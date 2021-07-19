非洲染疫死亡單週激增43％，Delta肆虐、疫苗嚴重短缺，WHO：最糟糕的情況尚未到來

編譯：吳宗宜

擋不住第三波Delta變種病毒，非洲新增病例與死亡人數創新高

7月15日世界衛生組織（WHO）表示，過去一週非洲因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡人數激增43％，是迄今為止非洲大陸病例增加最快的時期，並指出由於變種病毒Delta傳播速度更快，恐使醫療物資和疫苗缺乏、爆發第三波疫情的非洲大陸的疫情發展更加嚴峻。

根據非洲疾病控制和預防中心的數據指出，過去一個月平均每週平均增加28％的新病例，WHO的數據也顯示，至7月4日，非洲單週已有超過25萬新確診病例，比前一週增加了20％，是有史以來疫情最嚴重的一週。

至7月15日，非洲總感染人數近608萬，死亡人數超過15萬人。WHO非洲區域主任莫蒂（Matshidiso Moeti）表示：「第三波變種病毒Delta傳染的速度更快，最糟糕的情況尚未到來，Delta的傳播速度和規模是前所未見的，最近感染人數每三週翻一倍。」

莫蒂也指出，逐漸自疫情中復甦的14個非洲國家中，有12個檢測到了新變種病毒，其中9個是具高度傳染性的Delta變體，「隨著更具傳染性的變種病毒持續傳播，疫情對非洲的威脅上升到一個全新的境界。」

約翰霍普金斯大學健康安全中心最新發布的報告指出，非洲自5月中旬以來，每日新增的感染病例已大幅增加三倍，而不遵守公共衛生規範，包括社交聚會和活動的增加，是導致近期感染人數激增的主因。

迄今為止，非洲有23個國家開始經歷第三波疫情，塞內加爾和馬拉威是近期受影響較為嚴重的兩個國家，但非洲疾病預防控制中心表示，其他國家包括烏干達、剛果民主共和國、納米比亞、尚比亞、盧安達和突尼西亞的疫情也都轉趨嚴重。

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「非洲的疫情現況令人擔憂，人民防疫鬆懈、聚會增加及公衛措施執行不佳，再加上疫苗不足和變種病毒傳播，都引發了此波疫情。」

除了感染病例驟升外，由於非洲各國氧氣存量和病床位短缺，在住院人數急速增加後，死亡人數也節節上升。根據非洲疾病預防控制中心的數據，過去一個月非洲感染COVID-19死亡人數已增加28％（過去幾個月以來，非洲大陸的平均死亡率約為2.6％，高於2.2％的全球平均水平），最近83％的死亡案例來自納米比亞、南非、突尼西亞、烏干達和尚比亞。

莫蒂指出：「許多非洲醫院和診所，還遠遠沒有準備好應對大量重症患者增加的新一波疫情，過去五週，染疫死亡人數急劇上升，這是明確的警訊，顯示這些疫情嚴重國家醫院的醫療量能已達到臨界點，面臨照顧重症患者所需的人力、醫療物資、設備和設施的嚴重短缺。」

WHO今（2021）年5月的調查報告也指出，在接受調查的23個非洲國家中，大多數每10萬人的重症病房床位不到一張，只有三分之一呼吸器；相比之下，德國和美國等國家每10萬人擁有超過25張重症病房床位。

南非是非洲受疫情影響最嚴重的國家之一，現在有超過160萬例病例和超過5萬6000人死亡，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）於7月11日晚間宣布恢復四級警戒，包括晚上9點至凌晨4點之間的全國宵禁和禁止聚會，以因應近日急速攀升的感染人數。

WHO在6月發現剛果民主共和國首都金沙薩的感染人數呈指數增長，反映出疫情明顯而廣泛惡化，剛果衛生部長姆邦加尼（Jean-Jacques Mbungani）表示，該國正在經歷新一波疫情，並指出低疫苗接種率和不遵守公衛指引，是感染率上升的主因之一。

剛果國家生物醫學研究所所長穆耶姆貝（Jean-Jacques Muyembe）警告：「Delta變種病毒的傳播非常迅速，此令人擔憂，如果這種情況繼續下去，將是剛果民主共和國的一場災難。我們的醫院人滿為患，停屍間也是，許多政治人物和大學教授都已染疫、病逝。」

烏干達自6月18日以來則一直處於嚴格的封鎖之下，以應對Delta病毒帶來的上升疫情，該國累積的7萬5000名病例中，約有45％發生在過去兩個月。該國的學校已經關閉，大多數旅行也被禁止，晚上7點到凌晨5點30分之間則實行宵禁，但隨著學校和醫院的群聚感染，新增病例仍在最近一週內上升了131％。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

南北世界疫苗接種率懸殊，中國伺機施展疫苗外交

與此同時，非洲正面臨嚴重的疫苗短缺，各國購買的疫苗交貨量停滯不前，多數的非洲國家都參與了COVAX疫苗共享計劃，但到目前為止，非洲的疫苗接種劑次僅占全球的1.6％，遠落後於世界其他地區。

目前塞席爾的疫苗接種率最高，已為69％的人口接種了疫苗，摩洛哥有四分之一的人口接種了疫苗，但在奈及利亞，每100人僅接種了1.9劑疫苗、衣索比亞為1.8劑、肯亞為2.6劑、埃及為4.5劑、南非為5.6劑，全世界有六個國家尚未開始接種，其中四個在非洲，分別是坦尚尼亞、蒲隆地、查德和厄利垂亞。

全球近85％的疫苗劑量，被分配給高收入和中高收入的國家，高收入國家平均每100人接種68劑，而非洲每100人平均接種兩劑。

非洲聯盟疫苗大使馬西耶娃（Strive Masiyiwa）嚴厲譴責歐洲國家，稱「沒有一劑、一瓶疫苗，從歐洲的工廠運往非洲。」並指出COVAX已承諾，12月前向非洲大陸提供七億劑疫苗，但到6月，非洲總共只收到了6500萬劑，透過COVAX獲得的則不到5000萬劑。

他也告訴非洲的援贈國，「我們不在乎你們能給出多少承諾，我們只在乎到達我們機場的有多少疫苗。」

另外，施打率最高的非洲國家幾乎都是使用保護力較低的中國科興、國藥疫苗，如塞席爾、摩洛哥等國，雖然疫苗施打率持續上升，但疫情仍無法得到有效控制。

事實上，根據《紐約時報》報導，塞席爾、蒙古、巴林與智利等施打中國疫苗為主的國家，雖然接種率已高達50％至68％，但是在全球疫情最嚴重的10大國家中，四國卻都榜上有名。

非洲國家在沒有選擇之下，常常選擇引進有效性仍廣受質疑的中國疫苗，埃及、摩洛哥等國更陸續在6月宣布將與中國合作生產疫苗，埃及的產量更可達6000萬劑以上。雖然此批疫苗對於非洲疫情的幫助仍不得而知，但在可預見的未來，若西方國家再不行動，中國疫苗很可能在非洲佔據更大的比例。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航