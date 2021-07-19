城鄉混血兒的歸宿——宜蘭深溝村不只是「半農半X」的最佳實踐地，也可能是永續城鄉的解答

夏至後的平日下午，位於宜蘭員山鄉的深溝村彷彿剛從午覺中甦醒，猶在伸懶腰。風徐徐地吹，時間的速度也緩慢了下來，空氣中瀰漫著豐收稻香，無處不是田園詩意。三兩村人坐在農舍屋簷下，望著稻田與藍天小憩，輕輕的絮語與夏日蟬聲共鳴，自成一幅鄉村油畫。從吵雜的台北首都翻過一座雪山，彷彿到了另一個國度，進入世外桃源。

都市與鄉村，隔著幾座山，卻成了兩個截然不同的世界；兩個迥異的世界，命運卻互相牽扯著，人口老化與外流嚴重的鄉村，以及人口密集壅塞的城市，找不到平衡，人們哪裡又有安身立命之處？

根據TNLR（關鍵議題研究中心）最新的調查報告，在聯合國發佈的17大項永續發展目標（SDGs，Sustainable Development Goals）中，第11項指標「永續城市」（Sustainable cities and communities）是16-40歲暖世代1民眾最關注的前三大議題之一，該如何將都市化的「城市」與友善環境的「永續」融合成為未來生活的方向，是這個世代極欲知道的答案。因此，關鍵評論網Brand Studio前往許多都市人、外國人士移居的宜蘭深溝村，採訪曾在齊柏林導演《看見台灣》電影中出現的「穀東俱樂部」創辦人——賴青松，盼能從深溝村的故事，看見城鄉共融的可能性。

Photo Credit：TNL Brand Studio 宜蘭深溝村飽滿的稻穗

城鄉混血兒的歸宿——「半農半Ｘ」最佳實踐地，宜蘭深溝村

宜蘭深溝村的主色調，是跟著季節變化的稻田風景，由綠轉黃，由黃轉褐。這裡不只住著稻穗與農人，還隱藏著許多有趣的生活者。

例如前幾年因為〈第一次種菜就失敗〉的臉書系列貼文而在社群上爆紅的小農團體田文社，社長Over（林欣琦）便是設計出身，後來選擇來到深溝種田，並致力於地方鄉村報導的新農人。而台灣第一個農村Podcast節目《米米之音》，則由在台北媒體圈工作10餘年的大米（本名林瓊美）發起，大米遷居宜蘭後，為了讓更多人能連結土地的聲音，遂運用媒體專業創辦Podcast訪談節目，讓聽眾透過聲音了解農村生活。

除了都市出身、落地鄉村的城鄉混血兒，也有不少國際移居者隱藏在深溝村的阡陌之中。來自日本的典子在深溝村經營一間名為「月光莊」的背包客棧，將源自沖繩的「月光莊」精神落地台灣，以創造一個能讓多元背景的人在此自由交流的平台為宗旨，歡迎各地的嬉皮士與浪人來此交匯；儘管典子一句中文都不太會講，她仍能與深溝村民建立緊密的羈絆，並讓所有的客棧過客感到賓至如歸。

而曾被中國當局貶為異議人士、甚至遭北京公安局逮捕的自由作家寇延丁，也曾在深溝村隱居若干年，她在2019年所出版得散文集《親自活著》，便是記錄這段在宜蘭的田園生活。

向我們如數家珍地說起村民故事的人，正是賴青松。他一邊開著歷久不衰的老廂型車，一邊指著窗外的某一塊田或某戶人家，說起一號又一號人物：「像我們旁邊的這塊田，就是科技農夫陳幸延的菜園，他原本是軟體工程師，後來也來到深溝做農，自己寫程式、做設計，發展出一套科技農業實驗，還上過TED演講。」深溝村臥虎藏龍，確實所言不虛。

逛了一圈村落，賴青松做了一個小結：「這裡可以說是台灣獨有、甚至亞洲第一的『半農半Ｘ』實踐場域，來自大都市或其他國家的人齊聚在這裡，不只是做農而已，更是從農村出發，一起建構永續的新生活型態。」不過，什麼是「半農半Ｘ」呢？

Photo Credit：TNL Brand Studio 穀東俱樂部發起人、慢島生活有限公司創辦人，賴青松

「半農半Ｘ」是日本作家鹽見直紀所提出的概念，「半農」的意思是自己親手栽種糧食，「半Ｘ」則是從事能夠發揮天賦特長的工作，換取固定收入，也建立個人與社會的連結。鹽見直紀在33歲那年辭去都市的工作返鄉務農後，便開始推廣「半農半Ｘ」的理念，宣揚在現代社會基礎下，一種回歸人類本質、腳踏實地的生活方式。

「『半農』不只是提供一口飯吃，也提供一種與土地連結的生活視角，讓人們具備友善土地的新邏輯，去發揮每個人獨有的『半Ｘ』。所以『半農半Ｘ』與自給自足的傳統封閉農業是不同的，它更像是一種不斷變化的轉型過程，不只是建立人與土地的一體感，也建構一種充滿開放與分享的新農村生活。」

賴青松說，因為「半農半Ｘ」的概念，讓「世襲農夫」有機會轉變為「共享農夫」，年輕人不必然要繼承家裡的務農工作，土地可以分享給有意願耕耘的農夫，讓外來者有機會來此種田，也將個人的天賦長才（所謂的Ｘ）帶入農村。

那麼，宜蘭深溝村為何是絕佳的「半農半Ｘ」場域？這一切要從賴青松創辦的「穀東俱樂部」說起。

從一名「穀東」開始，成就一座「慢島」

「穀東俱樂部」可以說是台灣第一個、甚至華人圈第一個實踐CSA（Community support agricultre，社群支持農業）的範例。有別於一般由農夫種植，再交由盤商、經銷商販賣給消費者的模式，穀東俱樂部是一種契約代工，是消費者先預購了作物，再由農夫來計畫種植。

「這樣的做法，其實就是仿照日本的消費合作社，那可以說是上個世紀的團購，台灣的主婦聯盟也是類似的概念。」賴青松解釋，CSA立基於一群有共同理念的消費者，為了追求高品質的糧食來源，所以串連農夫，大家協同從生產端發起友善種植。

「要改變社會，除了仰賴政府和企業的力量，消費行為是最直接的改變動力。」

2004年在宜蘭建立的穀東俱樂部樂部，便是以這種類似「群眾募資」的方式展開一場農業改革，更造就一場消費運動。

從一名穀東的加入開始，穀東俱樂部逐漸成長為一群穀東支持的社團，來自國內外的專家學者紛紛來到宜蘭深溝村取經，想了解這裡獨特的農業模式，而賴青松的工作範圍，也因為在地人的信任，逐漸從最初的農耕，轉變為農地仲介與在地嚮導，媒合在地田主與外來耕者之際，也時常接待各式各樣的外來客，帶他們了解深溝經驗。

Photo Credit：TNL Brand Studio 「宜蘭有著絕佳的地利優勢，鄰近首都且距離國門不遠，但是又自成一格，保有完整的鄉村風貌。所以有意嘗試半農半Ｘ的城鄉混血兒，可以輕易來到這裡實驗。」賴青松創辦的慢島生活有限公司，將協助人們在農村找到返璞歸真的永續生活型態。

Photo Credit：TNL Brand Studio 慢島生活有限公司的工作室，改建地方老透天厝，保留部分懷舊裝潢（如花瓷裝、馬賽克瓷浴缸），並加入桌椅與視聽設備，轉型為在地學堂。



2019年，賴青松維持穀東俱樂部既有的計畫種植，另外創辦了「慢島生活有限公司」（簡稱慢島），要將過去穀東俱樂部的經驗整合成一套可運作的商業模式，帶來更完整的農業延伸服務，引領更多有心人加入新農村行列，最重要的是，證實「半農半X」是可行的。

有趣的是，慢島雖然有著公司的型態，但內部體質卻如變形蟲，村裡「半農半Ｘ」的年輕人在此進行專案式合作，所以團隊組成一直在改變，也一直在創新。除了接待慕名而來的背包客、專家學者、外國來賓，設計參訪行程，還有一項重要的任務，便是規劃「慢島學堂」課程，提供一個進入「半農半Ｘ」的入門先修學分，上午教下田種米種菜，下午則聽前輩經驗分享談，永續城鄉的雛形於焉展開。

Photo Credit：TNL Brand Studio 賴青松坦言，房地產佔用農地也是近年給村裡的大挑戰。對此，他表示不排除經營物業管理，「我要把假農舍、空別墅拿來做成給農夫住的地方。」與其蓋一些幻想退休後來住的別墅，不如把房子讓給真正的在地生活者，比較有創意。

尋找永續城鄉的可能解答

「三千座都市只有一種主流；但三千座農村可以有三千種樣貌。」

賴青松認為，許多人都有一個錯誤觀念，彷彿都市才是「國際化」或跟得上時代的地方，都市成為了一種充滿壓力的菁英主義，年輕人卻被洗腦得往都市靠攏如飛蛾撲火。然而，都市化與國際化不能劃上等號，擁有許多國際移居者的深溝鄉村便是最好的實例。「台灣雖小，卻有千萬風貌。而未來農村，就是一個可以創造個人主流、創造個人生活的地方。」

未來農村、永續城市，這些名詞都可歸於「永續城鄉」。賴青松強調，「城鄉」必須要一起思考，不讓都市壟斷資源，也不讓鄉村因為缺乏人力而斷糧；未來，城市與鄉村的界線會愈來愈模糊，而永續城鄉的願景，便是人人都能成為在城鄉之間的生活者。

「深溝村裡這些新農夫，和傳統的農夫不一樣。他們是帶著Wifi網路線來的，有了網路，更多的可能性便有機會進入農村。」賴青松笑稱Wifi簡直就是新世代農夫的生命線，因為網路普及讓鄉村能與都市充分接軌，這也是「半農半Ｘ」之所以能在現代社會推行的重要基礎之一。

這幾年，深溝村有不少為了逃離都市、逃離商業而歸隱田園的農夫，賴青松也曾是其中一名。如今深溝村發展成不只是耕地，也是城鄉共好的標竿，愈來愈多的小農也開始思考，讓「永續」的概念正式從社會倡議，走向構成消費者日常的商業活動；慢島便因此以公司化的定位，對外開啟合作大門，借助半農與半X的能量，讓小農社群從反商走向一條新型態的返商之路。

Photo Credit：TNL Brand Studio 穀東俱樂部在2014年喊出「半農興村」，而最佳實踐地就在深溝。賴青松說，半農不一定要是農業，可以是任何一種一級產業；取之土地、親近土地，便能有全然不同的思維發揮出你的「Ｘ」；當然，如果你不太會種田，Ｘ的比例多一些絕對是沒有問題的。

如果「半農半Ｘ」是永續城鄉的解答，是否有進入門檻？「最重要的一件事，是取得在地人的信任。」賴青松說，分享、誠信、實踐——是進入農村建構新生活的三大基點，「我們不是來強取豪奪這塊土地，而是為陷入停滯與困境的地方注入新活水，邀請所有人在這裡一同建立屬於我們的樂園。」

訪談結束，視線從速記本轉向周圍，只見飽滿的稻穗與高彩度的藍天白雲映入眼簾。或許老天早已賜下一座樂園，只是我們從未靜下心來去看見。

（註1） 暖世代：約莫今年16-40歲的數位原生世代，總數約766萬人，關懷社會、環境、國際經濟，相信學習改變就能影響世界。

【暖世代行動指南】試想你心目中的「半農半Ｘ」會是什麼樣貌？你會回到家鄉種稻米，或是到一座牧場養牛？在海邊的漁村生活，你會一邊看著漁船入港，一邊從事什麼工作？試著尋找一種與土地連結的生活方式，也試著尋找你的「Ｘ」會是什麼。賴青松說，「Ｘ」不必是某個熱門大學科系或是業界關注的市場行銷技能，就像來自日本的典子很會做家常菜，對料理的熱情就是她的「Ｘ」，而且她醃漬的日式酸梅確實很快就在村裡搶購一空了。

*防疫期間關鍵評論網Brand Studio僅有兩位工作人員執行採訪，且全程配戴口罩、保持社交距離，遵守防疫規定。