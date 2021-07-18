比起相信國產疫苗的陳建仁，跑去打AZ的楊志良能別用「小人之心」來看待人性的高貴嗎？

最近有兩位國產疫苗受試者登上新聞版面。

第一位是前衛生署長楊志良，他在4月15日接受聯亞疫苗試驗，期間受試者不會知道自己是施打疫苗（實驗組）或生理食鹽水（對照組），藉此比對兩批人接種後的反應來評估安全有效性。

楊志良在6月時因擔心疫情，等不及解盲就先行施打了AZ疫苗，在近日獲知自己屬於實驗組後，他成了可能是史上第一位混打聯亞跟AZ疫苗的人類。

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另一位則是前副總統陳建仁，他在3月17日接受高端試驗後，於7月14日接到通知自己屬於對照組，當初只打了生理實驗水，而他則選擇了接受延伸性試驗，準備補打兩劑高端疫苗。

我認為楊志良放棄實驗而施打AZ是情有可原。台灣4月與6月的疫情截然不同，作為高齡高風險受試者，在無法提前解盲的情況下，楊志良為了保護自己而選擇施打AZ，雖然引來嘲諷跟批評，但把國產疫苗測試看得比自己更重要的人，我想是寥寥無幾。

陳建仁正好是其中之一。

陳建仁曾多次在媒體上提及國產疫苗的重要性。病毒正不斷地變種，疫苗幾乎成為國防的一環，而台灣特殊的國際地位，也讓我們必須要擁有產製疫苗的能力。

在國產疫苗各期試驗中，由於擔心無法承受副作用，高齡受試者總是最缺乏的，因此今（2021）年3月初，當友人向陳前副總統提及65歲以上受試者嚴重不足時，原本只是希望他登高一呼，沒想到，陳建仁卻決定與夫人親身參與試驗，並在3月中接種第一劑高端疫苗。

很多人不知道陳建仁是1名癌友，曾在2015年因肺腺癌接受胸腔鏡手術，而他參與國產疫苗試驗時總統大選早已結束，準備卸下副總統重擔回到研究領域的他，完全沒有必要為了政治或個人利益承擔接種的風險，他也一直沒有公開操作這個議題，直到疫情爆發後，為了鼓勵民眾施打疫苗和支持疫苗國造，才在專訪中提到這件事。

在卸任副總統職務時陳建仁就曾說過，做研究才是令他感到快樂的事。在得知自己屬於對照組後，已經70歲的他沒有選擇趕緊補打AZ或莫德納，而是繼續參與國產疫苗的進一步實驗。這次他說，他相信臺灣的生醫研發，必能在世界上發光發熱。

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而他得到的評價呢？

國民黨說，陳建仁提前自行解盲是特權。但事實上根本沒有提前，多位民眾出面表示他們更早接到通知，以便他們可以選擇要先施打AZ、莫德納或是繼續接受高端試驗。

還有人批評，陳建仁過去說打完國產疫苗沒有副作用是做假見證。但事實上，他在專訪中清清楚楚提到「不知道自己打的是疫苗還是對照組。」

甚至，同樣作為國產疫苗的試驗者，楊志良卻反酸陳建仁說，不知道他高調支持高端疫苗是基於個人信念、支持發展國家生技產業，還是另有圖謀？

人終究有動物性的一面，我們的求生本能，必然會讓許多人像連戰、黃昭順、丁守中、賴士葆和楊志良一樣，無論之前為了政治利益而如何嫌棄，遇到危險時仍是先補上一劑AZ再說；但人也有超越動物的一面，我們有可能為了更大的理想而做出跟動物不同的選擇，就像陳建仁，即使身為高風險群又已遠離權力中心，仍繼續參與實驗支持疫苗國產。

危機中，正是檢驗這些人性的時候。看見他人的可貴與高潔，我們可以自嘆弗如，把他當成榜樣繼續努力，也可以小人之心，把他抹得跟自己的心腸一般黑，藉此安慰自己世上早已只剩利益而沒有好人。

但真正的人性有這麼糟嗎？對我來說，這些針對陳前副總統持續的、無理的攻擊與質疑，只不過是墮落的人們，不願相信世上還有不甘墮落的人罷了。

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本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺