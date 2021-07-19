美聯邦法官裁定停止受理「追夢人計劃」，數以千計移民夢碎，拜登表示失望將提上訴

美國德州聯邦法官韓能（Andrew Hanen）在16日裁決，將停止受理俗稱「追夢人計劃」的《童年抵達者暫緩驅逐辦法》（Deferred Action for Childhood Arrivals，以下簡稱《DACA》）新申請案。韓能表示，前總統歐巴馬（港譯「奧巴馬」）任期內制定的《DACA》，違反行政程序。雖然韓能並沒有終止《DACA》，然而一旦停止受理《DACA》，不但想得到《DACA》保護的移民無法成為受益人，在韓能裁決前提出申請但尚未被核准的移民，也無法得到《DACA》的保障。

美國聯邦法院裁定，不受理追夢人計劃新申請案

根據《中央社》報導，美國德州聯邦法官16日做出裁定，停止受理《DACA》的新申請案，但已加入這項計畫的65萬位移民，在法院有進一步裁定前，暫時不受影響。

《DACA》可保護兒時就被帶到美國的移民不被驅逐出美國，能在美國境內工作、考駕照，或者取得教育上的財務資助。但是德州聯邦地區法官韓能認為政府制定《DACA》時違反了「行政程序法」（Administrative Procedure Act）。不過他表示，目前不會立即終止《DACA》。而政府也可依據另一名聯邦法官在另一案做出的裁定，繼續接收新的申請案，但可不予核准。

23歲的培瑞斯（Cheska Mae Perez）來自菲律賓，是《DACA》受益人，當法院於2020年12月裁定，允許政府接受新的《DACA》申請案，她22歲的弟弟和20歲的妹妹就立即提出申請。雖然弟弟的申請數週前獲得核准，但妹妹還在等。培瑞斯表示：「裁定出來後沒幾分鐘，我和她聊，她爆哭。」

什麼是《DACA》？

根據《紐約時報》報導，《DACA》是在2012年歐巴馬任期內設立。內容保障年幼時即非法入境的無證移民，容許他們不被驅逐出境。申請《DACA》後，效期持續兩年，且可續約延長期限。申請《DACA》好處多多，雖然無法取得美國公民身分，但除了可以持續留在美國，還能獲得工作許可，且雇主也須為申請《DACA》的員工提供健康保險。特別是獲得工作許可這點，能夠合法工作，將使得這群移民能負擔學費、接受高等教育。此外申請《DACA》的移民，在某些州中有考取駕照的資格，更能獲得學費補助。

申請《DACA》的移民統稱為「追夢人」（Dreamer）。要成為「追夢人」，不能有重大犯罪記錄，且必須以下條件的其中一項：在美國的高中就讀、取得文憑、取得普通教育發展證書（GED），或者曾服兵役。

目前美國的「追夢人」大概介於20至40歲，大多數來自墨西哥，其餘則來自中南美洲、亞洲或加勒比海一帶。

Photo Credit：AP / 達志影像 2020年在最高法院前表態支持《追夢人計劃》的民眾。

《DACA》為何違法？韓能：違反行政程序法

根據《CNN》報導，韓能在裁決中指出，國會並沒有授權美國國土安全部（the Department of Homeland Security）建立《DACA》，因此建立《DACA》違反行政程序，而《DACA》這條沒有經過國會的行政命令，更使移民機構沒辦法依照《移民和國籍法》這條法律（ Immigration and Nationality Act）執行遣返規定。

韓能也引述最高法院保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）的說法，指出《DACA》「並不合法」。他說，大法官托馬斯就曾經指出，多數人沒有解決《DACA》的問題，是因為不想做出「有政治爭議，但是有法律正當性」的裁決。不過韓能也說，因為很多《DACA》申請人仍非常依賴《DACA》的保障，所以不會、也不該馬上停止《DACA》。

事實上韓能的裁決為已實行近10年的《DACA》投下震撼彈。過去川普（港譯「特朗普」）也曾想終止《DACA》，但被美國最高法院於去（2020）年6月擋下來。而現任總統拜登也希望讓《DACA》提供更完善的福利，希望推出常態措施，讓「追夢人」取得公民身分。

取消受理新《DACA》申請：想提交申請的移民、仍等待核准的移民，都不能加入《DACA》

儘管韓能的裁決不會影響到已加入《DACA》的移民，且每個已加入計畫的移民每兩年仍能申請延長居留。然而，除了目前想申請加入《DACA》的移民無法提出申請外，數以千計已提出申請，但仍在等待核准的移民也將無法順利加入《DACA》。

根據《CNN》報導，去年12月紐約聯邦法官做出裁決，聯邦政府必須受理新的《DACA》申請。從當時開始，數以千計能申請《DACA》的移民開始提交申請。然而因為受到疫情波及，申請案件累積得越來越多，目前大多數申請案件都還在等待核准。儘管這群移民是在德州聯邦法院做出裁決前提出申請，但由於尚未核准，仍然包含在「新申請案」的範圍內，所以德州聯邦法院的裁決，將使這群已提交申請的移民無法獲得審核，得到《DACA》的保障。

對於德州聯邦法院的裁決，美國總統拜登表示「非常令人失望」，並承諾會提出上訴。

然而是否能夠上訴成功，其實困難重重。因為如果韓能的裁決被上訴，將進入很保守的美國聯邦第五巡迴上訴法院進行裁決。而若是可以進入美國最高法院審理，也將面臨多數為保守派的大法官。此外這群大法官中，其中3位更曾直接指出《DACA》不合法。因而拜登能否順利上訴，撤銷韓能「不受理追夢人計畫」的裁決，仍是未知數。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航