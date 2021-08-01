2021/08/01,
健康

風靡歐美的「康普酵素飲」有四大保健功效，營養師教你怎麼挑，代謝更給力

風靡歐美的「康普酵素飲」有四大保健功效，營養師教你怎麼挑，代謝更給力

我們想讓你知道的是

康普酵素飲，是在康普茶的基底上，搭配更多元的酵素製作而成，具有四大營養功效：「調節腸道」、「減少身體發炎」、「調節免疫系統」、「降低心血管疾病風險」。

文：李宜樺（營養師）

近年歐美刮起一陣酵素飲炫風，許多人將酵素飲當作每日必備飲品，其中最火紅的就是以康普茶為基底的「康普酵素飲」，不論是需要高度專注力的學生、工作繁忙的上班族、生產前後的媽咪或迎向樂齡的壯世代，都能用康普酵素飲幫助日常保健。

究竟康普酵素飲有什麼魅力，讓我們一揭它的神秘面紗。

康普酵素飲是什麼？和康普茶一樣嗎？

康普茶是由茶、糖以及紅茶菌（Scopy）發酵而成，其中紅茶菌是由許多菌種所組成，包含酵母菌、醋酸菌與乳酸菌等。

而康普酵素飲則是在康普茶的基底上，搭配更多元的酵素製作而成，因應各種配方選料不同，所使用的基底茶原料、菌種與酵素種類也會不一樣，這也是影響康普酵素飲功效和風味的關鍵。

康普酵素飲有什麼功效

1. 有助調節腸道功能

人體的腸道是一處充滿細菌的環境，在健康的腸道菌相中，好菌與壞菌會同時存在並達成平衡，但若出現營養不良、免疫力下降、細菌感染等狀況時，可能會讓壞菌趁勢而起，影響腸道免疫系統運作，腸道黏膜的發育與完整性也可能會跟著受損。

而康普酵素飲經發酵後產生的醋酸、乳酸可以幫助調節失衡的腸道菌相，抑制壞菌生長，維持腸道功能。

2. 有助減少發炎問題

身體的發炎反應是由於氧化壓力或發炎物質分泌而引起，康普酵素飲中的兒茶素則能促進穀胱甘肽過氧化物酶（GPO）與穀胱甘肽（GSH）等抗氧化物質的活性以抑制體內的氧化壓力；並藉由阻斷發炎物質分泌途徑，減少NF-κB 、MAPKs 等發炎物質產生，進而減少發炎問題（ref.1-2）。

3. 有助調節免疫系統

人體的免疫力會受體內自由基影響，當自由基過多而產生較多氧化壓力時，可能會造成身體處於慢性發炎的狀態（ref.3）。

而有動物研究發現，康普酵素飲可降低氧化壓力並增強免疫反應（ref.4）；此外，康普酵素飲中的維生素C亦可支持免疫系統運作，幫助細胞對抗氧化傷害、提升保護力，減少免疫力下降的風險（ref.5）。

4. 有助降低心血管疾病風險

由於康普酵素飲含有多酚類化合物，具抗氧化力，因此可以幫助修復血管壁損傷，降低動脈粥狀硬化發生的機會（ref.6）。

亦有動物研究指出，康普酵素飲中的葡萄糖醛酸（GlcUA）可以降低血液中的低密度膽固醇（LDL），同時增加高密度膽固醇（HDL）含量，減少心血管疾病風險（ref.7）。

康普酵素飲適合誰喝？能解決哪些現代人健康問題？

  • 蔬果吃不夠，想提升消化與代謝力的人

康普酵素飲由多種蔬果發酵而成，含有豐富的天然植化素，可以幫助平常總是外食、蔬果吃不夠的族群補充營養，不僅如此，經發酵的蔬果酵素還能夠幫助消化，提升代謝力，搭配熱量控制和運動可以讓減重效果更加倍。

  • 想保持良好免疫力的人

腸道也被稱作人體最大的免疫器官，康普酵素飲除了有助調節免疫系統、提升抵抗力，也可以幫助維持腸道菌相平衡，達到保持免疫力的效果，適合想提升身體保護力的全民補充。

康普酵素飲怎麼挑？營養師推薦挑選酵素飲的方法

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Photo Credit: 好食課
  • 認明有效成分並搭配多樣化酵素，代謝更給力

酵素飲中用以發酵的紅茶菌（Scopy）會因配方不同而使用不一樣的菌種，建議選擇含有乳酸桿菌（Lactobacilli）或雙歧桿菌（Bifidobacterium）等種類的酵素飲。

因為它們不僅可以幫助發酵，同時也是益生菌，搭配如膳食纖維、寡糖等益生質，可以有效幫助維持腸道健康，與多樣化的酵素雙管齊下，讓代謝效果更顯著，不僅能調整體質，也有助養顏美容的效果。

  • 含促進新陳代謝的營養素，補充多元營養

人體新陳代謝需要維生素與礦物質等營養素輔助才能進行，像是維生素B群就是維持體內多種代謝的重要角色，可以幫助營養素轉換為能量，讓補充的營養素能真正發揮效用。

  • 少添加，且有第三方檢驗證認更安心

隨著酵素飲越來越廣為人知，許多廠商陸續推出相關產品，營養師建議選擇時要留意添加物越少越好，添加少一些，負擔也少一點；此外也可以認明第三方檢驗認證標示，更安心有保障。

康普酵素飲因為有多種功效與益處，近年逐漸被大家注意到，不過營養師也要特別提醒，均衡飲食與良好的生活習慣才是健康的基礎，有了良好的基礎再搭配康普酵素飲才能讓效果加倍哦！

參考資料

  1. Catechins and Their Therapeutic Benefits to Inflammatory Bowel Disease
  2. Changes in content of organic acids and tea polyphenols during kombucha tea fermentation
  3. Antioxidants and immune response in aged persons: overview of present evidence
  4. Effect of Kombucha tea on chromate(VI)-induced oxidative stress in albino rats
  5. Current evidence on physiological activity and expected health effects of kombucha fermented beverage
  6. Tea, Kombucha, and health: a review
  7. The effect of feeding fermented kombucha tea on HDL, LDL and total cholesterol levels in the duck bloods

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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