室內空污比戶外更傷身？15種居家常見空氣污染物圖鑑

呼吸是一件再也自然不過的事情，不過享有乾淨的新鮮空氣，可沒那麼容易。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，9成的人類正吸入含有高濃度污染物的空氣，且每年因為空氣污染造成的死亡人數高達700萬人。有些人會認為，空氣污染的影響只限於少數國家或重工業地區，不過事實並非如此，根據WHO的資料，死於空污的700萬人中，約有380萬人是家庭空污所導致。

除了空氣中的懸浮微粒帶來威脅，逸散在空氣中的病毒，更是帶來疾病的兇手。尤其像是容易經由空氣被吸入肺中的新冠病毒，人人更是避之唯恐不及。值得一提的是，近期法國權威研究機構Texcell實驗證實，POIEMA空氣淨化器在開機後，能有效抑制99.99%集塵系統中的新型冠狀病毒。它的原理是這樣的：POIEMA透過TPA淨化技術，能捕捉並吸附高達99.9%的14.9nm（奈米）物質，平均大小落在90-110nm的新冠病毒當然也能高阻隔；接著，POIEMA進一步透過高壓靜電技術，以10KV（千伏）以上的高壓靜電破壞病毒蛋白質，使其失去病毒活性。

不管是病毒或是傷肺的懸浮微粒，居家常見的空氣污染物有哪些？可以參考《居家空氣污染物圖鑑》，了解常見空污物質以及粒子大小，並最好確保家中的空氣清淨機能有效過濾。

家中空污問題，其實比想像中嚴重

上圖整理的《居家空氣污染物圖鑑》，是人人家中常見的室內空氣污染物。家中空氣污染的問題，不只是讓人狂打噴嚏、眼紅鼻子癢，長時間吸入骯髒的空氣，會讓過敏體質愈發嚴重，也會影響呼吸道、心肺健康，進而併發肺炎、氣喘、慢性阻塞性肺病等疾病。受到疫情影響，在家工作更加普及，人們有將近90%的時間都在室內度過，現在室內空氣的品質比過去任何時刻都更加重要。

髒空氣怎麼來？三大常見家庭空氣污染種類

那麼，家中的空氣污染到底源自何處？除了戶外飄進來的塵土與交通廢氣，家中的烹飪活動（尤其是油炸和烘烤）、清潔劑、蠟燭焚香等都會釋放出微小的顆粒，讓人體健康暴露在空氣污染的高風險中。以下針對三個主要的家庭場景，簡介家中常見的空氣污染物。

一、客廳

沙塵：通常跟著季風或冷氣團來台，讓城市蒙上一層霾害的濾鏡

香菸塵：吸入太多二手菸，形成肺癌風險

粉塵：來自土石或木材的懸浮微粒，有易燃性

交通廢氣：一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物、硫氧化物等

PM2.5：≤2.5微米的細懸浮微粒，非常容易被吸入

戴奧辛微粒：焚化爐、工業工廠燃燒出的有毒物質微粒

花粉：季節性過敏者的常見過敏原

二、臥室

寵物毛髮：動物性皮膚毛髮或分泌物，也是常見過敏原之一

甲苯：常存在油漆、指甲油、化妝水中，是具毒性的有機溶劑

甲醛：剛裝潢好的房子、新買的家具都可能有過量的甲醛，是第一級的致癌物

塵蟎：常出現在潮濕的沙發、地毯、棉被上，引發過敏症狀

三、廚房

油煙：高溫烹調下會產生油煙，內含多種致癌物，吸入過多對人體有危害

黴菌：潮濕環境容易滋生，黴菌孢子也會在空氣中散布

細菌：處理生鮮食物容易滋生細菌，也成為家中常見的空氣污染物

病毒：帶進家中的各種病毒，也會逸散到空氣中、進入呼吸道

終結室內空污：保持通風、清除污染源

要終結室內空污問題，保持通風與清除污染源，都是可行的做法。不過城市中的住宅區往往節比鄰次、或緊鄰交通廢氣更多的馬路，一打開窗戶恐怕只會帶來反效果。在這種情況下，建議使用高效能且確實能過濾懸浮微粒的空氣淨化器，還自己一個好好呼吸的自在空間。

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