《聖馬力諾之心》中「小國的人」

最近有首新歌叫《聖馬力諾之心》,以這個南歐小國的足球隊的奮鬥故事為題。

這個人口只三萬多的小國,有支在歐洲長年被視為魚腩的足球隊,經常被其他國家大炒甚至過十球。近年戰績慢慢冒升,有幾場打和對手,成為引以為傲的驚喜。

我初來德國時,有位在英國相識的芬蘭朋友來探望我,她帶來她的聖馬力諾男友。這位男生是我惟一認識的聖國人,他是視光師,不大會英文,只會意大利語。兩人也是在意國認識,用意文交談。我帶他們參觀我的城市,與他們談了不少。

來自小國的人,不時會遇到對他們國家一無所知的人。在德國,不要算亞洲的小國,當地人對歐洲的小國:聖馬力諾、盧森堡、阿爾巴尼亞、拉脫維亞,認識也很淺薄。很多人都只限聽過他們的名字,給他們一張地圖,點得出正確位置的寥寥可數。有些人甚至以為她們不存在,不就是屬於另一國。一些德文班老師,時常會少少裝代表,評論學生的國籍身分。當學生說到自己是聖馬力諾人,老師立即問他們為甚麼不說自己是意大利人,方才發現聖國原來是世上其中一個最早的共和國,比19世紀才統一的意大利早出現千多年。

來自小國的人,可能是德國人唯一認識來自該國的人,也就成了他們國家的代表。居德的新加坡朋友告訴我,在德文裡原來沒有新加坡的形容詞,不像英文有Singaporean一字。很多德國人也以為新加坡屬於他國,又或是中國一部分。我跟她說:不就好嗎?那你可以成為坡國的代表,人家從你身上就可以認識你的國家。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

小國的人在派對上,總可以吸引別人的注意。他們很願意介紹自己的國家,以自己的文化和母語為榮,不會妒忌其他國家有多少億人,GDP有多少萬億。他們的世界,沒有與天鬥其樂無窮、要與世界爭雄的野心,卻安守本分。因為他們的國家,都是幾經風霜才站穩一席。在他們面前,講出幾句他們的母語,必定會令他們很驚喜,高喊:「Wow, how come you can speak it? You are so talented!」

聽著這首流行歌,我在想,國家真的是越大越好嗎?當德國人,真的會比當聖馬力諾人開心嗎?還是來自德國的人,反而羨慕小國寡民的生活?小國的人,說起自己的國家名,卻總是充滿自信,因為他們都是有尊嚴的人。

