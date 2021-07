Sodastream 攜⼿知名藝⼈與網紅創意彩繪【明⽇之愛氣泡⽔機】 ⼀起作公益 為性別平權運動加油打氣！

sodastream 攜⼿名⼈彩繪【明⽇之愛氣泡⽔機】 每⼀台都獨⼀無⼆ 為愛打氣

由恆隆⾏貿易股份有限公司總代理的 sodastream 氣泡⽔機品牌,除了廣為⼈知的環保減塑的品牌理念,在全球更是持續推動彩虹活動⾏之有年,今年更推出【明⽇之愛】系列限量商品,共有全台限量 20 台的氣泡⽔機,以及紀念款”明⽇之愛好好帶隨⾝⽔瓶”,以愛皆平等、美好明天的概念,融合彩虹意象於設計中。 其中,【明⽇之愛彩繪氣泡⽔機】採⽤特殊的平滑霧⾯處理,搭配 6 ⾊彩虹筆可直接在機⾝上進⾏創意彩繪;⽽【明⽇之愛好好帶隨⾝瓶】則限量於恆隆⾏官網、hengstyle 百貨專櫃販售。

Photo Credit:Sodastream

台灣作為亞洲第⼀個同婚國家,sodastream 為歡慶台灣同婚 2 週年,特號召 20 位在有影響⼒的藝⼈及網紅,在氣泡⽔機⾝留下獨⼀無⼆的創意彩虹插圖,寫下⾃⼰⽣命故事,⿎勵更多⼈⾃信的活出⾃⼰的模樣,20 台彩繪完成的氣泡⽔機作品將在網站上公開競標。sodastream 會將義賣所得全數捐【社團法⼈台灣彩虹平權⼤平台協會】,此協會⻑期致⼒於提升台灣社會對多元性別的認知,並積極爭取推動性別平等相關法案。sodastream 邀請所有⼈⼀起打造更理想的⽣活環境、參與【明⽇之愛氣泡⽔機公益競標】,期望在疫情之下,能夠帶給世界更多光亮與愛,為台灣打氣!

20 位具影響⼒藝⼈、KOL 聯⼿響應 sodastream 明⽇之愛 公益競標活動

今年 Sodastream 邀請 20 位在台灣同志圈及性別平等推動上具有代表性及影響⼒的藝⼈及網紅,在明⽇之愛彩繪氣泡⽔機,⽤ 6 ⾊彩虹筆彩繪上獨⼀ 無⼆的⽣命故事。參與者包括曾出演熱⾨ BL 劇的演員謝佳⾒、宋偉恩;⾝為同志並⽤⾃⾝影響⼒推動同 志平權的嘻⼩瓜、Alizabeth 娘娘、潘森森、泰辣、⼆哥、⼩銘⼩⽞夫夫⽇常、Hugo、歡阿慧、夫夫之道、盧苑呈;熱⼼參與各⼤公益活動的林敬倫、李友 廷、張若凡、安⼄蕎、唐婷婷、⿂乾、⼀隻阿圓等,為同志平權盡⼀份⼼⼒的⼼意,在限量氣泡⽔機上留下獨⼀無⼆的圖畫、文字。⽽此兼具實⽤及收藏意義的限量氣泡⽔機台將在競標網站進⾏為期⼀個⽉ 的競標活動,所得將全數捐給致⼒於透過各種⾏動與⼯作項⽬,消除因性別產⽣的各種不平等,讓友善同志成為⽣活的⽇常的【社團法⼈台灣彩虹平權⼤平台協會】。

因配合政府防疫全台三級警戒之下,許多六⽉原定的同志驕傲⽉活動如⼤遊⾏、展覽等雖無法如期舉辦,此次透過零接觸的線上公益競標活動,不僅可以⽀持台灣性別平權更進⼀步,也可以收藏喜愛的藝⼈或網紅“全世界獨⼀無⼆、絕無僅有”的彩繪氣泡⽔機。 此外,在這個夏天擁有⼀台氣泡⽔機在家,不⽤出⾨就能安⼼享受新鮮氣泡,滿⾜味蕾的刺激 感,還能搭配⽔果、糖漿調出各式居家特調清涼氣泡飲!

Sodastream 明⽇之愛氣泡⽔機競標活動

Photo Credit:Sodastream

sodastream 堅持做對的事 給世界多⼀點光

sodastream 多年來期許⽤氣泡帶給世界更多歡樂與正⾯能量,積極⽤企業影響⼒實踐推動環保減塑、和平、性別平等等議題。2018 年同志驕傲⽉「HOME IS WHERE YOUR LOVE IS」活動推出具有收藏及公益價值同志家族限量設計⽔瓶;2019 年「LOVE IS LOVE」活動邀請知名跨性別女性 Lila Blilat 合作推出演出影片中的新娘,期許透過影片讓更多⼈得到激發及啟發;2020 年 「THE LOVE OF TOMORROW」活動推出驕傲⽉限定禮盒組所得 100%捐給彩虹公益團體。今年,「FOR THE LOVE OF TOMORROW」明⽇之愛活動,Sodastream 邀請知名演員與 LQBTQ+的倡議者,亦是受艾美獎提名的史上第⼀位變性⼈ Laverne Cox 分享她的故事,期望透過她的影響⼒⿎舞更多⼈。

2021 明⽇之愛影片

Photo Credit:Sodastream

sodastream SPIRIT 摩登簡約機型 愛好簡單

全台限量 20 台的明⽇之愛彩繪氣泡⽔機,是以全球最熱銷並獲得德國紅點⼤賞的 SPIRIT 氣泡⽔機並加上特殊霧⾯平滑處理,配合 世上獨⼀無⼆的彩虹彩繪立即成為家中必備的亮眼擺設。 sodastream 獨家的⾃動扣瓶、⾃動洩壓設計,讓使⽤氣泡泡⽔機更輕鬆,不⽤再⼿動旋轉瓶⼦即可鎖上!隱藏功能式機頂打氣鈕,設計更精簡直覺,使⽤⽅式就跟愛⼀樣好簡單!限量明⽇之愛彩繪氣泡⽔機,內含氣泡⽔機⼄台,全新⼆氧化碳鋼瓶、紀念版 1L 明⽇之愛專⽤⽔瓶、6 ⾊彩虹彩繪⾊筆⼄組,將在競標平台進⾏為期⼀個⽉的公益競標。