行政院加碼預購3600萬劑莫德納疫苗，建議26日後降級但緩步解封

行政院發言人羅秉成今（22）日表示，昨天已完成今年第4季及明、後年共3600萬劑的莫德納疫苗採購合約案；昨天全國疫苗接種率提升到23.5%，原訂7月底前達25%接種率，近一步朝30%的目標邁進。另外針對各界關注的7月26日後疫情警戒是否能降級，行政院表示衛福部有建議降級，但也並非「瞬間開門」，會針對各行各業有配套措施和指引後，緩步下降。

明後年3600萬劑莫德納疫苗已採購

行政院今天舉行院會，由衛生福利部報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。羅秉成在會後記者會轉述，昨天已經完成今年第4季及明、後年莫德納疫苗採購，包括次世代疫苗在內，共3600萬劑的採購合約案。國產疫苗也已取得緊急使用授權，疫苗取得每週都有新進度，感謝衛福部、食藥署、專家學者各方面努力，依科學、專業保護國人健康。

至於何時到貨？羅秉成表示，時程的安排，乃至價格，因有保密協定的關係，暫時不予說明，但政府將爭取按照預排的時間來供貨。契約是否有保證交貨期程？羅秉成說，國際上疫苗短缺，大家都在爭取，供貨吃緊。保證要付高度法律責任與風險，疫苗是賣方市場，在賣方確保自己履約不受違約風險究責，不會答應確定時程交貨，大多數買方都要配合，也就是沒有保證供貨期程，這是國際慣例，都是預排時程但不保證。

大致上這3600萬劑的莫德納疫苗，包括次世代的疫苗在內，數量比原先預期的3000萬劑還多一些，爾後供貨情形，及後續的施打狀況，要看之後疫苗到貨的時間而定。

另外針對慈濟基金會已經依循台積電、鴻海及永齡基金會捐贈專案模式，完成簽署捐贈契約，3個單位共捐1500萬劑BNT疫苗，是對國人最無私貢獻，羅秉成也說，他要代表政府，再次表達誠摯感謝。

月底25%接種率有望提前達標

另外行政院也指出，疫苗登記預約系統開放至今才2週，已累計超過980萬人登記預約，台灣取得疫苗數累計超過890萬劑，感謝各地方政府努力施打，到昨天全國疫苗接種率提升到23.5%，累計施打人次超過567萬人次，原本鎖定7月底前達到25%接種率，可望提前達成，近一步希望朝30%的目標邁進。

蘇貞昌表示，隨著各類疫苗不斷到貨，都會列入疫苗預約平台的選項，提供國人更充足、多元的疫苗選擇，請民眾只要符合施打條件，就趕快施打。

根據衛福部報告指出，已配發649萬0370劑疫苗、使用554萬6730劑，施打率85.5％；已施打585.09萬人次​，有信心可於7月底前提前達到覆蓋率25％的目標。

上周起開放國人線上登記施打疫苗，截至7月19日中午12點，全國意願登記完成總人數：886萬5539人​，選擇AZ疫苗41萬0799人、莫德納疫苗391萬3731人、AZ+莫德納454萬1009人。線上預約接種期程至7月22日中午12時截止。截至7月21日22時，已預約率為82.05%。

目前全台各縣市的施打狀況，超過25%接種率的縣市有台北市（33.5%）、嘉義市（28.3％）、基隆市（26.6％）、花蓮縣（26.3％）、台東縣（26％）、屏東縣（25.5％），離島縣市包括澎湖縣（35.7％）、連江縣（66.6％）也都施打狀況不錯，因應颱風靠近，各縣市目前大多表示會看否停班停課來決定施打站是否照常營運，等待指揮中心進一步指示。

不會「清零」才降級，緩步解封但不能瞬間開門

衛福部今天也在行政院進行會報，疾管署署長周志浩說明，現在疫情趨緩，大家期待管制措施是否會逐步放鬆，指揮中心目前不會以清零做為階段目標，不會到「清零」時再做放寬，而是會在疫情到一個可控制程度、降到警戒程度之下，且相關產業與場所的預防措施與應變計畫足夠，會採逐步放寬、鬆綁管制措施。

行政院發言人羅秉成也表示，衛福部長陳時中有建議考慮降級，因為目前已經接近降二級的階段，蘇貞昌則裁示，若要降級，要有所準備，不能「瞬間開門」，要緩步下降。

羅秉成說，蘇貞昌在週一的會議上，就已要求各部會預作準備，對相關人員場所的管制，是否鬆綁與開放，各部會最近都在整理，並且由行政院的秘書長李孟諺協調彙整後，整個配套會跟是否降級一起，統一對外公布說明。

衛福部表示，「警戒升降時機」與「管制措施強度」是防疫的重要關鍵，指揮中心將參酌各國防疫經驗，在科學實證的基礎下，同時兼顧防疫安全及民生經濟，訂定逐步解除限制指標；同時，亦將配合疫情發展，持續優化入境檢疫、疫調匡列、防疫追蹤管理及預防接種作業系統，並透過資訊跨區調閱與即時數據分析，協助地方政府進行精準防疫，快速有效阻斷病毒傳播鏈。

而這陣子以來受創嚴重的餐飲業，中央此次仍研擬開放餐廳內用，但需做好隔板、梅花座、實聯制等防疫措施。事實上，指揮中心在上次宣布7月13日起「微解封」，就已經開放餐廳內用，範圍就包括全國餐廳、傳統市場、夜市、百貨商場美食街及美食區等，授權地方政府自行評估和管制，但全台22縣市仍維持餐飲業外帶。

衛福部特別提醒，目前國內雖已適度解除部分管制措施，但仍為三級疫情警戒，國人絕不可掉以輕心，只有持續主動積極配合各項防疫規定，讓手部衛生、戴口罩、保持社交距離等防疫原則內化成日常習慣，才能讓生活穩定回到正軌。

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核稿編輯：翁世航