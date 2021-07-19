政府加碼補貼過渡屋每間55萬，成本緊貼公屋單位

被御為係林鄭房屋新政嘅「過渡性房屋」政策，本來係民間一個「快靚正」嘅解決房屋問題選項，到近年政府搵咗唔少夾地產商拎私人地畀社福機構做，之前已經畀民間批評過變咗幫地產商平整定塊生地嘅「過橋屋」。

近日立法會文件揚咗成份啟動清單出嚟，成日話搵唔到地原來話有就有，過半選址曝光咗唔少囤積多年嘅地產商私人土儲，15,000個臨時單位話咁易輕易「達標」，在任期將至標榜自己房屋政策冇「走數」，又有幾真？

圖片由作者提供

成份文件一大「亮點」，可以睇到政府「優化」咗最新過渡性房屋嘅補貼政策，變咗起一間貨櫃屋政府會補貼最多55萬（港幣，下同），對於一間只用幾年貨仔嘅貨櫃屋，成本可以講得上係天價。

對比番55萬補貼一個臨時房屋單位，2021年起一間用到幾十年嘅公屋單位最新建築成本，都只不過係61萬一間。如果塊私人地最後由政府收番繼續做過渡屋就冇可厚非，但如果係拎出嚟幾年就畀地產商收番起豪宅，根本係極度浪費公帑嘅補貼做法，點解政府唔直接收番塊地嚟起公屋？

當然條數唔知伙拍團體之間點claim補貼，但單睇恆地兩塊棕地土儲伙拍「新界社團聯會」起成2,000幾個過渡性房屋，咁已經可以拎成11億政府補貼。而地產商出嚟「免費」平整土地等起豪宅嘅成本，又會唔會可以暗中計咗入去每個單位個55萬補貼裡面？立會文件基本上冇詳細交代，依家立法會亦唔知仲有冇足夠智慧去追問呢個問題。

圖片來源：政府當局就過渡性房屋供應的最新進展提供的文件（2021-07-13，立法會）

今次計劃亦狠狠打破咗政府一路以嚟棕地嘅謊言。在選址方面，完全印證咗其實就算幾偏遠嘅棕地都好，都可以拎到出嚟做「資助房屋」，例如位處粉錦公路旁，介乎於林村同橫台山之間嘅「打石湖村」，一直都係棕土集中營。政府成日話因為位置偏遠唔適合收嚟做鄉村式公屋，但係新世界用嚟做居民組群一樣嘅過渡性房屋，起510間4層近千人住，一下變得就得，點解唔慳番成2億補貼直接收咗佢起鄉村式公屋？

圖片來源：政府當局就過渡性房屋供應的最新進展提供的文件（2021-07-13，立法會）

如果真係拋55萬一間咁起過渡屋，冇十年經營根本唔抵做，唔係嘅話其實只係幫地產商收起啲土儲過渡起豪宅。但似乎政府為咗急忙交數，明明唔夠公屋居樓，死都唔肯收埋地產商囤積多年嘅土儲，畀佢地夾啲社福團體「過冷河」，補貼到差唔多同起公屋成本冇分別。

參考資料：

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin