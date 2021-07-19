罷免林昶佐「鬧雙胞」？鍾小平搶先送4300份連署書，童仲彥批收割「清林散昶」團隊成果

無黨籍台北市議員鍾小平、罷免領銜人鄭大平今（19）日上午將4300份罷免無黨籍台北市立委林昶佐的連署書送至中選會，鍾小平強調，「沒罷免掉林昶佐，無法洗刷萬華恥辱、還給萬華清白」，表示將全力衝刺第二階段連署書。

不過同時也在進行罷免林昶佐的不只鍾小平，還有近來人氣高漲的「罷免林昶佐」團隊，他們自稱「民間力量」，目前2個團隊各有各的連署書，甚至造成在地民眾混淆「不是已經簽過了？」，而金色力量黨的童仲彥站在「罷免林昶佐」團隊這邊，批評鍾小平是為了自己「重回國民黨」鋪路，恐怕會讓這場罷免失焦。

鍾小平：分進合擊，提前部署

鍾小平早上在中選會前受訪時表示，這是一場還萬華清白的殊死戰，由他們分進合擊，這樣連署較快。今天送達第一階段的連署數目後，緊接著要啟動第二階段連署，第二階段連署須達2萬4000份，必須耗費很大功夫，因此要提早部署。

鍾小平表示，萬華會出現林昶佐這樣的立委很痛心，根本是「養老鼠，咬布袋」。當時執政黨污衊萬華是病毒、破口，林昶佐還護航執政黨，當國民黨要求將機組員放寬防疫居家檢疫的「3＋11」決策過程和會議記錄公開時，林投了反對票。國民黨的提案要「買足3000萬劑疫苗」，林昶佐也投反對票。

鍾小平更提及環南市場記者會當天的風波，林昶佐除了對市場的人不打招呼外，衛福部長陳時中到場後，林昶佐還跑去幫忙開車門，鍾小平痛批，「根本政治小李子，討好賣乖、護航陳時中」，這樣立委是非常不適任的，因此要發動中正萬華力量罷免林昶佐。

值得注意的是，鍾小平過去曾經加入新黨，2002年後重新加入國民黨，但是在2019年，因為鍾小平當內初選的民調不及林郁方，在初選落敗後怒告台北市黨部主委「黑箱操作」，後來國民黨中央委員會考核紀律委員會以鍾小平立委初選登記時和國民黨台北市黨部產生糾紛為由，將鍾小平停權6個月，7月鍾小平自己主動退出國民黨，以無黨籍參選並當選市議員。

鍾小平在這次罷免案，找來國民黨青年黃裕鈞合作，而黃裕鈞曾經是國民黨的發言人，在2020韓國瑜和張善政競選總統時，也擔任過競選總部副總幹事，專長為國安、外交等，也是國民黨前主席朱立倫的美中台國安政策幕僚，自2015年曾多次隨朱立倫赴美訪問，因此這次鍾小平積極投入罷免，被外界認為，是想要藉由罷免立功，重新透過和朱立倫的關係，重新回到國民黨。

遭搶先的「清林散昶」罷免團隊：民間主導才能代表萬華鄉親

而從6月底就開始運作，7月大幅成長的「罷免林昶佐」粉絲專頁幕後團隊，則對鍾小平的送出連署書大動作不以為然。他們在臉書上發出聲明，強調自己才是最早開始呼籲並帶動罷免風潮、受萬華中正地方鄉親請託的罷昶團隊，然而議員團隊突然在上週跳出來宣布另開罷免活動，在第一線的連署行動上，已造成連署書版本混淆，許多民眾有簽錯、繳交錯誤等問題。

罷免團隊表示，罷免案的本質是代表民眾拉下不適任民代，本就要由民間團體主導才有「代表性」，而非民代之間的「政治戰爭」，並質疑鍾小平：「如果真的要幫忙，為何不是像其他在地藍綠白無黨籍民代一樣低調協助，而要自己出面領頭？」

罷免團隊也強調，他們會持續搜集自己的連署書，還是會自己提案，接下來則交給民眾自行判斷。

而前民進黨市議員、金色力量黨創黨主席童仲彥也跳出來批評鍾小平是「壞了一鍋粥的老鼠屎」，並痛批指鍾小平汲汲營營操作藍綠鬥爭，其實為的就是凸顯自己的深藍色彩，希望朱立倫選上國民黨主席後，讓他明年恢復國民黨籍選議員。

童仲彥也表示，現在在地年輕人的團隊不分黨派，一步一腳印在努力做罷免，結果鍾小平看到罷免林昶佐臉書社團連署聲浪高漲，跳出來「快閃收割」，搶先遞交連署書，這種做法恐怕害整個罷免案會被操作成藍營主導的報復性罷免；呼籲中正萬華鄉親們別讓鍾小平「誤導亂帶風向」，連署書不要再交錯人。

不過據了解，目前「清林散昶」罷免團隊的成員僅有2人，另外還有約40名的青年志工協助罷免工作進行；而其中1人高毓安擔任發言人，本身也是國民黨青年，日前並加入徐巧芯所發起的國安智庫。雙方會如何走下去，究竟在第二階段會「分進合擊」還是「互搶連署書打對台」還有待觀察。

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核稿編輯：翁世航