泰國學運疫情下滿週年，人民再次上街頭要求總理下台與反依賴科興疫苗

7月18日是泰國學運滿一週年，曼谷街頭再次湧現了示威的人潮，這次不只是維持要求政治改革的訴求，同時也是表達對官方防疫的不滿，包括要求官方積極抗疫、停止依賴科興疫苗等訴求。

隨著泰國的單日確診人數不斷創新高，加上政府採購疫苗進度緩慢，使得已沈寂一段日子的泰國學運，在疫情惡化與學運滿一週年之際，再次在今年7月18日引爆。

《路透社》報導，泰國警方在周日使用了催淚瓦斯、水砲和橡膠子彈驅散試圖在泰國總理府外遊行抗議的示威者，示威者們要求防疫不力的總理帕拉育（港譯「巴育」）引咎辭職，因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的大流行已給泰國經濟造成嚴重衝擊。

儘管泰國政府此前為防疫而實施了禁止5人以上集會的禁令，但仍無阻民眾在18日走上街頭。在曼谷民主紀念碑（Democracy Monument）的十字路口附近，示威者堆放了塗有紅色油漆的假屍袋，象徵疫情期間逝去的生命。《中央社》報導，一名示威活動主辦人在總理府外高喊：「就算我們待在家裡，還是會死於COVID-19，這就是為什麼我們要站出來！」他提出3大訴求，包括帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）無條件辭職；刪減王室及軍方預算，投入抗疫工作；以及引進mRNA疫苗。

《路透社》指出，雖然學運領袖稱18日的集會遊行只到晚上6點，但警方和數百名抗議者仍持續對峙了幾個小時，直到晚上9點首都曼谷開始實行宵禁前，人群才被警方驅散。警方稱一些示威者襲擊了警察，至少8名警察和1名記者在衝突中受傷，並逮捕了13名示威者。18日的集會有超過1000名示威者走上街頭，相比上個月24日，僅有數百名示威者同樣在曼谷著名地標民主紀念碑舉行示威，紀念1932年暹羅立憲革命89週年，這次的規模較大。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為7月18日，曼谷的抗議遊行現場，民眾踩踏著總理帕拉育的肖像表達不滿。

2020年爆發的學運，原因是起於對泰國軍方在2014年發動政變後，泰國的在野勢力一直遭到當局打壓，以及對泰國王室權力擴張的不滿，而這場運動也是自2014年軍事政變以來最大規模的學運，示威者提出了解散國會、停止威脅人民、修正軍方制定的憲法等三大訴求，後來更上升至要求限缩王權等王室改革。

然而隨著疫情日益嚴峻，以及許多學運領袖遭當局逮捕，學運在進入2021年後開始沈寂下來。後來更傳出被捕的學運領袖，在獄中確診COVID-19。根據《中央社》報導，主張王室改革的學運領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawatta nakul）從中央女子矯正機構被保釋出來後，爆料監獄發生群聚感染，也坦承自己已確診，爾後官方才公布監獄染疫狀況，外界也得知初吉亞（Chukiat Sangwong）、人權律師阿農（Arnon Nampha）等兩位運動領袖也確診。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為7月18日，曼谷的抗議遊行現場。

根據7月18日的數據，泰國新增了11397例確診和101例死亡，累計總數達到 40萬3386例和3341人死亡。泰國是在今年4月迎來新一波疫情，其中多數案例是由高傳染力的Alpha變異株和Delta變異株引起的。

人民反科興疫苗，泰國Foodpanda也陷入公關危機

18日的抗議訴求，除了延續政治改革外，也對帕拉育政府的防疫政策有更多批評，其中官方的緩慢的疫苗購買政策已讓民間相當不滿。

根據現場示威的畫面，許多民眾表達反對科興疫苗的立場，因該疫苗的保護力存疑。由於泰國政府立場親中，目前國內主要施打的疫苗是科興、中國國藥與AZ疫苗，其中以科興為大宗。《中央社》報導，泰國截至7月中旬，共施打約682萬7000劑科興疫苗、497萬2000劑AZ疫苗，17萬6000劑國藥（Sinopharm）疫苗，但由於科興疫苗的效力遭輿論質疑，AZ副作用讓部分人卻步，因此輿論不滿帕拉育政府提供的疫苗選擇少。

關於科興疫苗的保護力爭議，由於最近泰國發生618名醫護人員完整接種二劑後依然確診的事件，而且造成一名護士死亡，更加劇了泰國社會對科興疫苗的不滿，因此在推特、臉書等社交媒體平台出現 #ฉีดPfizerให้บุคลากรการแพทย์（讓醫護打輝瑞）的熱門標籤。最終官方在7月12日宣佈改變接種規定，要求首劑接種為科興疫苗，第二劑為AZ疫苗，以增強保護力，而已接種二劑科興疫苗的民眾，也可接種第三劑為AZ補強。7月15日，總理帕拉育承諾政府將盡快從更多的來源採購更多的疫苗。

儘管泰國也是AZ疫苗的代工國，但面臨產能問題，以及負責代工生產的暹羅生物製藥公司，屬泰王擁有，更添了複雜的政治因素。在去年爆發的學運，反對中國支持帕拉育政府、要求限制王權，也是學運的重要訴求。

此外，部分泰國民眾也因科興疫苗問題，而對泰國知名的大財團正大集團（CP Group）不滿，在18日示威現場，也能看到示威者批判正大集團的標語。《南華早報》報導，泰國首富謝國民（Dhanin Chearavanont）通過其擁有的正大集團，間接持有科興疫苗的製作公司「科興生物」的股權，而且正大集團旗下的泰國7-11在疫情大流行期間，因成了疫苗預約接種點而業務增加，不過正大集團否認對泰國的疫苗政策有任何影響。

另一方面，餐飲外送服務公司Foodpanda，也成了這波運動遭抵制的對象。起因是泰國Foodpanda官網發布聲明，宣稱要開除參與示威遊行的員工，並指責這行動為「暴動」。因此Foodpanda的聲明讓許多泰國民眾感到不滿，因此在社交媒體平台發起#BanFoodpanda 、 #แบนfoodpanda（抵制Foodpanda）的標籤，許多使用者將Foodpanda應用程式刪除，一些餐廳也宣布停止跟Foodpanda合作。

根據《Coconut Bangkok》的報導，事件的導火線是，一名親政府的網民，在推特上發布了兩則影片，顯示一名Foodpanda外送員在示威現場涉嫌燒毀泰王肖像，此舉在泰國是一個禁忌，所以Foodpanda公司迅才迅速發表聲明，稱基於「反對暴力和恐怖主義」的政策而決定開除處分。

不過泰國Foodpanda眼見更多人不滿，數小時後又發表聲明稱稍早的「倉促回應」道歉，並發誓回進一步審查相關情況。目前有關 #BanFoodpanda 的標籤，在推特上已超過一百萬則。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範