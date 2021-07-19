本土新增15例、死亡1例，高端疫苗通過EUA，8月開始供應20歲以上施打

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增15例本土案例、1例死亡。針對之後疫情警戒降級的方式，指揮官陳時中說明，會「循序漸進」。

值得注意的是，今日衛福部核准高端疫苗專案製造，而陳時中也表示，8月應可少量供應高端疫苗。此外，公費疫苗預約平台第3輪意願已於今日中午登記截止，明日上午10時起將開始預約接種。

今日新增15例本土確診、1例死亡，降級採循序漸進

疫情指揮中心今日公布國內新增21例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15例本土病例（其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為8例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年7月14日至7月17日。個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、台北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案13852），為80多歲男性，有慢性病，因有其他確診者接觸史，6月17日安排採檢，採檢時無症狀，檢驗結果為陽性，同日收治住院，6月18日確診，7月9日解除隔離，7月17日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月17日累計公布1萬4192位確診個案中，已有1萬2268人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.4%。

而對於之後降低三級警戒的方式，陳時中表示，會「循序漸進」，一步一步往下走。不會馬上解封，會漸漸降級，比如針對不同行業，無法戴口罩的行業會更晚解封等。並且依據疫情的狀況，在二級警戒的狀況中「做滾動式修正」，在防疫與防疫疲乏之間取得平衡。

衛福部核准高端疫苗專案製造，8月應可少量供應

衛生福利部食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）署長吳秀梅表示，食藥署在7月18日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端MVC-COV1901新冠肺炎疫苗（以下簡稱高端疫苗）專案製造申請案。經過充分的審查與討論，鑑於高端疫苗的中和抗體數據已證明不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，達成食藥署公告之「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且兩項指標性安全性數據顯示無重大安全疑慮：

高端疫苗組與AZ疫苗組之原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值（geometric mean titer ratio, GMTR）的95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。 高端疫苗組的血清反應比率（sero-response rate）的95%信賴區間下限為95.5%，遠大於標準要求50%。

其中與會專家出席21人，主席不參與投票，18人同意，1人補件再議，1人不同意。

食藥署依《藥事法》第48條之2規定，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天。另針對專家會議建議，該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告，以保障國人用藥安全。

對於高端疫苗目前的產能，陳時中表示，因為剛通過EUA認證，提供量較少，產相對較低，而新的製程正如火如荼進行。而對於什麼時候可以開始供應高端疫苗，陳時中首度表示，8月時應該可以開始少量供應。

另一方面，同樣研發國產疫苗的聯亞也已經送件，目前相關文件正在審查當中。

公費疫苗預約平台第3輪意願登記截止，明日上午10時起預約接種

指揮中心今日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第3輪的意願登記已於今日中午12時截止，全國約有887萬人登記，其中約495萬人有意願接種AZ疫苗。該系統平台自7月20日上午10時起，將針對第6、8、9、10類及1973年12月31日（含）以前出生民眾，約170萬人會陸續收到簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止；本輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間為7月23日至7月29日。未來將視疫苗到貨量，每周二發送簡訊，提醒民眾預約接種。如接獲簡訊，但沒有完成預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單。

指揮中心進一步說明，該系統平台自今日中午12時以後將先暫停意願登記，後續視疫苗新到貨量後重開意願登記。此外，重新開啟後，增勾或改勾AZ疫苗者，將於第3輪意願登記接種AZ疫苗之495萬人優先處理後，再接續處理。

有媒體提問，目前疫苗接種順序會如何依據意願調查安排？對此陳時中表示，沒有選擇AZ疫苗的人就不會收到簡訊，而登記只打AZ疫苗、或是AZ與莫德納均願意接種的人，則會依照長幼的順序接種疫苗。



Photo Credit: 指揮中心 提供

20日起恢復調派移工變更工作場所，雇主需於前3日內安排移工PCR

指揮中心今日表示，國內疫情已較為穩定，為兼顧國內妥善安排人力及實務上業務需求，自今年7月20日起恢復移工調派至同一雇主之其他工作場所，比如雇主同時有A、B兩工地，就可以調派A工地移工至B工地。至於工作延伸（即雇主指派移工至客戶契約履行地工作），考量移工流動性較高及染疫風險，仍暫緩解封，未來將視疫情再行檢討。

指揮中心說明，雇主符合下列情形，得調派移工變更工作場所單次達60日以上，其餘單次未達60日以上者仍不得調派：

1. 安排移工PCR檢驗且PCR結果須為陰性：如為須向勞動部申請調派許可者（如營造業），須於申請日（含）前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，始得向勞動部提出申請。另其他工作類別無須經勞動部許可得逕調派者，須於調派日（含）前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，始得調派移工，又調派前應先將PCR檢驗結果送當地勞工主管機關備查。

2. 雇主應依指引辦理防疫措施：倘若移工檢測PCR確診時，雇主應善盡雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件續處。倘若移工檢測PCR陰性，雇主調派移工仍應依指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

Photo Credit: 指揮中心 提供

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航