《聖馬力諾之心》中「小國的人」

最近有首新歌叫《聖馬力諾之心》，以這個南歐小國的足球隊的奮鬥故事為題。

這個人口只三萬多的小國，有支在歐洲長年被視為魚腩的足球隊，經常被其他國家大炒甚至過十球。近年戰績慢慢冒升，有幾場打和對手，成為引以為傲的驚喜。

我初來德國時，有位在英國相識的芬蘭朋友來探望我，她帶來她的聖馬力諾男友。這位男生是我惟一認識的聖國人，他是視光師，不大會英文，只會意大利語。兩人也是在意國認識，用意文交談。我帶他們參觀我的城市，與他們談了不少。

來自小國的人，不時會遇到對他們國家一無所知的人。在德國，不要算亞洲的小國，當地人對歐洲的小國：聖馬力諾、盧森堡、阿爾巴尼亞、拉脫維亞，認識也很淺薄。很多人都只限聽過他們的名字，給他們一張地圖，點得出正確位置的寥寥可數。有些人甚至以為她們不存在，不就是屬於另一國。一些德文班老師，時常會少少裝代表，評論學生的國籍身分。當學生說到自己是聖馬力諾人，老師立即問他們為甚麼不說自己是意大利人，方才發現聖國原來是世上其中一個最早的共和國，比19世紀才統一的意大利早出現千多年。

來自小國的人，可能是德國人唯一認識來自該國的人，也就成了他們國家的代表。居德的新加坡朋友告訴我，在德文裡原來沒有新加坡的形容詞，不像英文有Singaporean一字。很多德國人也以為新加坡屬於他國，又或是中國一部分。我跟她說：不就好嗎？那你可以成為坡國的代表，人家從你身上就可以認識你的國家。

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小國的人在派對上，總可以吸引別人的注意。他們很願意介紹自己的國家，以自己的文化和母語為榮，不會妒忌其他國家有多少億人，GDP有多少萬億。他們的世界，沒有與天鬥其樂無窮、要與世界爭雄的野心，卻安守本分。因為他們的國家，都是幾經風霜才站穩一席。在他們面前，講出幾句他們的母語，必定會令他們很驚喜，高喊：「Wow, how come you can speak it? You are so talented!」

聽著這首流行歌，我在想，國家真的是越大越好嗎？當德國人，真的會比當聖馬力諾人開心嗎？還是來自德國的人，反而羨慕小國寡民的生活？小國的人，說起自己的國家名，卻總是充滿自信，因為他們都是有尊嚴的人。

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