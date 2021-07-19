2021/07/19,
社會

政府加碼補貼過渡屋每間55萬，成本緊貼公屋單位

政府加碼補貼過渡屋每間55萬，成本緊貼公屋單位
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

近日立法會文件揚左成份啟動清單出來，成日話搵唔到地原來話有就有，過半選址曝光咗唔少囤積多年嘅地產商私人土儲。

被御為係林鄭房屋新政嘅「過渡性房屋」政策，本來係民間一個「快靚正」嘅解決房屋問題選項，到近年政府搵咗唔少夾地產商拎私人地畀社福機構做，之前已經畀民間批評過變咗幫地產商平整定塊生地嘅「過橋屋」。

近日立法會文件揚咗成份啟動清單出嚟，成日話搵唔到地原來話有就有，過半選址曝光咗唔少囤積多年嘅地產商私人土儲，15,000個臨時單位話咁易輕易「達標」，在任期將至標榜自己房屋政策冇「走數」，又有幾真？

217399910_4270915576337816_2735466564317
圖片由作者提供

成份文件一大「亮點」，可以睇到政府「優化」咗最新過渡性房屋嘅補貼政策，變咗起一間貨櫃屋政府會補貼最多55萬（港幣，下同），對於一間只用幾年貨仔嘅貨櫃屋，成本可以講得上係天價。

對比番55萬補貼一個臨時房屋單位，2021年起一間用到幾十年嘅公屋單位最新建築成本，都只不過係61萬一間。如果塊私人地最後由政府收番繼續做過渡屋就冇可厚非，但如果係拎出嚟幾年就畀地產商收番起豪宅，根本係極度浪費公帑嘅補貼做法，點解政府唔直接收番塊地嚟起公屋？

當然條數唔知伙拍團體之間點claim補貼，但單睇恆地兩塊棕地土儲伙拍「新界社團聯會」起成2,000幾個過渡性房屋，咁已經可以拎成11億政府補貼。而地產商出嚟「免費」平整土地等起豪宅嘅成本，又會唔會可以暗中計咗入去每個單位個55萬補貼裡面？立會文件基本上冇詳細交代，依家立法會亦唔知仲有冇足夠智慧去追問呢個問題。

215742760_4270805099682197_2266537449142
圖片來源：政府當局就過渡性房屋供應的最新進展提供的文件（2021-07-13，立法會）

今次計劃亦狠狠打破咗政府一路以嚟棕地嘅謊言。在選址方面，完全印證咗其實就算幾偏遠嘅棕地都好，都可以拎到出嚟做「資助房屋」，例如位處粉錦公路旁，介乎於林村同橫台山之間嘅「打石湖村」，一直都係棕土集中營。政府成日話因為位置偏遠唔適合收嚟做鄉村式公屋，但係新世界用嚟做居民組群一樣嘅過渡性房屋，起510間4層近千人住，一下變得就得，點解唔慳番成2億補貼直接收咗佢起鄉村式公屋？

211291072_4270773153018725_2649674800818
圖片來源：政府當局就過渡性房屋供應的最新進展提供的文件（2021-07-13，立法會）

如果真係拋55萬一間咁起過渡屋，冇十年經營根本唔抵做，唔係嘅話其實只係幫地產商收起啲土儲過渡起豪宅。但似乎政府為咗急忙交數，明明唔夠公屋居樓，死都唔肯收埋地產商囤積多年嘅土儲，畀佢地夾啲社福團體「過冷河」，補貼到差唔多同起公屋成本冇分別。

參考資料：

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook

相關文章：

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。