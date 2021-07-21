2021/07/21,
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中華民國失去聯合國中國代表權的那一年，來自台南的巨人少棒隊勇奪世界少棒冠軍

中華民國失去聯合國中國代表權的那一年，來自台南的巨人少棒隊勇奪世界少棒冠軍
圖為1971年巨人少棒隊榮獲世界冠軍凱旋歸國｜Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供

我們想讓你知道的是

回顧台灣巨人少棒隊遠征美國，決賽冠軍的那一夜，這群小將們開賽後未能先馳得點，依然處變不驚，展現球來就打、永不放棄精神，最終逆轉勝，揚名威廉波特球場。更讓遠在台灣大半夜收看轉播及加油的民眾備感欣喜，舉國沉浸在勝利的喜悅之中。

1971年，來自台南的巨人少棒隊披荊斬棘，勇奪世界少棒大賽冠軍，成為家喻戶曉的台灣之光。現在就讓我們透過國家檔案，回顧中華小將們如何克服萬難，打響台灣棒球王國的名號。

台灣少棒運動可追溯至日治時期，受到日本少棒熱潮，引進台灣校園，漸漸成為學校之間的競賽活動。1929年8月，台灣首屆少棒比賽在台北新公園（今二二八和平紀念公園）熱烈展開，最後由台灣人就讀的高雄州第一公學校（今旗津小學），擊敗其他四所日本人就讀的小學校代表隊。這場比賽有台日較勁的味道，高雄州第一公學校勇奪冠軍，象徵著台灣少棒運動普及化，不再是日本人的專利。

戰後，台灣校際少棒賽事雖然日漸活絡，但尚難與國際接軌。美國從1947年開始在賓州舉辦首屆威廉波特少棒賽，1957年開放外國球隊參賽，1958年首度開辦遠東地區資格賽。在這股國際少棒熱潮的帶動下，1962年政府正視少棒運動，向下札根培育人才，將少棒列入體育課程，鼓勵校際球隊競賽，掀起一股全台少棒風潮。全台少棒賽參賽隊伍大增，呈現熱鬧的景象。

最令人興奮的，莫過於台灣少棒能與其他國家一爭長短。1968年5月，「以石為球，以棍為棒」訓練著稱的台東紅葉少棒隊，在經濟資源拮据的情況下，拿下全省少棒冠軍。8月，紅葉少棒隊迎戰來訪的勁旅日本關西明星隊，在中日少棒大賽中，紅葉隊攻守俱佳贏得勝利（圖1），敲打出台灣少棒的自信。

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Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供
圖1：紅葉少棒隊力克日本關西少棒明星隊

台灣少棒能與亞洲強棒日本一爭長短，挑戰世界冠軍則指日可待。1969年7月，台中市金龍少棒隊在大阪擊敗關島與日本隊，奪得遠東區冠軍，繼續前往美國賓州威廉波特征戰，過關斬將先後擊敗加拿大、北美代表隊，在冠軍賽中又力克美西隊，獲得我國第一座威廉波特世界少棒賽冠軍。這個榮耀，激起全台灣的狂熱，偏愛少棒的兒童在課餘閒暇時，都拿著球棒、球具奔馳在棒球運動場上。

1971年，以台南市協進國小為主力的巨人少棒隊，參加全國少棒南區選拔賽，以9勝2和1負之姿得到第1名，取得南區組隊權利。經過隊伍調整，重組少棒菁英，參加全國少棒選拔賽（圖2）。歷經重重關卡闖入決賽，與實力堅強並奪得世界少棒冠軍的台中金龍少棒隊碰頭。最後，巨人隊以6比5驚險勝出，拿下進擊遠東區少棒賽的入場券。

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Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供
圖2：巨人少棒隊合影

恰巧，1971年是台灣首次主辦遠東區少棒資格賽，為了迎接多國少棒代表隊將在台北一爭高下，大規模修繕台北棒球場，當時政府推展中華文化復興運動，特別在球場外牆、門面融入華麗的宮殿裝飾，讓整個棒球場沉浸在古色古香的氛圍之中。從各國遠道而來的少棒選手們，各個精神抖擻，無不使出渾身解數贏取殊榮；身為地主隊的巨人小將們更是背負千萬人的期待，希望能夠把冠軍留在自己家中。

開賽後，巨人隊首先迎戰菲律賓隊，選手們過度緊張以及不熟悉場地，險些就遭遇滑鐵盧。幸好，穩定陣腳贏得首場勝利，緊接著過關斬將，輕取關島隊，在決賽中以5比0完封日本隊，順利取得遠東區冠軍（圖3）。

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Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供
圖3：1971年巨人少棒隊取得遠東區少棒冠軍

1971年8月，巨人少棒隊在清華大學歷經十多天的集訓，帶著全台灣的祝福遠征美國賓州威廉波特世界少棒賽。小選手們搭乘飛機超過15個小時的旅途，加上時差的影響，抵達美國雖已勞累不堪，但經過兩、三天的調整，球員們身心狀態俱佳。正式比賽後，巨人少棒隊接連擊敗拉丁美洲與美國西區兩隊，闖進冠軍決賽。在溽暑的夜半凌晨，全家人從睡夢中起床，一起觀看棒球比賽實況轉播，是許多人的共同回憶。根據報導，全台灣約莫千萬人，家家戶戶不分男女老幼，在大半夜盯著電視機，全神貫注在巨人小將與地主美國北區代表隊（美北隊）的冠軍決賽。

比賽開打前，美國球場上已經擠滿成千上萬搖旗吶喊的觀眾（圖4），台灣電視機前的加油聲也不遑多讓。開賽後不久，美北隊率先轟出一支3分全壘打，立刻給予巨人少棒隊沉重的心理壓力。所幸巨人小將們沉著應戰、穩紮穩打，頂著壓力在第3局、第4局扳回3分，雙方就這樣一路僵持3：3的比分進入延長賽9局。此時，雙方選手雖已筋疲力竭，但巨人小將們抓準時機火力全開，一舉攻破美北隊的防線，接連擊出6支安打，並搭配靈活戰術狂取9分，以12：3寫下奇蹟，讓台灣再度奪得世界少棒大賽冠軍。

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Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供
圖4：1971年巨人少棒隊與美北隊決賽場景

當這群小將榮獲第25屆威廉波特世界少棒冠軍歸國後，身上掛著花環，每人搭乘一輛掛著紅布條上有自己名字的吉普車，在市區街道遊行，受到民眾夾道歡迎，沿途鞭炮聲不絕，球員紛紛向人群揮手致意，許多電台立即轉播少棒選手凱旋的即時訊息，讓全台灣的球迷們也如親臨現場般同享喜悅。

台灣鐵路管理局優待少棒選手及其家屬免費乘車返回家鄉，在列車經過的車站懸掛紅布條恭賀。除此之外，海外華僑也深感與有榮焉紛紛致電慶賀，甚至慷慨解囊捐助，鼓勵小選手們繼續在棒球之道勇往直前。那一年，正是台灣對外關係最艱難的時刻，面對中共強力爭奪聯合國中國代表權，巨人小將勇奪世界少棒冠軍彷彿一場及時雨，凝聚全台灣民眾自信心，也讓大家更堅定團結。

回顧台灣巨人少棒隊遠征美國，決賽冠軍的那一夜，這群小將們開賽後未能先馳得點，依然處變不驚，展現球來就打、永不放棄精神，最終逆轉勝，揚名威廉波特球場。更讓遠在台灣大半夜收看轉播及加油的民眾備感欣喜，舉國沉浸在勝利的喜悅之中。後來，這群少棒小將們有不少人投入各式棒球比賽，代表台灣遠征國際，在台灣職棒繼續奮鬥。例如，「棒球先生」李居明，從他身上可看到台灣棒球運動發展的縮影。不妨透過國家檔案資訊網檢索、查詢國家發展委員會檔案管理局典藏珍貴的國家檔案，尋找更多台灣棒球的精彩賽事。

參考資料

  1. 姚立業編（民72）。中華青少棒發展史實。台北市：九歌。
  2. 韓聖和（民95）。紅葉傳奇和少棒王國。台中市：莎士比亞文化出版。
  3. 謝仕淵（民106）。新版台灣棒球一百年。台北市：玉山社。
  4. 江仲文（民99），體育與台灣社會之關係－以1960年代紅葉至金龍少棒的發展為例，新北大史學，8，161-175。
  5. 許峰源（民103）。全民瘋棒球：回味台灣棒球精彩史頁。國家發展委員會檔案管理局樂活情報，83。
  6. 鄭惠文（民105），台南市少棒隊組隊發展現況與困境，國立台南大學體育科教學碩士班碩士論文。
  7. 台灣棒球維基館 （民104）。台南市巨人少棒隊。檢自台南市巨人少棒隊 - 台灣棒球維基館（ May 27, 2021）
  8. 鄭懿瀛。巨人少棒。文化部教育體育老照片。檢自老照片說故事巨人少棒（May 27, 2021）
  9. Shapiro, D. （1971, Aug.30）. Little League Team's Title Triumph Raises Morale in Taiwan. The New York Times. Retrieved from Little League Team's Title Triumph Raises Morale in Taiwan - The New York Times（May 27, 2021）
  10. TAIWAN TODAY（1971, Sep.01）. Giants of boys' baseball. Ministry of Foreign Affairs, Republic of China （Taiwan）. Retrieved from Giants of boys' baseball - Taiwan Today（May 27, 2021）
  11. Baseball Reference（2013）. 1971 Little League World Series. Retrieved from 1971 Little League World Series - BR Bullpen（ May 27, 2021）

延伸閱讀

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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