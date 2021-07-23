以巴衝突給中國機會在世界舞台上表演，但北京「褒巴貶以」會造成哪些影響？

文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）

2021年對中國領導來說是一個非常忐忑不安的一年。新疆再教育營的事件，使得國際社會對中共糟蹋人權產生了相當的反感。這就逼得中國領導不得不尋找各種方法，改善國際形象。而拜登（Joe Biden）政府似乎比前屆政府更關注中國人權問題。

這樣，以巴衝突恰好給中國提供了一個在世界舞台上表演的機會。

2021年5月份，正值中國擔任聯合國安理會輪值主席國，加之以巴衝突。於是乎，北京決定利用這個機會，把美國的聲譽搞臭，並向世界展示中國才是佔據了道德制高點，同時，中國也想通過對巴勒斯坦的支持，向阿拉伯國家傳送一個訊息：即中國政府並非是穆斯林的敵人，新疆的人權之說完全是杜撰。

當然，在世界樹立一個「負責的同時能為弱國代言」的形象，也有利於中國的一帶一路項目的展開，同時也有利於保證中國的能源安全，畢竟中國一半的石油來自中東阿拉伯國家。但後兩項需求遠不如前兩項更急迫。

北京「褒巴貶以」

於是乎，中國在今年5月以巴衝突期間，利用聯合國安理會的平台，開了好幾次會。由於美國在一個星期的時間裡三次在安理會使用了否決權，阻止通過任何一個包含對以色列有譴責的內容和關於局勢的聲明。這正好給中國提供了痛斥美國的機會。

同時，中國政府特意提出了邀請以巴雙方北京和談的倡議。官方動用了國內國際的不同媒體，極盡全力來為自己畫光圈。而對以色列採用比往年更強硬的指責語調，也就成了必然。以至於在中方對以色列強硬措辭的同時，甚至還在一個政論電視節目，出現了被以色列駐華大使抨擊為中方「公然反猶太主義」的內容。

在這場風波過去後，現在來看，北京是否達到它的目的呢？應該說，部分似乎是達到了。

首先，當中國提出邀請以巴雙方直接談判時，至少巴勒斯坦是積極回應了。而對以色列來說，這種倡議一文不值，所以根本不理睬。而事實上，以巴雙方都知道，中國實在不是真心誠意，而且也確實沒有這個外交能力來解決以巴問題。

對以色列來說，北京這種做法跟2013年那時習近平提議類似。那年，當習近平提出在阿巴斯（Mahmoud Abbas）和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的正式國事訪問期間進行調解時，納坦雅胡卻故意地顧左右而言他，迴避此事。

從某種角度說，中國政府5月褒巴勒斯坦、貶以色列，也算是對巴勒斯坦在新疆問題全力支持中國的回報。這體現在，中國政府全力支持巴勒斯坦等伊斯蘭合作組織協調員，在聯合國提出的成立國際獨立委員會，調查本輪以巴衝突中侵犯人權行為的議題。

但巴勒斯坦自己也明白，中國言辭遠多於行動。即便是在這次5月衝突停火後，中國並沒有像美國和其他國家那樣，投入資金去幫助巴勒斯坦特別是加薩地區。至於近20年來，中國對巴勒斯坦的投資相比在以色列的投資可謂天壤之別。

北京在跟以色列熱火起來後，沒有心思去考慮真正解決以巴問題。相反，中國決策層認定巴勒斯坦本身已經很分裂，同時也認定，以巴問題在阿拉伯世界已呈邊緣化的狀態。當然，這並不妨礙中方口頭高喊支持巴勒斯坦和堅持「兩個國家」方案。

5月事件後，中國領導似乎也察覺到那時對以色列抨擊過多，而以色列對中國來說不僅是很重要，而且將是越來越重要。於是乎，6月8日，當艾薩克・赫爾佐格（Isaac Herzog）當選以色列國總統後，習近平即刻致電予以祝賀。並指出，「近年來，中以兩國各層級交往密切」，並表示要推動中以創新全面夥伴關係邁上新台階。

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以色列對中國的軍售

那麼是什麼樣的利益驅動著中國和以色列的關係呢？從中國方面來說，首先是軍事裝備和武器。

二戰時期曾經作為難民在上海避難的知名以色列商人肖爾・艾森伯格（Shaul Eisenberg），在以中還未正式建交時便努力推動兩國進行間接貿易，開始將包括軍工技術在內的高技術及其產品出售給中國。早在1980年代，艾森伯格就開始與中國展開技術合作，其中許多與軍方有關。

1979年以來，以色列賣給了中國數以十億美元以上的軍事裝備與技術，大部分是組件和技術原型等關鍵部分。儘管在1989年前，西方國家也賣武器給中國，但應該看到，以色列對中國軍事裝備武器品質的提升所作貢獻不小。

更要指出的是，1989年後，西方國家停止了對中國軍售。於是，中國除了從俄羅斯、烏克蘭那裡尋找技術，也從以色列那裡獲取軍事技術。根據美中經濟與安全審查委員會的一份報告，截至2010年，「作為中國的武器系統供應商和尖端軍事技術的渠道，以色列的排名僅次於俄羅斯。」

一個值得注意的出口產品是蟒蛇-3熱尋的導彈。該技術在1989年授權中國西安飛機公司生產，成為PL-8導彈，至今仍在服役。其他轉讓的技術，包括ELM-2035多普勒雷達（安裝在J-8和J-10戰鬥機上的衍生品）和塔瑪姆慣性導航系統。

在20世紀90年代和21世紀，北京向以色列尋求軍事技術，包括2000年10億美元的「費爾康」預警機和2005年升級「哈比」無人機的交易。

在這兩個案例中，華盛頓都提出了反對意見。以色列不得不對美國的關切做出回應，取消了這些軍售計劃。換言之，自2000年以來，美國對以色列對華軍售，直接干預，使得以色列不得不開始在軍售方面不再「輕舉妄動」。

但即便如此，「事故」還是時而出現。今年2月以色列內部情報機構國家安全局（Shin Beth，亦譯為「辛貝特」）逮捕了至少20名以色列人，因為他們參與了非法開發、製造並向「亞洲某地的一個未命名的國家」出售滯空型彈藥（Loitering munition）。據信，此處所指就是中國。

中國的「曲線救國」路線

但自此之後，中國並沒有放棄與以色列發展各方面關係的努力，特別是在當前。中國當局深知，以色列在人工智慧、大數據、農業科技等領域都有著非常領先的核心競爭力，就目前來說，該國有多達430餘個世界知名企業頂級研發中心，可以說囊括了全世界的先進技術。

在最新的世界經濟論壇全球競爭力報告中，以色列的創新度位居全球第二，因此，擁有8000多個科技公司。對中國來說，借助以色列的技術，中國的軍事、工業、農業以及醫療科技就實現更上一層樓。

而以色列確實也想著實利用中國這個大市場。因此，除了軍事技術之外，以色列在其他領域向中國敞開大門。以色列大使館和駐中國的四個領事館，都被指示大力促進與北京的商業關係。

以色列需要中國的另一個理由是在基建方面。中國的技術和人力資源也能滿足其基建升級的需求。於是，上海國際港口集團便獲得了海法碼頭承包25年的合約，中國港灣工程集團則獲得阿希多德的碼頭承包。而這兩個地方都毗鄰以色列海軍碼頭，美國海軍為此不再停靠，並表示強烈不滿。

從2001年到2018年，以中兩國之間的雙邊貿易從剛剛超過10億美元，飆升到近120億美元。中國電信巨頭華為在該國設立名為「托加網路」（Toga Networks）的研發中心。現在，阿里巴巴、中國化工、聯想和小米等中資企業都已在以色列投資和收購，重點領域是雲端計算、人工智慧、半導體和通信網路。

以色列科技公司已經學會成功利用中國市場為他們提供的機會，同時他們不理會美國有關不要向中國合作夥伴轉讓最新技術、尤其軍民兩用的技術的忠告。

於是便出現了這樣一種情景：自2019年以來美國極力從各方面努力，防止高精尖技術特別是涉及到軍民兩用的技術擴散到中國去，而以色列則成了中國的一塊獲取現代技術的「飛地」，以中雙方各取所需。而在實行自由市場經濟的以色列，政府很少去過問由國家控制的中國企業的用心和目的。

以中關係走向

那麼，拜登政府是否會對以色列的新政府施加比以往更大的壓力，同時以色列是否會像2005年後那樣，在軍民兩用的技術以及高科技方面對中國繼續開放呢？

筆者認為，從目前發展局勢來看，美國增強壓力可能性很大。但問題是，美國能否給以色列在投資、國外市場以及基建升級方面提供其他的替代機會？而後面一個問題，是阻止以色列技術外流有效途徑。

筆者估計，美國最大的槓桿當然是軍事援助，而且估計美國可能加強對以色列的投資，以此控制住以色列。但是，在市場和基建方面，美國還是無能為力。所以，從某種角度來說，美國有些努力也可能因以色列而成為無用功。比如說，目前與中國的「晶片戰」。

截至2018年底，開發和製造世界上最先進晶片的以色列，向中國出口了價值26億美元的半導體，佔以色列對中國出口的56％。至少到目前，這個交易一直在繼續著。但是，以色列政府最近支持加拿大發起的聯合國關於新疆種族滅絕的決議，表明耶路撒冷可能已經開始重新考慮對中國政府的政策。

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