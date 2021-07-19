英國悍然面對COVID-19「散場波」，7/19解封啟動大型人類自然實驗

英國悍然面對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）「散場波」（exit wave），啟動大型人類自然實驗。台灣人什麼時候才能做好心理準備，迎接遲早的「印度變種」（Delta variant）大流行？

英國人現在不講「第三波」、「第四波」疫情了。新的名詞是「散場波」，也就是所有國家逃無可逃，到最後都必須面對的最後一波新冠肺炎超級大流行，最終建立「群體免疫」。

在剛開始打疫苗的一月，英國單日染疫死亡人數可以破千；現在已經有80％的人接種第一劑疫苗，每日染疫人數即將突破50,000人，預計在今（2021）年7月19日「全解禁」後會超過100,000人，但每日死亡人數可能「只是」兩位數字，不會造成醫療系統崩潰。這讓英國首相鮑里斯．強森（Boris Johnson）有把握在暑假執行解禁計畫，因為英國國民保健署（National Health Service，NHS）普遍認為，若冬天仍有一波波疫情，會對醫療系統帶來沉重的負擔。（註：在蘇格蘭、北愛爾蘭跟威爾斯，會有不同的解禁計畫，管制措施仍會比英格蘭嚴格。）

英國首相鮑里斯．強森宣布今年7月19日為「自由日」，將鬆綁嚴格防疫禁令

在7月13日的記者會上，英格蘭首席醫療官克里斯．惠提（Chris Whitty）說明，解禁一定會帶來大流行，但並不會有「最佳解禁日」。越晚解禁，打疫苗的人越多，大流行的染病人數會減少，但許多人的荷包見底，學校教育受到衝擊，心理衛生的問題會更加嚴峻。跑了各種模型的結果，並不支持延後解禁就一定會更好。

同一場記者會裡，英國首相鮑里斯．強森（Boris Johnson）把7月19日稱為「自由日」（freedom day），社交距離與戴口罩與否將交由個人決定。首相與他的科學顧問，從這天起正式使用「散場波」這新詞，象徵著這國家將全力以赴解除所有防疫管控，讓生活回歸正常。

「這是我們的最後一波大流行」，英國政府的首席科學顧問帕特里克・瓦倫斯（Patrick Vallance）說。

各方反對聲浪四起，擔憂人道與倫理問題

最新發展是：許多科學家透過BMJ、the Lancet等科學期刊集體發聲，反對首相急躁的解禁措施。此外，專家學者們也擔心，英國首相選擇在許多人還沒打第二劑疫苗時就全面解禁，將會帶來人道與倫理上的問題。而不同黨派的政治人物，自然也會有不同反對意見。不過，這些應該都不會改變鮑里斯．強森（Boris Johnson）的決心了。

「他山之石，可以攻錯」，從英國防疫經驗思考台灣理想的「自由日」

台灣人現在需要思考的是：等到有一天台灣解除邊境管制，各種變種病毒必然會長驅直入，在台灣造成一波又一波大流行。如果這時台灣已經有八成人民打疫苗，對多數人來說這就是個小感冒，但也必然會有沒打疫苗的人、或特殊體質的人因此喪命。

什麼時候才是台灣最理想的「自由日」？什麼時候我們才能自由出、入境不用隔離？我們準備好要付出相應的代價了嗎？

我們離這一天還有一小段距離。

總之，趕快打疫苗吧，尤其是五十歲以上以及有慢性病的高風險群。不要一直想著「莫德納」，台灣恐怕不能等到所有想打莫德納的人都滿足心願了才開放邊境。

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

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