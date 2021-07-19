入內請先打疫苗：馬克宏強推「健康通行證」，法國民眾抗議「衛生獨裁」侵犯人權

台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩，各界都期盼能在下週一（26日）解封，餐飲業能恢復內用。而比台灣還要快解封的國家，解封之後要怎麼管制？特別是有的人打了疫苗、有的人還沒打，要怎麼區分這樣的「接種斷層」？我們來看看歐洲國家的例子。

法國總統馬克宏7月12日晚間戲劇化的宣布，從7月21日起，進入電影院、博物館等50人以上的休閒文化場所，必須持有「健康通行證」（pass sanitaire），民眾必須提供以下其中一項證明：

完全接種疫苗的QR Code

48小時內的陰性證明（ PCR或快篩測試）

過去6個月內曾確診 COVID-19 且已恢復

而自8月初開始，法國的規定將更嚴格了，無論是要去咖啡廳、餐廳用餐，或者去購物中心買東西，甚至去任何醫療院所、搭乘長途公共交通工具，都必須出示「健康通行證」。根據法案草案，如果不遵守規定，業主可能被處以最高4萬5000歐元（約135萬新台幣）的罰款，或將面臨最高1年的監禁。

這等於在法國，除了還未能施打疫苗的兒童與青少年以外，任何人想要去咖啡館、餐廳、電影院、劇院、酒吧或其他休閒和文化場所的人，都需要有健康通行證。

As France extends use of Covid health pass, what are its EU neighbours doing? https://t.co/5IizJnjvz4 pic.twitter.com/tM0Ka6VNxb — FRANCE 24 English (@France24_en) July 16, 2021

這項規定一公佈，立刻在法國引起軒然大波。

法國登記接種疫苗的網站Doctolib聲稱，自馬克宏一宣布，短短2天已有超過200萬人預約疫苗接種，導致網站崩潰。但另一方面，法國上週末全國都出現集會活動，抗議這項新政策。

「反對強制接種疫苗，侵犯自由！」「反對獨裁！」抗議者手持標語，反對這項新的政策，從法國首都巴黎、尼斯、斯特拉斯堡到南部蒙彼利埃和馬賽，法國週六（17日）一共有137起抗議活動，有超過11萬人上街示威抗議。

Pour une “infime minorité” selon le sinistre de la “santé”, je n’avais jamais vu autant de monde à Paris ! Surtout en plein mois de juillet ! Et quelle belle ambiance à cette #manif17juillet contre le #PassSanitaire et la #DictatureEnMarche ! pic.twitter.com/ApKVBgrjEG — Aurélien Legrand (@Au_Legrand) July 17, 2021

推特上也出現「#DictatureSanitaire」（衛生獨裁）的標籤。有民眾就痛批，有健康通行證才可以自由活動，政府用健康通行證區分有打疫苗和沒打疫苗的人，這和納粹用納粹之星來區分猶太人，有什麼兩樣？

Photo Credit: AP / 達志影像 反對強制接種疫苗的民眾高舉二戰期間用來區別猶太人的標誌「大衛之星」，抗議法國總統馬克宏強推健康通行證的政策。

健康通行證怎麼使用？它真的侵犯人權嗎？

住在巴黎的查爾（化名），已經接種完2劑疫苗。他告訴《關鍵評論網》，健康通行證就是一個app，打完疫苗後他會收到一張印著QR code的紙，用手機掃那個QR code，存到app裡面就好。

Photo Credit: 關鍵評論網 法國健康通行證頁面（受訪者提供）。上方的「Health Pass」點開後是疫苗接種資訊（或檢測結果）；下方的「Venues」則是用來掃描商家場所的QR Code，可透過比對知道是否曾與確診者在同一場所。

「我朋友都打（疫苗）了」，查爾說，「我自己身邊的朋友，或者公司的人，都覺得應該要打。我知道上禮拜六有遊行，抗議說政府不可以逼大家打，但大多數的人都可以接受打疫苗，就算是保護大家，保護自己吧。」

「因為夜店也有開，我有個朋友，那群人都打完第2劑疫苗了，只有一個人沒有打，去完夜店5天後，那個人就中鏢，其他人雖然和他有近距離接觸，但都沒事，所以疫苗還是有用。」

那為什麼還有人要抗議這項新措施呢？我問查爾。

「自由。有選擇權，就這樣子。」 查爾說，抗議的人「他們覺得有權利，可以選擇要不要打，因為這個（政策）就是要逼大家都打，他們就覺得，這個做法很獨裁，是衛生獨裁。」

Photo Credit: AP / 達志影像 抗議健康通行證的民眾認為，這是一種獨裁政治，他們在集會場地高舉「自由」的看板。

法國目前正飽受傳染力更強的Delta變異株的襲擊，已經連續3天單日確診數超過1萬人，周日光是一天，就有1.2萬的新增病例。

法國的疫苗覆蓋率並不如鄰近的英國與荷蘭，完整接種疫苗的人不到一半（40.6%），只有略多過五成的人接種了第1劑疫苗（54.6%）。根據《法新社》，5月份一項調查發現，仍有20%的法國成年人拒絕接種疫苗，有13%的人還未決定。

法國在疫苗接種上，多次實施強硬的手段，包括先前宣佈，醫療業者和養老院員都必須強制接種疫苗，法國政府將會在9月開始對這些行業的人進行檢查，沒有接種疫苗的人可能會因此受到處罰。另外法國也將從秋天開始，開始對COVID-19的檢測服務收費，總統馬克宏表示，這是為了鼓勵接種疫苗，而不是倚賴檢測的陰性報告。

歐洲其他國家，解封後怎麼管制？

歐洲許多國家相繼解封，越來越多國家也在考慮，除了旅行之外，是不是也要在國內推行健康通行證，特別是在容易感染的公共場所，像是大型音樂會、健身房、酒吧和餐廳等等。

丹麥是歐洲第一個使用「健康通行證」（Coronapas）的國家，在今年4月初開始實施，要去餐廳、電影院或理髮店，顧客必須出示健康通行證，證明他們在72小時內測試結果呈陰性、已完全接種疫苗或最近從COVID-19中康復，沒有依據「健康通行證」就接待客人，店家也會遭受罰款。

歐洲其他國家在實施「健康通行證」有不同的方法，奧地利的用法類似於丹麥，而西班牙和義大利也正在思考是不是要跟進。不過德國是依據COVID-19疫情嚴重的特定地區，決定是否使用，葡萄牙也是只有影響較嚴重的地區需要通行證，並且僅在周末強制使用。

而在今天迎接解封「自由日」的英國，同樣也推出了類似的「疫苗護照」（NHS COVID Pass），只要年滿16歲，就可以透過NHS number（全民健保號碼）申請這個app，app上會有類似法國健康通行證的資訊：1）接種疫苗的資料（打完2個禮拜可以拿到）；2）48小時的陰性結果（PCR或快篩）；3）180天內檢測陽性結果。

Photo Credit: NHS 網站截圖

不過，在英國國民保健署（NHS）上班的Ting表示，雖然英國有疫苗護照的app，但並沒有強制使用，進出咖啡廳、休閒場所，也不用檢查有沒有接種過疫苗。

Ting說，英國政府是鼓勵夜店或者大型活動可以使用這個app，可是也沒有強制性，現在解封，全英格蘭不再需要維持2公尺的社交距離、也不用戴口罩，她說現在很多人都很恐慌，特別是老人、身體不好容易有病發症的人，怕死了。

英國已經連續幾天，單日確診突破5萬人，預計解封後，夏季確診高峰可能會來到每天20萬例。政府是靠著疫苗施打，建構起防火牆（英國已經有87.9%的成年人接種第1劑，68.3%的成年人完全接種）。

英國解封後可能會遇到什麼困境，可以看看剛經歷過（或者說正在經歷）疫情高峰的荷蘭。

荷蘭約有80％的成年人接種1劑疫苗，近50％的人已經完全接種了疫苗。不過荷蘭自6月底取消對酒吧和夜店的限制以後，一週內COVID-19的病例激增，在7月9日達到高峰，單日有超過1萬人確診。根據數據，荷蘭大多數新病例是落在20-29歲之間的年輕人上。

Die 1000 Viren von Utrecht: In den Niederlanden stecken sich Besucher beim #Verknipt-Festival mit #Corona an. Trotz des Hygiene-Konzepts. Oder wegen? @HentschelJo über 40 Stunden alte Tests und die Folgen für #Wacken, #Fusion und andere. #SZPlus https://t.co/vyh64HkLEb — Süddeutsche Zeitung (@SZ) July 15, 2021

（圖為7月初在荷蘭烏得勒支舉辦的戶外音樂節Verknipt。2天內吸引了2萬人參加，目前已經有超過1000個病例，是來自這個音樂節。）

為什麼這麼多年輕人會染病？許多染疫的年輕人表示，他們是被政府「誤導了」。

為了鼓勵年輕人踴躍接種疫苗，荷蘭衛生部長Hugo de Jonge日前拋出「與嬌生疫苗共舞」（dansen met Janssen）的口號，聲稱打了疫苗之後就可以出去參加聚會，忽略了施打疫苗後必須等待2週的時間，等待抗體發揮效力。

幾位年輕人告訴《NL TIMES》，他們不知道疫苗施打14天後才完全有效。「如果我知道風險這麼高，我就永遠不會出去了」，一位參加派對的人說。荷蘭衛生部長後來也承認，「與嬌生共舞」的訊息思慮不周。

不過也有傳出店家檢查不實，讓荷蘭多人共用快篩陰性報告QR Code到夜店去玩的案例。荷蘭的快篩結果報告是用電子信箱寄出，由於不是綁定手機app，用e-mail寄信可以轉寄給其他人，共用列印出來的QR code。

而在台灣，健保署日前推出「COVID-19通行證」，將在「健保快易通」app的「健康存摺」中，整合篩檢紀錄、疫苗接種紀錄2項資訊，未來解封後若進入到需要出示證明的地區，可查詢疫苗接種、快篩和PCR檢測結果等資訊，便於民眾四處通行。成效如何？或許到解封日才會知道。

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核稿編輯：翁世航