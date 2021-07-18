本土增15例、莫德納擴大第2劑接種對象，未來達3條件即可考慮降級

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增18例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為15例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。指揮官陳時中表示，只要符合3項條件，包含疫情下降、即時因應能力與醫療量能夠，就考慮降級。

新增15例本土個案，還要繼續做疫情調查

指揮中心表示，今日新增之15例本土病例（其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為9例男性、6例女性，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於今（2021）年7月10日至7月17日。個案分布以新北市7例為最多，其次為台北市5例、桃園市3例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

國內疫情趨緩，指揮中心昨透露，目前趨勢來看，未來三級警戒降級的可能性很高。由於延長三級警戒只到7月26日，外界都很期待降級，表示陳時中，疫情下降、即時因應能力與醫療量能夠，就考慮降級。

陳時中說，雙北還是有案例，其他縣市相對較穩定，但雙北居住環境條件等較複雜，也有一定社區傳播在，要完全清零很困難，能夠清零大家都會很高興，但是不以此為目標，以控制疫情為主，也建立相關指引。

他說，各個主管單位、執行單位都要對於防疫措施更有正確概念，發生狀況可以即時因應，如果疫情下降、有即時因應能力、醫療量能也夠，我們就會考慮降級但不以清零為目標。

另外今日新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月26日至6月13日，確診日介於6月3日至6月16日，死亡日介於7月13日至7月15日。

2020年起累計768例COVID-19死亡病例，其中760例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、台北市291例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

另外近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月16日累計公布1萬4180位確診個案中，已有1萬2243人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3％。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，分別從西班牙返台、從英國來台工作，以及自美國返台，目前相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計176萬5532例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含174萬7814例排除），其中1萬5408例確診，分別為1229例境外移入，1萬4126例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。

莫德納即起開放1到3類對象和孕婦施打第2劑

原僅允許醫護人員、機組人員及孕婦接種莫德納疫苗滿28天，可施打第2劑，陳時中公布，現在擴大施打對象至第2、3類對象滿28天可接種第2劑。陳時中下午在記者會中提醒，醫護人員、機組人員、孕婦，以及今天新增的第2、3類對象，符合接種莫德納疫苗第1劑滿28天者，請儘速到原來接種地點或有旅遊門診醫療院所接種第2劑莫德納疫苗，以利及時建立防護力。

目前第3輪意願登記的數字，全國意願登記完成總人數約857萬人，僅登記AZ者占34萬多，占總登記人數4.07％；登記莫德納人數約400萬，占總登記人數46.77％；同時登記AZ、莫德納人數421萬人，占總登記人數49.16％；於7月11日下午2時後，重新選擇AZ人數116萬人。

混打、多打疫苗？陳時中：這樣真的對身體好嗎？

北部一名男子今年4月21日、6月11日、7月2日依序在國內自費接種AZ、在國外接種BNT、在國內公費接種莫德納，很可能為台灣首例曝光3個月內混打3種新冠疫苗者。陳時中表示，政府在檢查的流程和正確性很重要，希望未來在健保卡上連線做得更精準，未來這種事件會越來越少。

但他要強調，打疫苗不是「打越多越好」，藥物和疫苗一樣，有自己的適應症和劑量，這都有臨床試驗和科學證據，不可冒然東打西打，「不然他也可以去關島打、到香港打，打得全身都是，真的對身體好嗎？」貿然鑽漏洞打了很多，絕對不是對自己身體好的事情。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這位民眾其實是有點取巧的出國回來又混打，但目前沒看到這樣混打的效果更好或更安全的報告。反而出國打疫苗本身就會增加染疫風險，也看到有人反而感染Delta病毒株，而增加自己別人的染疫風險。因此不建議做這樣的事情，不需要刻意去爭取不同廠牌的第三劑疫苗，以免增加混打疫苗和出國染疫的風險。

對於我國仍未放行混打，對此陳時中表示，大家對混打期待很深，指揮中心也抱持正面看法，但目前仍維持原來態度，需要針對疫苗的效果和安全，搜集更多本土資料，專家小組才會做出方向性的決定，目前還沒有決定。

國民黨批「不公佈價格」，陳時中：價格是保密事項公開恐影響到貨

國民黨立委賴士葆調查發現，截至6月底，政府買疫苗花了67億元，其中卻只有10億元採購國際疫苗，質疑剩下4、50億元的預算經費花到哪去了？而外界質疑指揮中心遲不公布疫苗採買價格，是在等待什麼時機？

今天陳時中在記者會上被媒體問及此題時，表示所有買東西都有預算數，還有權責數，還有已經付出的現金流。買了一定的疫苗，目前雖然到貨沒那麼多，但是有簽約的、付出去的，已經使用的現金當然還沒到預算數，但很多權責都匡下來了，通常在疫苗到貨前，就會陸續付款。

而針對外界質疑遲不公布疫苗價格，陳時中則表示，這題已經回答了很多次，他也說明過很多次，「叫我講價格的，我都認為居心叵測」；現在進貨是我國最大的困難，而所有合約裡面都寫得清清楚楚，價格是保密事項，如果破壞了會影響合約有效性和進貨時程，「請大家理解，不要因為這樣讓進貨受到干擾。」

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核稿編輯：羅元祺