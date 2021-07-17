2021/07/17,
社會

本土新增8例、死亡1例，確診回歸個位數！指揮中心宣布疫苗覆蓋率突破20%大關

本土新增8例、死亡1例，確診回歸個位數！指揮中心宣布疫苗覆蓋率突破20%大關
中央流行疫情指揮中心提供

我們想讓你知道的是

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。另外16日全台超過28萬人次接種疫苗，再創單日新高，涵蓋率正式突破20%大關。

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增12例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

今日新增8例本土確診、1例死亡

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例（其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為6例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今（2021）年7月5日至7月15日。個案分布以新北市5例為最多，其次為台北市、桃園市及台中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

0717_COVID-19_每日確診數目_v2

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案3419），為60多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史。5月21日因其他原因就醫並採檢，採檢時無症狀，當日檢驗結果為陽性並收治住院，5月22日確診，7月15日死亡。

0717_COVID-19每日死亡個案數目

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月15日累計公布14148位確診個案中，已有12207人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。

0717_COVID-19_死亡個案居住縣市

新增4例境外移入個案

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案中，案15486為本國籍20多歲男性，7月14日自阿拉伯聯合大公國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案入境時無症狀，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診（Ct值32.1） ，相關接觸者匡列中。

案15494為本國籍50多歲女性，5月13日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案在台期間並無症狀，7月16日因出境需求自費採檢，於今日確診（Ct值36），相關接觸者匡列中。

案15495為香港籍40多歲男性，5月7日自奈及利亞入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案在台期間並無症狀，7月16日因工作需求採檢，於今日確診（Ct值36），相關接觸者匡列中。

案15496為本國籍50多歲男性，7月8日自印尼返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，檢驗結果陰性，7月10日出現喉嚨痛等症狀，經視訊診療及開藥後緩解，7月16日因症狀持續，由衛生單位安排採檢，於今日確診，個案同班機旅客皆於集中檢疫所檢疫，故無框列接觸者。

第三輪「意願登記」截自今日的情況

至於第三輪疫苗施打「意願登記」，截至今日（7月17日13：00）全國完成總人數：834萬8千725人。登記AZ人數：29萬2千455人，佔總登記人數3.50%。登記莫德納人數：412萬9千195人，佔總登記人數49.46%。同時登記AZ、莫德納人數：392萬7千075人，佔總登記人數47.04%。第三輪「意願登記」仍持續進行，結算至7月19日中午12時止。

0717_COVID-19_疫苗每日施打數目

疫苗覆蓋率超過20%

陳時中今天在記者會中宣布，16日全台超過28萬人次接種疫苗，再創單日新高，涵蓋率正式突破20%大關。陳時中表示觀察其他國家的情況，超過20%就可以逐漸看出疫苗的效應；但要超過40％才會開始有防疫的效果；到了60%群體免疫的情況就會更好，今日突破20%是我們看到疫情控制可能的第一個里程碑。

0717_COVID-19_疫苗累計接種數目

兩種可戶外飲食的情況

在今日的記者會，陳時中也說明在三級警戒下，外出仍要全程戴口罩，但「有兩種例外情況」，如戶外工作者沒有車子，在一律外帶的情況下確實沒有地方可飲食，基本上在通風處保持社交距離即可。

另外，目前處於微解封狀態，若是自行開車出遊，且同車者皆為同住家人，也屬可飲食的例外情況。但不是同住家人仍是要分別戴口罩，如：兩人認識但沒有同住，一個吃東西、另一個就要戴口罩。但都是同住家人的話，平常在家都可以一起吃飯，車內也可以一起飲食。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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