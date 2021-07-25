中國防疫好棒棒？殊不知只是中共穿著「國王的新衣」繼續裸奔

自從2019年末中國武漢COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，截止到今（2021）年6月，全球已經積累超過1.8億病例，全球多個國家被波及。

台灣在這個夏天突然破防，不過因台灣人積極配合的防疫態度，以及美國、日本等盟國即時送來的疫苗，讓台灣在疫情爆發兩個月後，確診病例明顯減少，城市宣佈微解封，接種疫苗的覆蓋率也逐漸升高，相信台灣很快就能夠恢復正常生活。

當今年5月台灣疫情爆發時，台灣民間大部分聲音都在批評蔡政府以及陳時中長官。第一是指責之前的防疫部署還是過於大意，對於飛行員等高危工作者沒有高強度的監督，造成防疫破口。

其次，當疫情來襲，才發現醫療系統根本不夠用，雙北市的醫療系統幾近崩潰，醫護人員十分辛苦，很多患者也抱怨說沒有得到很好的照顧。

第三，台灣並沒有提前準備疫苗，直到疫情爆發才開始排隊向他國預定疫苗，這無疑是沒有提前部署。關於從何處採購疫苗也是大家關心的問題，有人考慮到，中國疫苗缺少公開的試驗資料，且多國使用中國疫苗後，確證病歷不降反升，所以應該避免使用中國疫苗。也有人認為，緊急時刻能夠買到疫苗就好，不管疫苗的研發地在何處。

最後，三級警戒期間，台灣的各類場合都要求實名登記，很多人懷疑政府將會藉此方式，盜取個人行蹤信息，侵犯個人自由。（以上都是一些民間聲音的總結，並非我個人觀點。）

現在的台灣疫情開始緩解，每日確診人數連創新低，但台灣人還是保持十分警覺的態度，客觀分析確診人數下降的原因，有可能是因為篩檢人數減少，或者是政府提高了確診門檻。即使城市開始微解封，台灣人還是很注意防疫，沒有完全鬆懈。這樣態度，一方面是對兇險疫情的警惕，另一方面也存在對政府的質疑。面對這些質疑，台灣政府大部分時候也會謙虛的接納和回應。

我聽過台灣人這樣形容政府「政府就是要常常被罵，不罵他們就覺得自己做得很好。」意思是，人民必須履行自己的監督權，督促政府要積極地管理國家，以維護人民利益為目標，讓社會往好的方面發展。

我在台灣時，每當有大小負面新聞，蔡總統總要出來道歉。作為一個中國人，從來沒有見過中國政府對任何事道歉，所以看到蔡總統道歉時，總覺得不習慣。後來仔細去想，很多看似偶然的事，在每一個環節多一些監督和仔細，就能避免。罵總統或政府，不一定是總統做錯，更可能是他做得不夠。作為國家首腦，他需要時刻警醒，正面的聲音能起到鼓勵作用，但也會使人掉以輕心。而適當的質疑其實幫助總統發現進步的空間。

反觀中國的情況，早期武漢經歷了殘酷的封城政策，一刀切式的模式，讓沒染疫的慢性病患者發病得不到治療，孩童、老人因為監護人確診而無人看顧，家裡物資不足也無法出門購買。封城後，武漢的醫療系統完全崩潰，很多人發高燒卻不能入院檢查，醫療人員死亡率居高不下，連疫情吹哨人李文亮也死於武漢疫情期間。直到現在武漢具體死亡人數也沒有公開，外界只能從清明節的菊花銷量猜測當時武漢的慘況。

即便如此，中國上下對於共產黨抗疫政府也是積極正面的評價。在2020到2021的跨年春節晚會上，基本成了共產黨的慶功會，在前線拼死拼活的醫護人員，要對下達錯誤指令的中央領導鞠躬表示感謝。而提前開會部署防疫工作的政府官員孔令寶，卻以「發表不良言論」的罪名被重判十年。

在中國，不要說質疑政府，就是監督政府、講政府不講的話，都是一種危險行為。武漢疫情以後，吹哨人李文亮，自由記者張展、陳秋實，以及中共體制內的官員，但凡不按照共產黨的意思講話，都無好下場，要麼進監獄，要麼流亡海外。

在大部分國家，關於疫情的新聞很容易被政治化，在這種情況下，台灣人不斷吶喊「危險期間不要管藍綠，只管抗疫。」而中國卻是上下統一，把大政府的專制形容成「中國力量」，踩著武漢市民的鮮血炫耀「只有中國力量才能給人安全感」，完全成為共產黨的個人宣傳。

事實上，台灣抗疫的成功，讓我發現，大部分實行民主、小政府的西方國家，抗疫失敗的原因不在於小政府的無能，而在於人民對於抗疫的自覺性不高。台灣也是一個民主國家，但是因為台灣人的超高警惕性，成為全球防疫模範生。

如果只是從新聞來看，會覺得中國防疫非常棒，而台灣防疫實在糟糕。但是從國民抗疫成果來看，截然相反。新聞只是一種聲音的表達，事實才更重要，台灣會在人民的批評和監督下越走越好。反觀中國，共產黨會穿著「國王的新衣」繼續裸奔。

責任編輯：羅元祺

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