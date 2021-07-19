港人趕LOTR「最後限期」移居英國：機場人潮含淚道別、調查指長者情緒難調適

（中央社）英國供香港居民入籍的「英國海外國民」（BNO）新制中，「特許入境許可」（LOTR）期限今（19）日到期。港媒報導，不少香港民眾為此趕搭機離境，使機場滿是人潮，不乏含淚道別的場面。

Photo Credit: Newscom/ 達志影像 離開的人，難捨香港的人和事。

因應「港區國安法」實施，英國2020年中宣布BNO新制，讓持有BNO的香港居民自今年1月31日起，可與家人循LOTR機制前往英國居留，滿6年後可取得永久居留資格。中國當局對於此舉表達強烈不滿，並宣布不承認BNO為有效證件。

此後，英國政府數度延長LOTR期限，先是延至3月31日，後來又依次延長到5月17日、6月21日。最新一次延長的期限為7月19日，此後未再有新的變化，導致不少原本心存觀望的香港民眾，在上週趕辦赴英手續及搶訂機票。

因應「港區國安法」實施，今年1月，英國首先開放英國國民（海外）護照（BNO）持有人及家屬移居當地。 接著，英方更新指引，讓那些仍未取得BNO簽證的人可以先入境停留半年，期間申請簽證，這項指引稱為「Leave Outside the Rules（LOTR）」。 這項酌情安排預定於今天深夜屆滿，明天之後，港人欲移居英國的話，必須先取得BNO簽證。

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Photo Credit: Newscom/ 達志影像 LOTR入境方或7月19日到期前，香港機場再現赴英人潮。

綜合香港媒體報導，由於LOTR將於19日到期，香港機場昨天擠滿搭機及送機人潮。特別是兩班下午飛往英國倫敦的班機，登機櫃檯前排滿了數百名離港者及送機親友，不少人忙著拍照留念，更有人泣不成聲，還需要旁人攙扶及撫慰才能平復情緒。

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受訪的港人紛紛表示，由於英國未如預期再延長LOTR期限，讓他們趕在近一週內離開，走得很急。至於離港的原因，這些港人紛紛指向「政策」（指「港區國安法」）。

一名受訪的李女士表示，擔心中國的洗腦政策且感到害怕，是她決定趕在LOTR期限前離港的主因。如果將來香港政治環境有機會好轉，她還是會考慮返回香港定居。

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民團：港人移英數量大增 長者情緒難調適

（中央社）英國民間團體「UKHK」一份網路調查顯示，移英者中，僅13.2%受訪者會帶父母赴英。而無論有無一同移民，都有老人在家人移民後情緒失衡，專家呼籲多關心長者情緒，並在移民前提早調適。

英國今年1月底推行英國國民（海外）護照（BNO）簽證計劃，據英國內政部數據，第一季即有逾3.4萬港人申請移民。

Photo Credit: Newscom/ 達志影像 今年的6月30日，另一批港人趕在七一前離港。

《明報》報導，當地協助港人項目「UKHK」6月起在網上做問卷調查，截至6月21日訪問了1012人。受訪者中，53.5%仍在香港並計劃移英，當中52.1%今年內成行。

調查發現，移英者中63.5%受訪者與孩子一同赴英，當中近6成孩子是小學生；13.2%的人與年長父母同行，長者平均年齡是68.8歲。調查團體推算，移英港人家庭中，每5個家庭有1名長者。

調查顯示，逾8成受訪者的教育程度為大專、學士或以上。7成受訪者的家庭資產有10萬鎊或以上。就業方面，55.7%的人未開始求職，42.5%受訪者有意到英國創業，當中74.4%介乎30至49歲。

報導引述UKHK創辦人康迪亞（Krish Kandiah）表示，不少長者到英國定居後出現不適應狀況，不願意走出社區，甚至不願離開家庭以外地方，對英國來說，「三代同堂」是較少出現的情況，希望政府、教會等能幫助香港長者進一步適應新環境。

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此外，有老人面對子女舉家移民，一開始覺得無所謂，但子女離開後，部分人卻因不習慣而情緒崩潰，出現身心失衡症狀。

英國註冊心理治療師良方（筆名）就表示，有一名祖母在兒子舉家移民後生活頓失重心，3個月後服食過量藥物入院，令在外國的兒子相當內疚。

良方提醒，準備移民者應在出發前3至6個月提早告知長者，其後不斷重複提起，「老人家有機會可慢慢接受」，若有留港家人，也要協助長者轉移情感。

香港特首林鄭月娥近日回應港人移民問題時提到，香港每次經歷大轉變，都有港人因不適應或感到焦慮而移民，她尊重亦認為無大問題。她又說每個人在每個階段為自己家庭籌謀是理所當然，但相信當離開一段日子後會感到香港的好處。 面對人才流失，林鄭月娥表示感到可惜，因為在港的人才有大量金融、創科、創意產業、文化藝術等發展機會，而且在國家發展大局下更有大量機遇。 她指香港要繼續成為國際成功的城巿，將繼續招攬國際及內地人才到香港發展。她又指近日聽到不少創科人才願意到香港發展，因香港有創科前景，包括大灣區的發展。 她認為，香港的發展會越來越好，國家中央會越來越支持香港，因為在《港區國安法》下，國家安全有了保障。

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