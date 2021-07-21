中華民國失去聯合國中國代表權的那一年，來自台南的巨人少棒隊勇奪世界少棒冠軍

1971年，來自台南的巨人少棒隊披荊斬棘，勇奪世界少棒大賽冠軍，成為家喻戶曉的台灣之光。現在就讓我們透過國家檔案，回顧中華小將們如何克服萬難，打響台灣棒球王國的名號。

台灣少棒運動可追溯至日治時期，受到日本少棒熱潮，引進台灣校園，漸漸成為學校之間的競賽活動。1929年8月，台灣首屆少棒比賽在台北新公園（今二二八和平紀念公園）熱烈展開，最後由台灣人就讀的高雄州第一公學校（今旗津小學），擊敗其他四所日本人就讀的小學校代表隊。這場比賽有台日較勁的味道，高雄州第一公學校勇奪冠軍，象徵著台灣少棒運動普及化，不再是日本人的專利。

戰後，台灣校際少棒賽事雖然日漸活絡，但尚難與國際接軌。美國從1947年開始在賓州舉辦首屆威廉波特少棒賽，1957年開放外國球隊參賽，1958年首度開辦遠東地區資格賽。在這股國際少棒熱潮的帶動下，1962年政府正視少棒運動，向下札根培育人才，將少棒列入體育課程，鼓勵校際球隊競賽，掀起一股全台少棒風潮。全台少棒賽參賽隊伍大增，呈現熱鬧的景象。

最令人興奮的，莫過於台灣少棒能與其他國家一爭長短。1968年5月，「以石為球，以棍為棒」訓練著稱的台東紅葉少棒隊，在經濟資源拮据的情況下，拿下全省少棒冠軍。8月，紅葉少棒隊迎戰來訪的勁旅日本關西明星隊，在中日少棒大賽中，紅葉隊攻守俱佳贏得勝利（圖1），敲打出台灣少棒的自信。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖1：紅葉少棒隊力克日本關西少棒明星隊

台灣少棒能與亞洲強棒日本一爭長短，挑戰世界冠軍則指日可待。1969年7月，台中市金龍少棒隊在大阪擊敗關島與日本隊，奪得遠東區冠軍，繼續前往美國賓州威廉波特征戰，過關斬將先後擊敗加拿大、北美代表隊，在冠軍賽中又力克美西隊，獲得我國第一座威廉波特世界少棒賽冠軍。這個榮耀，激起全台灣的狂熱，偏愛少棒的兒童在課餘閒暇時，都拿著球棒、球具奔馳在棒球運動場上。

1971年，以台南市協進國小為主力的巨人少棒隊，參加全國少棒南區選拔賽，以9勝2和1負之姿得到第1名，取得南區組隊權利。經過隊伍調整，重組少棒菁英，參加全國少棒選拔賽（圖2）。歷經重重關卡闖入決賽，與實力堅強並奪得世界少棒冠軍的台中金龍少棒隊碰頭。最後，巨人隊以6比5驚險勝出，拿下進擊遠東區少棒賽的入場券。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖2：巨人少棒隊合影

恰巧，1971年是台灣首次主辦遠東區少棒資格賽，為了迎接多國少棒代表隊將在台北一爭高下，大規模修繕台北棒球場，當時政府推展中華文化復興運動，特別在球場外牆、門面融入華麗的宮殿裝飾，讓整個棒球場沉浸在古色古香的氛圍之中。從各國遠道而來的少棒選手們，各個精神抖擻，無不使出渾身解數贏取殊榮；身為地主隊的巨人小將們更是背負千萬人的期待，希望能夠把冠軍留在自己家中。

開賽後，巨人隊首先迎戰菲律賓隊，選手們過度緊張以及不熟悉場地，險些就遭遇滑鐵盧。幸好，穩定陣腳贏得首場勝利，緊接著過關斬將，輕取關島隊，在決賽中以5比0完封日本隊，順利取得遠東區冠軍（圖3）。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖3：1971年巨人少棒隊取得遠東區少棒冠軍

1971年8月，巨人少棒隊在清華大學歷經十多天的集訓，帶著全台灣的祝福遠征美國賓州威廉波特世界少棒賽。小選手們搭乘飛機超過15個小時的旅途，加上時差的影響，抵達美國雖已勞累不堪，但經過兩、三天的調整，球員們身心狀態俱佳。正式比賽後，巨人少棒隊接連擊敗拉丁美洲與美國西區兩隊，闖進冠軍決賽。在溽暑的夜半凌晨，全家人從睡夢中起床，一起觀看棒球比賽實況轉播，是許多人的共同回憶。根據報導，全台灣約莫千萬人，家家戶戶不分男女老幼，在大半夜盯著電視機，全神貫注在巨人小將與地主美國北區代表隊（美北隊）的冠軍決賽。

比賽開打前，美國球場上已經擠滿成千上萬搖旗吶喊的觀眾（圖4），台灣電視機前的加油聲也不遑多讓。開賽後不久，美北隊率先轟出一支3分全壘打，立刻給予巨人少棒隊沉重的心理壓力。所幸巨人小將們沉著應戰、穩紮穩打，頂著壓力在第3局、第4局扳回3分，雙方就這樣一路僵持3：3的比分進入延長賽9局。此時，雙方選手雖已筋疲力竭，但巨人小將們抓準時機火力全開，一舉攻破美北隊的防線，接連擊出6支安打，並搭配靈活戰術狂取9分，以12：3寫下奇蹟，讓台灣再度奪得世界少棒大賽冠軍。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖4：1971年巨人少棒隊與美北隊決賽場景

當這群小將榮獲第25屆威廉波特世界少棒冠軍歸國後，身上掛著花環，每人搭乘一輛掛著紅布條上有自己名字的吉普車，在市區街道遊行，受到民眾夾道歡迎，沿途鞭炮聲不絕，球員紛紛向人群揮手致意，許多電台立即轉播少棒選手凱旋的即時訊息，讓全台灣的球迷們也如親臨現場般同享喜悅。

台灣鐵路管理局優待少棒選手及其家屬免費乘車返回家鄉，在列車經過的車站懸掛紅布條恭賀。除此之外，海外華僑也深感與有榮焉紛紛致電慶賀，甚至慷慨解囊捐助，鼓勵小選手們繼續在棒球之道勇往直前。那一年，正是台灣對外關係最艱難的時刻，面對中共強力爭奪聯合國中國代表權，巨人小將勇奪世界少棒冠軍彷彿一場及時雨，凝聚全台灣民眾自信心，也讓大家更堅定團結。

回顧台灣巨人少棒隊遠征美國，決賽冠軍的那一夜，這群小將們開賽後未能先馳得點，依然處變不驚，展現球來就打、永不放棄精神，最終逆轉勝，揚名威廉波特球場。更讓遠在台灣大半夜收看轉播及加油的民眾備感欣喜，舉國沉浸在勝利的喜悅之中。後來，這群少棒小將們有不少人投入各式棒球比賽，代表台灣遠征國際，在台灣職棒繼續奮鬥。例如，「棒球先生」李居明，從他身上可看到台灣棒球運動發展的縮影。不妨透過國家檔案資訊網檢索、查詢國家發展委員會檔案管理局典藏珍貴的國家檔案，尋找更多台灣棒球的精彩賽事。

參考資料

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本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航