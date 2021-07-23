《會計之神教我的金錢守則》：有錢人投資的不動產，和你想的不一樣

文： 會計之神教我的金錢守則（あまのあつし）

要準備多少的現金存款才夠？

「不好意思，請教你一個很基本的問題，一個人最好要持有多少現金存款呢？」

「這個嘛，現在利率過低也是個問題啦，不過最好還是要有兩個月至三個月薪水的現金。」

「兩到三個月份的薪水？我根本不夠。」

「為了保有足夠的現金，你首先要做的，就是至少把收入的10％存起來。先設定好每月發薪日當天，自動把薪水的10％轉到另一個帳戶去，最重要的一點，就是規定自己不論發生什麼事，都不能動用這筆資金。」

「不論發生什麼事都不能動用⋯⋯」

「沒錯，有花剩的錢再存起來。如果想買什麼就把存款領一些出來，用這樣的思維，不論多久都存不到錢。」

可是我現在手頭就已經很緊了，若再把10％的薪水存起來，而且還規定不論如何都不能動用，這樣不就周轉失靈了？

「你說的沒錯。可是如果把10％的薪水存起來，錢無論如何都不會夠用的。」

「這個嘛，你可能覺得我在騙你，不過要是先把10％的薪水存起來，絕對不去動它，減少無謂的花費，收入也會相對增加，最後收支反而會出乎意外地打平呢！你就試著相信看看吧！」

真的會這樣嗎？我突然想要相信他說的。因為帕西奧利的話具有神奇的說服力。

「如果領到獎金或是臨時有一筆錢進帳，可以撥一部分用在自己喜歡的事物上，但要適可而止，最好把一半的錢都存起來。」

「是，就照你說的。我會努力的！」

我之前也從沒想過要把獎金的一半存起來。就是因為這樣，所以才會一直被錢追著跑吧？

「存款並非一定要超出三個月以上的收入不可，這筆錢是為了讓自己不再為金錢感到不安才存的。事實上，對金錢沒有安全感只是幻覺，可是話雖這麼說，人還是免不了因為錢的增加或減少受到影響。如果有三個月的存款，至少可以緩解些許的不安感！」

「那，有三個月的存款之後要怎麼做呢？」

「投資在收益更高的地方，活用資金，讓錢生錢。儲蓄其實不太會讓錢變多。你知道在銀行存100萬日圓，可以拿到多少利息嗎？」 「唔，利息真的是少得可憐。」 利息差不多0.01％。100萬日圓的0.01％，只有100日圓。 「應該才100日圓吧？」 「沒錯。100萬日圓的存款利息，如果扣掉稅金連100日圓都不到。扣一次自動提款機的提領手續費錢就沒了。」

「真慘⋯⋯」

「錢這東西是活的，要活用金錢，讓錢變多才行。」

「活用金錢？」

「如果懂得靈活應用金錢，它的效果是很驚人的。這裡指的不僅僅是用錢來投資賺錢的股票，還包括運用金錢來學習、體驗些什麼，產生出火花，或是幫助他人，增進全人類的福祉等等。讓超出必要金額的存款一直沉睡，就好比是自己不讓錢活動，放任它死掉一樣。」

帕西奧利說得熱情激昂，但我卻沒什麼共鳴。存款當然要越多越好，難道不是嗎？

「可是如果有存款，未來也會比較放心。為了老年的生活著想，最好還是儘量多存些錢才是啊。」

「如果從會計力的觀點來看，存款就等於是死錢。現在因為物價逐年上升，錢放在銀行只會日益貶值。相形之下，你應該想想要如何活用金錢，讓錢滾錢。」

投資股票不等於賭博

「錢是活的，只要能夠靈活應用金錢，就可以產生許多新的價值，產出更多的錢，只不過很多人都不了解活用金錢的方法。大家對所謂的常識照單全收，光顧著在意他人對自己的評價，結果把錢都浪費在不會為自己帶來幸福，或是不會繼續增加的東西上了。」

「一旦懂得活用金錢，就可以讓錢變多嗎？」

「沒錯，這就是讓錢幫自己工作。」

讓錢幫自己工作？我還一頭霧水，也不知如何進行。

「該怎樣才能夠讓錢幫自己工作呢？」

「方式有千百種，像投資股票也是其中之一。」

「股票嗎？其實我一直覺得投資股票就好像是賭博一樣。不是都說投資股票的風險很大嗎？」

「你，把投資和投機搞混了。」

投資和投機？兩者不一樣嗎？

「投資是對有未來發展性的標的投入資金。與之相比，投機的資金標的，是短期的價格變動，亦即賭博。若是長期持有，就不會每天在意股價變動。用股價的變動來論勝

負，就根本的意義來說，不能稱為股票投資。」

「我真的是誤會了。我以為投資股票的人，會一直因為股價的波動而患得患失。」

「投資股票不是在賭博。趁著想募資的公司，其股價在低於真正價值的時候買進，耐心等候它成長，默默存股，這才是投資股票。像華倫．巴菲特就是超長期的投資者，他買股票會持續持有幾十年的時間。你知道巴菲特吧？」

「是，我聽過他的名字。」

「我也教過他投資呢！因為他做人誠懇又很認真，所以才會越來越成功。不過他並不奢侈浪費，仍舊過著質樸的生活，是個有智慧的人。」

真⋯⋯真的嗎？帕西奧利到底是何方神聖？不過，如果我也照著他的話身體力行，或許哪一天，我也可以成為一流的投資者。

「靠當沖交易（daytrade）賺錢的也大有人在，那才真的是賭博。因為是借錢進行信用交易，想靠短期買賣來賺取價差，所以變成一種投機行為，才會遭受巨大損失。投資股票必須要從企業面、產業面和趨勢面來評估，在自己可以承擔的風險範圍內投入資金，我建議還是得好好做功課才行。」

「靠自己選擇標的是重點。」

「沒錯。老實說，金融機構的營業員，都會推銷對自己公司有利的商品，但選擇投資什麼得自己負全責。當然，人生過得如何，也全是自己的責任啦，光靠別人是無法成功的，也無法變得幸福。靠自己研究、思考這才是重點。」

「我懂了。我也要試著自己選擇投資標的，投資想要募集資金的企業。不過，好像很難耶！」

「一開始也可以投資定期定額。每個月固定購買像是和日經指數連動的共同基金，就是所謂的平均成本法。一個月只要投資1萬日圓的定期定額，就能對經濟脈動更有敏感度。」

「了解了。我現在就從每個月1萬日圓開始投資。」

「首先，你必須改變現在入不敷出的狀況，重新檢視無謂的支出，把投資的錢擠出來。將收入的10％存起來，然後每個月再投資1萬日圓的定期定額即可。當存款達到每月收入的兩到三倍時，除了繼續定期定額投資，還能夠再把之前每個月固定撥入存款帳戶的錢，拿來做其他的投資。」

「沒錯。這樣存款和定期定額投資的部分都能持續增加了。」

有錢人投資的不動產，和你想的不一樣

「不過很多人只要收入一增加，就立刻變得奢侈，提高生活花費，這也是沒有會計力的表現。」

「你的意思是不可以奢侈嗎？」

「不，奢侈是快樂，也是美好的體驗。體驗是人一生最好的資產。只不過我認為，好不容易得到的金錢，與其任性揮霍，還不如拿來建立自己的資產部位。」

「如果收入有增加，把增加的部分拿來消費下不好嗎？」

「這是個人的自由啦，只不過應該要考慮一下機會成本（註1）。」

「機會成本？這又是什麼意思呢？」

「你在大學時，應該有學過吧？就是把錢投資在其他地方，預估可以得到的收益。當奢侈地使用金錢時，必須兩相權衡一下，想一想，如果這些錢用來投資，可以得到多少收益，尤其是透過複利會更多。」

「這是指股票之類的投資，所能得到的收益嗎？」

「這也是一個選項，不過既然剛才有談到槓桿操作，我們就來說說不動產投資（註2）吧！」

「不動產？您不是說不應該買自用住宅嗎？」

「不動產投資和購買自用住宅是兩回事。自用住宅基本上不會產出任何收益，不動產投資則是購買可以出租、收取租金的收益不動產。」

收益不動產？說起來，和我同期的工藤，很得意地說自己買了一間投資用的高級公寓。

「如果出租這項資產，就可以產生收益。自用住宅不會生錢，但不動產會。沒有一個有錢人不投資股票的，大概也沒有一個有錢人不投資不動產的。」

「沒錯，印象中有錢人都持有不動產。我的朋友中，也有人購買投資用的高級公寓。他曾說不用頭期款就可以投資。」

「哦，他是投資不用付頭期款的高級套房啊。投資套房也行，只要不是買到錯誤的物件就好，不過很多人都是聽了業者的花言巧語，而受騙上當才買的。投資不動產的關鍵，是不能光聽業者的，要自己好好學習，蒐集情報才行。雖然也存在有良心的業者，但基本上他們都會推薦想要賣出的物件，這一點最好要有心理準備。如果不好好做功課，是會嘗到苦頭的。」

收錢要快，付錢要慢

「不論是庫存還是應收款項，都要盡可能快點變回現金才好。反之，付錢就要儘量慢。如果收錢快、付錢慢，那資金流就會更為寬裕。」

「收錢要快，付錢要慢，原來如此，這樣資金就會變得充裕了！」

「如果資金充裕，便可以用這些錢投資。換句話說，收錢快、付錢慢的做法，可以達到和調度新資金一樣的效果。」

「和調度新的資金一樣，這是怎麼一回事呢？」

「你想想，如果錢回收得慢，手頭就沒現金，相較之下，如果回收得快，手上就有錢了，所以，這不是和調度新的資金一樣嗎？把這些錢用來投資，讓錢活絡起來，就可以生錢子錢孫了。」

只要回收得快，就可以達到和調度新資金同樣的效果。

所謂的提高周轉率，指的就是這個吧？

「日本企業在這一塊很寬鬆，但外資企業在此處卻要求得很嚴格。所以它們的資金才會如此充沛，也就能進行大規模的投資。像亞馬遜或是蘋果等大企業，在付款的幾周前，就已經把貨款都收回來了。這真的很厲害，可以說它們就是靠著這一點，才能夠大膽地投資。」

註1：指決策過程中面臨多項選擇，當中被放棄而價值最高的選擇，又稱為「替代性成本」，就是俗話說的「世界上沒有白吃的午餐」、「魚與熊掌不可兼得」。

註2：投資不動產以賺取收益為目的。

書籍介紹

本文摘錄自《會計之神教我的金錢守則：一生不再為錢困擾的會計智慧》，幸福文化出版

作者：天野敦之（あまのあつし）

譯者：婁愛蓮

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13年前，日本知名會計師天野敦之自行創業，起初一帆風順， 卻逐漸迷失對金錢的感覺，開始租下擁有炫麗夜景的大樓辦公室，增加不必要的人力，後來生意屢屢受創，為解決入不敷出的問題，還用個人信貸來支付薪水，有段時間一直過著為錢所苦、為錢奔波的人生。

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作者藉由他擅長的「說故事」的能力，與理財新手分享，學會愛自己、滿足自己，和宇宙連結的自我覺察，「會計力」帶來的影響是一輩子的！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航