌（Bifidobacterium）等種類的酵素飲。

因為它們不僅可以幫助發酵，同時也是益生菌，搭配如膳食纖維、寡糖等益生質，可以有效幫助維持腸道健康，與多樣化的酵素雙管齊下，讓代謝效果更顯著，不僅能調整體質，也有助養顏美容的效果。

含促進新陳代謝的營養素，補充多元營養

人體新陳代謝需要維生素與礦物質等營養素輔助才能進行，像是維生素B群就是維持體內多種代謝的重要角色，可以幫助營養素轉換為能量，讓補充的營養素能真正發揮效用。

少添加，且有第三方檢驗證認更安心

隨著酵素飲越來越廣為人知，許多廠商陸續推出相關產品，營養師建議選擇時要留意添加物越少越好，添加少一些，負擔也少一點；此外也可以認明第三方檢驗認證標示，更安心有保障。

康普酵素飲因為有多種功效與益處，近年逐漸被大家注意到，不過營養師也要特別提醒，均衡飲食與良好的生活習慣才是健康的基礎，有了良好的基礎再搭配康普酵素飲才能讓效果加倍哦！

參考資料

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航