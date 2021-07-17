2021/07/17,
國際

梅克爾任內最後一次訪美，與拜登會談氣氛熱絡，但中俄議題仍存在分歧

梅克爾任內最後一次訪美，與拜登會談氣氛熱絡，但中俄議題仍存在分歧
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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美國總統拜登和德國總理梅克爾今天舉行會談強調他們的共同價值觀，表明在經歷川普時代的緊張關係後，美歐聯盟依舊強大，不過雙方都承認在俄國和中國議題仍存在分歧。

文：陳怡君（中央社華盛頓16日綜合外電報導）

美國總統拜登和德國總理梅克爾今天舉行會談強調他們的共同價值觀，表明在經歷川普時代的緊張關係後，美歐聯盟依舊強大，不過雙方都承認在俄國和中國議題仍存在分歧。

梅克爾和拜登互開了友好的玩笑，但對於俄羅斯一條天然氣管線或該如何與中國打交道方面，仍沒有突破。

《紐約時報》（The New York Times）報導，雙方於白宮會晤期間，拜登的議程包括他最關注的地緣政治優先事項，像是限制中國影響力、遏制俄羅斯侵略，以及豁免新型冠狀病毒疫苗的智慧財產權等。

梅克爾任期即將結束之際，新的德國政府將於9月26日選舉後宣誓就職。這應是梅克爾任內最後一次正式訪美。

拜登與梅克爾結束會晤後，在白宮東廳（East Room）一同現身記者會，拜登說：「好朋友也會有意見分歧的時候。」

在很大程度上，這次訪問的個人成果似乎高於政策成果。拜登對曾與4任美國總統合作過的梅克爾開玩笑說，梅克爾「對橢圓形辦公室的熟門熟路不亞於我」。

而梅克爾頌揚他們的友好關係時，多次以「親愛的喬」來稱呼拜登，自拜登還是參議員時，這種友好關係就持續至今。然而如此熱絡的氣氛無法掩蓋一個事實，兩國領導人都無法扭轉他們最嚴重分歧的領域。

拜登表示，他提及耗資110億美元、位於德國和俄羅斯之間的「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管線爭議議題，這管線預計將於年底前完成。拜登和前幾任總統皆抨擊該計畫不過是對烏克蘭和其他盟邦施壓的工具。

梅克爾提到該計畫時說：「我們有不同的評估。」

在對抗中國的議題上，梅克爾沒有表達具體評論，拜登則認為中國對美國民主構成生死攸關的威脅。

梅克爾說：「中國在許多領域是我們的競爭對手，對此我們有很多共識。但與中國的貿易需要建立在我們擁有公平競爭環境的假設基礎上。」她這段發言力求謹慎，避免得罪這個德國最大的貿易夥伴。

兩國領導人也暗示，他們在控制疫情方面仍存在分歧。梅克爾並未承諾將免除COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗專利，拜登也未在記者面前提出此問題。梅克爾說她先前詢問拜登是否將終止對歐洲人的旅行禁令，但拜登並未給出承諾。

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核稿編輯：翁世航


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