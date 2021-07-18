英國第一劑接種率達87%「全面解封」在即，為防Beta變異株法國旅客入境仍須隔離

雖然確診人數再度標到1月以來的新高，但英國即將於明（19）日全面解封迎來「自由日」，主要是因為境內已有67.8％成人已完整接種兩劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，已經接種一劑的也有將近九成，雖然衛生大臣在接種後仍於昨天確診，但唐寧街的接觸者包括英國首相強森（Boris Johnson），將以每天接受篩檢取代居家隔離，會繼續照常上班。

不過由於英國大部分人接種的AZ疫苗，對於最早在南非發現的Beta變異株保護力似乎不足，加上相關案例目前持續在法國的部分島上出現，因此英國雖然國內要解封，但是對過去10天曾待在法國的任何民眾，返抵英格蘭後仍須在自宅隔離，並且在抵達第2及第8天接受採檢，無論他們是否已接種疫苗。

英國疫苗覆蓋率提前達標，確診飆新高下將重啟經濟活動

英格蘭即將於19日全面解封，英國衛生部今天表示，已對聯合王國（UK）內的所有成人提供第一劑的COVID-19疫苗。

《路透社》報導，這比首相強森設定於19日之前，讓所有想打疫苗成年人都有疫苗可打的目標，早一天達標。

目前英國87.8％成人已接種第一劑COVID-19疫苗；67.8％成人已完整接種，達成政府於19日解封前完成三分之二成人接種兩劑疫苗的目標。

雖然高傳染力的Delta變異株肆虐下，英國確診人數再度飆升至1月以來的新高，強森仍準備全面重啟經濟活動。部分科學家認為，在傳染率居高不下、尚未完整接種人口偏多、住院及死亡人數預期增加的三大隱憂下，重啟經濟恐非明智之舉。

但強森主張，疫苗接種計畫已大幅削弱COVID-19確診與死亡的關聯，且夏季醫療服務的壓力較小，是重啟經濟的最佳時機。

另一方面，英國雖然提供疫苗給所有成年人，《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，當局卻不建議替孩童及青少年全面接種，僅開放給易受感染的12至15歲族群，以及將滿18歲的族群。

報導補充表示，據信，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee On Vaccination And Immunisation, JCVI）告訴各級首長，在取得更多風險評估報告前，不建議替孩童全面施打疫苗。

《每日電訊報》表示，根據這份預計19日發布的指引，建議施打COVID-19疫苗的未成年族群有三大類，一為易受COVID-19感染的12至15歲孩童，二是與免疫力低下成年人同住的孩童，三是再3個月即將滿18歲的青少年。據《每日電訊報》報導，有關替所有孩童施打疫苗的可能性上，JCVI會一再拿出來討論。

英國衛生大臣接種疫苗仍確診，但接觸者將不居家隔離

英國首相強森和財相蘇納克（Rishi Sunak）曾與確診者接觸，將被限制在辦公室工作，且每天接受篩檢。但《英國廣播公司》（BBC）報導，兩人將不會居家隔離。

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）確診COVID-19，他前一天曾到唐寧街開會。賈維德已經接種完疫苗，但仍確診。他自述症狀非常輕微，將實施自我隔離，在家工作。

唐寧街辦公室今天聲明：「首相和財相都收到國民保健署（NHS）檢測及追蹤（Test and Trace）通知，告知曾與確診者接觸。」通常被告知曾與確診者接觸的人，依法必須自我隔離10天。

不過，英國政府最重要的2名大人物決定要試行一項前導實驗。他們將繼續在辦公室工作，只有在不工作的時候才實施自我隔離。唐寧街說：「他們將參加每天篩檢的前導實驗，讓他們能繼續在唐寧街工作。在這段期間，他們只會執行最必要的政府公務。」

Beta變異株現蹤法國 英國規定自法入境者仍須隔離

（中央社）英國政府16日表示，境內雖將於19日鬆綁COVID-19防疫限制，但從法國返抵國門的英國居民仍須居家隔離，即便他們已完整接種疫苗。

英國衛生部發表聲明指出，由於最早在南非發現的Beta變異株病例，目前持續在法國出現，因此從當地返抵國門的英國民眾將不適用「黃色清單」（amber list）入境規定。

目前從「黃色清單」國家返回英國的居民，包括熱門度假勝地義大利、葡萄牙和西班牙等國家，都必須在家隔離最多10天，並提交兩份檢測結果。自19日起，他們僅須提出接種疫苗的證明，交給搭乘的航空、渡輪或是鐵路營運業者，並在抵達後第2天作採檢，不須隔離。

但英國衛生部說，過去10天曾待在法國的任何民眾，返抵英格蘭後仍須在自宅隔離，並且在抵達第2及第8天接受採檢，無論他們是否已接種疫苗。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺