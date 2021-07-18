《鈦》奪坎城金棕櫚獎，史上第二位獲獎女導演茱莉亞・迪古何諾：不希望以性別來定義我

法國女導演茱莉亞・迪古何諾（Julia Ducournau）執導的有關一名連環殺手的異想天開電影《鈦》（Titane），今（18）日在第74屆坎城影展奪得最佳影片金棕櫚獎，她也成為坎城影展74年歷史以來，奪得最高榮譽金棕櫚獎的第二位女性。

《美聯社》報導，《鈦》講述的是1 個逃離家園的連環殺手的故事，1場車禍讓1個孩子的頭上開始戴著鈦板，並與汽車產生了奇怪的連結，而且她因為1輛凱迪拉克車而懷孕， 評審團主席美國導演史派克李（Spike Lee） 表示，這是史上第一部車子讓女性懷孕的電影，非常獨特，天才和瘋狂的結合。

綜合《紐約時報》和《中央社》報導，影評人對這部暴力電影的評價兩極，部分影評讚揚其原創性，其他人則對其瘋狂雜亂手法很反感，不像去（2020）年韓國奉俊昊導演的《寄生上流》獲得評審一致認同，拿下金棕櫚大獎。

被形容為身體恐怖類型電影的本片，其展現的能量令人印象深刻。茱莉亞迪古何諾先前於2016年執導的首部劇情長片《生食》（Raw），在第69屆坎城影展國際影評人週單元中首映，並獲得費比西國際影評人獎。

《紐約時報》報導，雖然《鈦》因為過於血腥暴力，而無法加入角逐奧斯卡，但現在拿下坎城金棕櫚獎，牢固地確立了茱莉亞作為主要國際導演的地位，她的職業生涯目前為止只有2部劇情長片。

史上第二位女導演奪得大獎，導演：不希望以我的性別來定義我

在此之前，先前的金棕櫚獎唯一女性得主，是紐西蘭編劇、製片及導演珍康萍（Jane Campion），她執導的《鋼琴師和她的情人》（The Piano）於第46屆坎城影展（1993年）共同獲此殊榮，當年另一得獎者是中國導演陳凱歌執導的《霸王別姬》。

《美聯社》報導，導演本身的女性身份，也再次引發牽動了「性別不平等」的議題被重視討論；此話題這幾年在坎城影展屢次被提起，幾十位女星包括凱特・布蘭琪（Cate Blanchett）等，甚至曾在坎城的紅毯上公開抗議；因為過去幾十年來，只有82部女性導演的電影入圍角逐金棕櫚獎，而男性導演有1645部。今（2021）年入圍的24部電影當中，則有4部由女性導演執導。

而茱莉亞在接受《Indiewire》專訪時，談到自己的作品中，都有性別流動的意識在，不過對此她強調，自己並不是特別想強化性別，或是性別的轉變方式、動機，她的理由是：

我認為世界應該是這樣的，就是一直流動，而且每天都在以多種方式流動。 對於前作《生食》，我總是在採訪中說，我不喜歡把東西放在固定的位置裡， 性別也是。 我認為，性別與某人的身份並不真正相關， 我不認為我們的性別定義了我們。 然而，因為這還不是社會所理解的東西，所以它成為一個話題。 我是這樣對所有人說的：對我來說，作為一個女人，我完全不希望以我的性別來定義我。 當人們說我是女導演時，這總是有點煩人， 因為我是一個人， 我是導演。 我拍電影是因為我是我，而不是因為我是女人。 我就是我。

頒獎時也出現了一個小插曲，《紐約時報》報導，評審團主席史派克・李（Spike Lee）在頒獎典禮上說漏了嘴，提前說出了最大獎項得主，雖然周圍的人試圖阻止，但終究沒能成功；史派克・李不小心說溜嘴後懊惱地抱著頭好幾分鐘，後續接受媒體採訪時他也公開道歉，表示自己「搞砸了」。

這部電影在台灣將由光年映畫公司發行：

第74屆坎城影展得獎名單

金棕櫚獎：《鈦》（Titane）／法國

評審團大獎：《我不是英雄》（A Hero）／伊朗，《六號車廂》（Compartment No. 6）／芬蘭

最佳導演：萊奧斯・卡拉克斯（Leos Carax）／《Annette》

最佳男演員：卡賴伯・蘭里・瓊斯（Caleb Landry Jones, Nitram）／《Nitram》

最佳女演員：蕾娜特・瑞因斯夫（Renate Reinsve）／《世界上最壞的人》（The Worst Person In The World）

最佳編劇：濱口龍介（Ryusuke Hamaguchi）／《Drive My Car》

評審團獎：《艾哈德的膝蓋》Ahed’s Knee／法國、以色列，《記憶》Memoria／泰國

金攝影機獎：Murina

短片金棕櫚獎：《天下烏鴉》（All The Crows In The World）／香港

一種注目單元大獎：《鬆開拳頭》（Unclenching The Fists）／俄羅斯

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺