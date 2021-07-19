禽獸講人性，何君堯講文化

今時今日，尊重同性戀已是世人共識，中國也不例外。但香港有一個建制派立法會議員何君堯，最近卻不遺餘力，大肆抹黑ViuTV同性愛情喜劇《大叔的愛》，把劇集喻為「糖衣入面包住大麻」，更胡亂扯上《國安法》，不知居心何在？

何君堯說：「我哋唔係針對或者歧視任何性取向，但係我冇責任將佢推廣。中國傳統價值同家庭觀，係一男一女。我哋而家就係要推動三孩政策，你就要推動嗰啲無孩家庭，咁完全係背道而馳，違反咗中國國安法，需要弘揚中國傳統文化，防止不良思想。」[註]

Photo credit: Reuters／達志影像 何君堯

本來踩這類垃圾一腳，你也嫌弄髒鞋底，但這番話牽涉到「國家安全」和「中國傳統文化」，我作為「愛死中文網」總裁和良好公民，就覺得有義務講兩句。

首先是邏輯問題。拍一部以同性戀為題的劇或電影，等於「推廣」同性戀？按此邏輯，《監獄風雲》是推廣監獄、《賭神》是推廣賭博、《無間道》是推廣臥底、《教父》是推廣黑手黨嗎？若拍同性戀是「推廣」，而「推廣」又「違反國安法」，那麼《霸王別姬》、《春光乍洩》、《斷背山》等電影，是否一律定性為禁片？

第二是常識問題。講得出「中國傳統家庭觀係一男一女」的，我們有理由相信不是中國人。至於同性戀，根本是中國文化自古以來不可分割的部分。中國人常自稱「炎黃子孫」，「黃」即黃帝，而清代大學者錢大昕曾引經據典，告訴紀曉嵐：「孌童始黃帝。」意思是，BL是始自黃帝的。

同性戀是否始自黃帝，跡近神話，信不信由你，但歷代BL故事確實數之不盡：衛靈公與彌子瑕的分桃、漢哀帝與董賢的斷袖，固然人所共知，還有鄂君繡被、龍陽泣魚，也是千古佳話。中國自古以來，從皇帝宰相、墨客騷人，以至於尋常百姓，都有大量「男色」故事，這就是「中國傳統文化」。

至於「國家安全」問題，不知道何君堯有否聽過《珍愛生命——小學生性健康教育讀本》？這是中國大陸的小學性教育教材，六年級上冊有一單元講述「性別與權利」，說性傾向不止一種，不管是同性戀還是雙性戀都屬正常，絕不是疾病。請問這套中國官方認可的教材，是否也在「推廣」同性戀？

二〇一八年四月十五日，有人在網上寫：「或許，我們可以更多地學會理解『不一樣的煙火』。羅素曾言，『須知參差多態，乃是世界本源』。在很大程度上，同性戀的存在，也正是人類在性意識、性傾向上『參差多態』的體現。從《荷馬史詩》中英雄阿喀琉斯和同伴的情誼，到湯瑪斯·曼名著《魂斷威尼斯》中對同性之美的熱烈讚歎，許多文藝作品在探索人類心靈的過程中觸及同性戀的主題，更讓人看到，人類最寶貴的情感，本就是在性別界限之上的。」

以上一段明顯支持同性戀的文字，何君堯知道出自哪裏嗎？是《人民日報》評論。請問《人民日報》是否「推廣」同性戀？

至少在措辭上，同性戀還是受中國官方尊重的；大陸也沒有人夠膽說那是「違反國安法」。但何君堯作為建制派議員，竟無視中共對同性戀的「中立」原則，抹黑同性戀為「大麻」，更變相將《國安法》扭曲成打壓小眾權利的工具，是不是公然造反？

對於這類「如果吞到一隻蒼蠅，肚子內的腦含量還要比頭殼裏多」的垃圾，中央政府到底什麼時候才清理呢？真的很為「國家安全」擔心。

註：何君堯：《大叔的愛》如糖衣大麻 推廣同性戀違反國安法（18-7-2021，立場新聞）

文章獲授權轉載，原文見此。

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