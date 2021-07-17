「百年一遇」世紀洪災席捲西歐：德國死亡人數破百，比利時訂7/20為全國哀悼日

（中央社）歐洲西部爆發劇烈洪災，截至7月16日死亡人數攀升至126人，大多在德國西部，當地救難人員持續賣力尋找失蹤者。

在德國災區，出乎意料的滾滾洪水令當地居民完全措手不及，整夜水位持續升高，造成的破壞令民眾震驚。德國最暢銷《畫報》（Bild）稱這是一場「死亡洪水」。

住在北萊因－西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）埃施韋勒（Eschweiler）的布埃肯（Christoph Buecken）告訴法新社：「我們衝回家，發現水深已到腰部，一整晚水位又升高50公分。」

在萊因－法耳次邦（Rhineland-Palatinate）的巴德挪伊納爾（Bad Neuenahr），21歲民眾貝利夏（Agron Berischa）表示：「大水在15分鐘內淹沒一切，我們的公寓、我們的辦公室、鄰居的房子，所有地方都泡在水裡。」

災情不只如此，由於洪水造成北萊因－西發利亞邦的埃爾夫特施塔特－布列森（Erftstadt-Blessem）今天發生一場土石流，罹難人數恐再向上攀升。

在德國受創最深的萊因－法耳次邦阿爾魏勒縣（Ahrweiler），有數棟房屋完全崩塌，宛如遭到海嘯襲擊。其中災情最嚴重城鎮之一尤斯科勤（Euskirchen），至少有24人確定罹難。

德國當局今天表示，萊因-法耳次邦累計死亡達到60人，使得全國罹難人數攀升至103人。

阿爾魏勒縣約有1300人仍下落不明，但地方當局告訴《畫報》，人數之所以這麼高，很可能因為電話線路受損。

萊因-法耳次邦內政廳長勒文茲（Roger Lewentz）表示，失蹤人數恐怕達到60人，「如果有這麼長時間沒收到這些人的消息⋯⋯可能得做最壞打算」。

而在比利時，累計死亡人數攀升至23人。其中一個大區發生停電，影響2萬1000多人。

比利時瓦隆尼亞大區（Wallonia）區長迪賀波（Elio Di Rupo）警告，謬司河（Meuse River）河水暴漲，附近有20萬人口的城市列日（Liege）「看來會非常危險」。

盧森堡和荷蘭也降下暴雨，造成許多地區淹水。荷蘭的馬斯垂克（Maastricht）有數以千計民眾被迫撤離。

在瑞士，昨夜暴雨造成湖泊和河流水位暴漲，尤其在琉森（Lucerne），琉森湖（Lake Lucerne）湖水已開始淹到市中心。

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）指出，西歐部分地區在2天內落下最多相當於2個月的降雨量，土壤含水量已接近飽和。

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德國、比利時兩國政府的反應

《聯合報》報導，正在美國訪問的德國總理梅克爾（Angela Merkel）對此次災情表達「最深切的哀悼」，感謝現場不眠不休工作的軍警消、緊急救援人員和志工，允諾政府將盡全力救災，但「恐怕要過幾天，才能看到災害全貌」。美國總統拜登（Joe Biden）則在聯合記者會對德國的人命損失和災情，致以個人與美國人民的哀悼。

《中央社》報導，根據《布魯塞爾時報》（Brussels Times），比利時總理德克魯（Alexander De Croo）16日舉行記者會，表示國家正在經歷非常困難時刻，對許多民眾來說這本來應該是一個美好的夏季，卻因暴雨洪水變得漆黑。

德克魯指出，這次可能是比利時有史以來最嚴重的水災，並宣布訂7月20日為全國哀悼日，向不幸罹難者致哀。他並說由於目前全部心力放在救援，再加上防疫，今年7月21日比利時國慶日雖然仍有慶祝活動，但縮小規模。

比國內政部長佛林登（Annelies Verlinden）說明，這次是極端且異常的豪雨，可能200年才會發生一次，共112個城市受到洪水影響，迄今20人死亡，至少還有20人失蹤。

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為何會發生如此慘重的災害？

《NBC》報導， 世界氣象組織發言人克萊爾・努利斯（Claire Nullis）表示，有報導稱有些人沒有註意到警告，「其他人則對降雨的規模感到驚訝」。 世界氣象組織 表示 ，西歐部分地區在2天內獲得了長達2個月的降雨量 。 德國國家氣象局的報告稱，在那些地區24小時內降雨量約為4至6英寸。

「這是我們在歐洲不習慣的事情」努利斯說「 像這樣的降雨是你在熱帶國家（才會）看到的。」 據NBC新聞的氣象學家凱瑟琳・普羅西夫（Kathryn Prociv）稱，如果這樣的降雨量是持續數週時間的總和，受影響的地區可能還能夠應對。

相反，普羅西夫說這次遇到了氣象學家所說的「百年一遇事件」的打擊。 她說：「在這麼短的時間內下這麼多雨，淹沒了河流和已經進入雨季的地區。」 「所以土壤飽和了，這使得該地區更容易發生洪水，因為地面無法吸收這些水。」

《路透社》則報導這場災害讓 歐洲許多人都在問，氣候變化是否為罪魁禍首？雖然 科學家長期以來一直表示，氣候變化將導致更大的降雨。但科學家16日表示，要確定 氣候變化 在這場無情大雨中的作用至少需要數週時間來研究。

「洪水總是發生，它們就像隨機事件，就像擲骰子一樣。但我們已經改變了擲骰子的機率」倫敦帝國理工學院氣候科學家拉爾夫・圖米（ Ralf Toumi ）說。 氣候科學家表示，全球平均氣溫每升高1度，大氣的儲水能力就會增加7%，從而增加發生強降雨事件的可能性。

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核稿編輯：翁世航