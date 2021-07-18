《鈦》奪坎城金棕櫚獎，史上第二位獲獎女導演茱莉亞・迪古何諾：不希望以性別來定義我
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雖然《鈦》因為過於血腥暴力，而無法加入角逐奧斯卡，但現在拿下坎城金棕櫚獎，牢固地確立了茱莉亞作為主要國際導演的地位，她的職業生涯目前為止只有2部劇情長片。
法國女導演茱莉亞・迪古何諾（Julia Ducournau）執導的有關一名連環殺手的異想天開電影《鈦》（Titane），今（18）日在第74屆坎城影展奪得最佳影片金棕櫚獎，她也成為坎城影展74年歷史以來，奪得最高榮譽金棕櫚獎的第二位女性。
《美聯社》報導，《鈦》講述的是1個逃離家園的連環殺手的故事，1場車禍讓1個孩子的頭上開始戴著鈦板，並與汽車產生了奇怪的連結，而且她因為1輛凱迪拉克車而懷孕，評審團主席美國導演史派克李（Spike Lee）表示，這是史上第一部車子讓女性懷孕的電影，非常獨特，天才和瘋狂的結合。
綜合《紐約時報》和《中央社》報導，影評人對這部暴力電影的評價兩極，部分影評讚揚其原創性，其他人則對其瘋狂雜亂手法很反感，不像去（2020）年韓國奉俊昊導演的《寄生上流》獲得評審一致認同，拿下金棕櫚大獎。
被形容為身體恐怖類型電影的本片，其展現的能量令人印象深刻。茱莉亞迪古何諾先前於2016年執導的首部劇情長片《生食》（Raw），在第69屆坎城影展國際影評人週單元中首映，並獲得費比西國際影評人獎。
《紐約時報》報導，雖然《鈦》因為過於血腥暴力，而無法加入角逐奧斯卡，但現在拿下坎城金棕櫚獎，牢固地確立了茱莉亞作為主要國際導演的地位，她的職業生涯目前為止只有2部劇情長片。
史上第二位女導演奪得大獎，導演：不希望以我的性別來定義我
在此之前，先前的金棕櫚獎唯一女性得主，是紐西蘭編劇、製片及導演珍康萍（Jane Campion），她執導的《鋼琴師和她的情人》（The Piano）於第46屆坎城影展（1993年）共同獲此殊榮，當年另一得獎者是中國導演陳凱歌執導的《霸王別姬》。
《美聯社》報導，導演本身的女性身份，也再次引發牽動了「性別不平等」的議題被重視討論；此話題這幾年在坎城影展屢次被提起，幾十位女星包括凱特・布蘭琪（Cate Blanchett）等，甚至曾在坎城的紅毯上公開抗議；因為過去幾十年來，只有82部女性導演的電影入圍角逐金棕櫚獎，而男性導演有1645部。今（2021）年入圍的24部電影當中，則有4部由女性導演執導。
而茱莉亞在接受《Indiewire》專訪時，談到自己的作品中，都有性別流動的意識在，不過對此她強調，自己並不是特別想強化性別，或是性別的轉變方式、動機，她的理由是：
我認為世界應該是這樣的，就是一直流動，而且每天都在以多種方式流動。對於前作《生食》，我總是在採訪中說，我不喜歡把東西放在固定的位置裡，性別也是。我認為，性別與某人的身份並不真正相關，我不認為我們的性別定義了我們。然而，因為這還不是社會所理解的東西，所以它成為一個話題。
我是這樣對所有人說的：對我來說，作為一個女人，我完全不希望以我的性別來定義我。當人們說我是女導演時，這總是有點煩人，因為我是一個人，我是導演。我拍電影是因為我是我，而不是因為我是女人。我就是我。
頒獎時也出現了一個小插曲，《紐約時報》報導，評審團主席史派克・李（Spike Lee）在頒獎典禮上說漏了嘴，提前說出了最大獎項得主，雖然周圍的人試圖阻止，但終究沒能成功；史派克・李不小心說溜嘴後懊惱地抱著頭好幾分鐘，後續接受媒體採訪時他也公開道歉，表示自己「搞砸了」。
這部電影在台灣將由光年映畫公司發行：
第74屆坎城影展得獎名單
- 金棕櫚獎：《鈦》（Titane）／法國
- 評審團大獎：《我不是英雄》（A Hero）／伊朗，《六號車廂》（Compartment No. 6）／芬蘭
- 最佳導演：萊奧斯・卡拉克斯（Leos Carax）／《Annette》
- 最佳男演員：卡賴伯・蘭里・瓊斯（Caleb Landry Jones, Nitram）／《Nitram》
- 最佳女演員：蕾娜特・瑞因斯夫（Renate Reinsve）／《世界上最壞的人》（The Worst Person In The World）
- 最佳編劇：濱口龍介（Ryusuke Hamaguchi）／《Drive My Car》
- 評審團獎：《艾哈德的膝蓋》Ahed’s Knee／法國、以色列，《記憶》Memoria／泰國
- 金攝影機獎：Murina
- 短片金棕櫚獎：《天下烏鴉》（All The Crows In The World）／香港
- 一種注目單元大獎：《鬆開拳頭》（Unclenching The Fists）／俄羅斯
延伸閱讀：
新聞來源：
- alme d’Or Winner Julia Ducournau on Groundbreaking ‘Titane’: ‘I Don’t Want My Gender to Define Me’（Indiewire）
- ‘Titane’ wins top Cannes honor, 2nd ever for female director（AP News）
- Spike Lee Accidentally Reveals Palme d’Or Winner Early: It’s ‘Titane’（紐約時報）
- 茱莉亞迪古何諾「鈦」奪坎城金棕櫚獎 史上第2位女導演[影]（中央社）
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺