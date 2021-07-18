東奧多國代表團出現確診個案，政委唐鳳配合國際奧會防疫規定取消赴日

＊首圖為日本民眾上街抗議，要求東京奧運中止舉辦。

東京奧運籌委會今（18）日宣布，繼17日出現首例選手村內確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後，又有2名海外選手在篩檢時呈陽性反應。截至截至18日，東奧相關人士的染疫人數已累積至55人。

日本首都圈1都3縣疫情續升溫，東京都今天時隔約半年新增確診病例再度超過1400例。為配合國際奧會針對各國發布的防疫規範以及考量日本的防疫需要，行政院政務委員唐鳳將取消原訂前往東奧的行程。

已有55位東奧相關人士確診，包含2名海外選手

東奧即將在23日正式開幕登場，但目前相關人士已有55人確診，其中包括2名海外選手。

《中央社》報導，東京奧運暨帕運組織委員會昨天公布，目前住在東京都中央區東奧選手村的1名大會相關人士感染COVID-19，是選手村首例，大會相關人士並非選手。但組織委員會並未說明國籍與地區等細節。

另外，還有5名來自海外的大會相關人士及2名媒體相關人士篩檢陽性，其中1名大會相關人士位於足球項目舉辦地的宮城縣，1日新增8例確診。再加上住在日本的委託業者7人篩檢陽性，總計昨天公布陽性患者共有15例，是組織委員會從本月1日開始公布以來最多的一天。

到了今天，又陸續出現其他確診者，《中央社》報導，組織委員會今天宣布與大會相關人士又有10人確診，其中2人是海外選手，目前住在選手村內，是選手村內選手染疫首例；兩選手入境日本至今未滿14天。

《中央社》報導，以及捷克奧運代表團搭機抵達東京後，1名隨隊職員的病毒檢測呈現陽性，捷克奧運代表團團長多克托（Martin Doktor）表示：「很不幸，儘管已採取一切措施，我們仍無法避免此情勢。但是代表團其他成員檢測結果全都陰性，所有運動選手在奧運選手村一切OK。」

《中央社》報導，另外還有國際奧林匹克委員會（IOC）1名韓國籍委員17日入境日本時，在機場檢疫確診陽性，成此次入境日本的IOC委員染疫首例。這名委員已接種疫苗，從韓國出境時受檢時陰性。截至今日東奧相關人士已有55人確診。

《中廣新聞》報導，擔憂選手村成為大型群聚溫床，有機會奪牌的日本桌球、柔道等隊伍確定不會入住選手村，而是善用主場優勢住在國家訓練中心或各地旅館，除了方便移動到比賽場地，讓本土選手遠離群聚感染風險，也是日方主要考量關鍵。

唐鳳取消赴日參加東奧行程

（中央社）行政院10日表示，教育部長潘文忠7月下旬公務繁重，不克分身代表政府出席東京奧運，將由行政院政務委員唐鳳代表台灣出席。

行政院發言人羅秉成今天表示，行政院長蘇貞昌認為，面對全球疫情升溫，政府尊重並配合主辦單位各項防疫規定，而奧運是選手一輩子所夢想的競技殿堂，政府最重要的任務就是全力支持、照顧選手，讓選手無後顧之憂，盡情展現、超越極限，為自己和國家爭光。

羅秉成指出，中華奧會14日接獲國際奧會向各國發布的電子郵件通知，得悉基於這次奧運主辦國日本的防疫考量，有關東京奧運的開幕典禮，將嚴格限制選手以外的出席人員，只開放各國奧會主席、秘書長及國際政要如國家元首、政府首長等人員出席。

羅秉成說，教育部體育署在接獲訊息後，就向外交部、中華奧會及國際奧會等各方瞭解狀況，確認是國際奧會為因應日本疫情的防疫需求，而採取較往年嚴格的人員管制措施。

羅秉成指出，唐鳳雖為貴賓身分，但不在上述國際奧會的出席對象範圍內，受限於這項新防疫規定，唐鳳恐無法親自參加開幕式。

羅秉成表示，蘇貞昌在瞭解唐鳳及相關部會的報告說明後，認為國際奧會既已針對各國發布新的一致性防疫規範，且考量配合東京奧運主辦國防疫需求，在徵詢唐鳳意見、並向總統蔡英文報告後，決定取消唐鳳這次出席東京奧運的行程。

雖然唐鳳無法親自到場，羅秉成說，她仍會在台灣為選手加油打氣，並持續與日方保持密切互動，繼續促進台日兩國的友好關係。

首都圈疫情升溫，東京單日確診再度超過1400例

日本首都圈1都3縣疫情續升溫，東京都17日時隔約半年新增確診病例再度超過1400例，其餘3縣疫情同趨嚴峻。加上大阪府等主要城市新增病例也增加，日本全境已連續4天逾3000例。

《日本放送協會》（NHK）報導，東京都昨天新增1410例確診病例，不僅連續4天單日新增逾千例，一週平均每天新增病例也繼今（2021）年1月27日再破千例，來到1012例。

東京都昨天新增確診病例較上週六大增460例，疫情持續呈現急速擴大。單日新增逾1400例是繼今年1月21日的1485例後，睽違約半年再度出現，也創7月12日被4度發布「緊急事態宣言」後新高。

東京都截至17日為止的一週平均每天新增確診病例來到1012例，是繼今年1月27日以來時隔約半年再度逾千例。東京都至今累計病例數18萬8108例；重症患者數較昨天增加6人，總數59人。

同是首都圈一員的神奈川縣今天新增539例確診病例，是今年一月以來再度出現單日新增逾500例，也較上週六大增229例，疫情同樣快速擴大中。

同屬首都圈的千葉縣今天新增244例確診病例，連續4天單日新增逾200例，也較上週六增加40例，連續10天高於上週同日。埼玉縣今天新增318例確診病例，至今累計病例數4萬9392例。

目前正實施「防止蔓延等重點措施」的大阪府，今天新增380例確診病例，較上週六增加180例，至今累計病例數10萬6484例，包括2707例死亡病例。

根據《NHK》自行統計，截至昨天晚間6時止，日本全境已新增3826例確診病例，高於前天3430例，連續4天逾3000例。昨天另新增16例死亡病例。日本境內包括邊境檢疫及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數83萬9049例，包括1萬5059例死亡病例。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺