面對疫情，如何打造韌性「商機」？

文:許月苓

隨著疫情受控，台灣民眾逐漸從極度憂慮中恢復

從最新調查可以發現，六月消費者的信心震盪已逐漸回穩，對未來恢復正常時間的推估在六月達到最悲觀之後，也逐漸縮短回穩。其中16-29歲區間對外來的環境感受，在所有群體內覺得會恢復的期待值最高。儘管如此，眼下大眾對疫情嚴重程度的感受雖然也從六月逐步回穩，但大部分的人依舊認為疫情相當嚴重，對疫情不敢掉以輕心。

而以目前被視為防範COVID-19的重要公衛政策之一，還是在於藉由施打疫苗提高群體免疫力、避免個人因感染而重症化與肺部遭受不可逆的損傷。施打疫苗被視為最重要且必要的公衛防範措施。調查顯示符合媒體新聞與相關推波助瀾，台灣民眾施打疫苗的意願在七月更上升到六成，顯示姑且不論各式疫苗品牌的紛爭，施打疫苗已經成為基礎共識。

掌握不同群體的特性，才能把握商機

但其中值得注意的是，在推估恢復往常生活的時間中，調查顯示女性認為時間需要較長才能恢復正常狀態；但在施打疫苗的意願上，女性相較男性還是較稍嫌不踴躍，也許這普遍顯示出女性無論在推估疫情或實際行動上都較為保守，不論是需要更進一步獲得資訊才能做出判斷，或是需要更多合理訊息，才能幫助釐清疑慮，無論如何，性別對於疫情的回應與判斷可能是具有差異的。也許這在相關商品功能或包裝意涵的行銷上，在不同性別上做出明確區隔，能夠更打到各自的痛點。

特別是在七月即使疫情已相較獲控制，調查顯示台灣消費者對於旅遊、奢侈品的預算依舊很低；但另一方面，即使「解封」的消息與風聲已經按捺不住了，但是待在家裡長期作戰的生活物資依舊是預期購買大宗，包括包裝食品、家用品、醫療健康保健品等，這些預算增長的幅度都有至少四成。

產品差異化，回到「人」身上

據此，原本戮力在相關產業的公司更應細緻化商品定位，譬如針對人們長期待在家中的保健食品需求，或是相關身體保健課程等；而首當其衝、受到劇烈衝擊的餐飲業，無論如何也必須正視倍增的外帶需求與消費者逐漸養成的習慣趨勢，進行搭配、研發，與推陳出新；另外，即使是即將開放內用，也考驗著商家重新定義「內用」的獨特消費體驗與搭配軟硬體措施。最後，即使不像旅行社產業針對業務完全轉型，但COVID-19疫情宛若另一波逼著大家向前的「第X波升級革命」，因為我們必須常態化、習慣長期與不斷變異的病毒相共存，無論是從製造端、銷售管道、行銷手法等，我們都需要逐漸調整、發展一套具有能隨著疫情變化、人們生活方式不斷改變，擁有足夠調整韌性的商務模式。

而一切萬本歸宗，還是要回到「人」身上。每個人首先是個人，然後才是職場上的工作者、消費者，以及各式各樣的屬性與角色。從WFH回到辦公室，除了像一些報導已經指出，其實對於打造工作者的認同感很有助益之外，也讓人珍惜與人實際相處的需求與寶貴感受；但從一開始不得不WFH，到現在變成已經習慣有WFH這個選項存在，如何善加調配其中的擅場，用來增進工作上的效率，恐怕是所有職場人都必須深思的問題。而在行銷上如何確實打中人們內心的想望，需要的是觀察與洞見，特別是將目光放在占兩成的意見精英身上。這次調查中不僅顯示出這群人接下來的預算會是增加的，商家也應該要與其合作，或至少觀察這些人比起及他人更加敏銳的趨勢嗅覺，方能掌握消費者最新的需求與品味。

正如同其他國家所經歷過的，儘管疫苗覆蓋率很高，但疫情還是很有可能會一波一波來襲，還是有不斷進入封城狀態的可能性。打疫苗宛如先打一針預防針，而這未雨綢繆的確也是消費者期許會有商品能及時提供的服務，因此產業如何擁有能延續、因應危機的韌性，恐怕不僅只是每次的緊急應變、危機處理，而更要是學會長期規劃、全盤思考的重要布局。

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷