民進黨認為疫苗簽約用「台灣地區」是自我矮化，那為何不修《兩岸人民關係條例》？

文：林清汶（世新大學法律系兼任副教授）

據報，台積電、鴻海永齡基金會於日前公布完成1000萬劑BNT疫苗採購簽約；但台灣民眾黨立委高虹安爆料，政府曾抗拒與上海復星直接接觸，所以授權給二間企業；但在合約簽屬前，行政院發言人羅秉成發現「台灣地區」出現在上海復星證交所公告，乃認為政府相關部會、機關對外簽署相關契約，要使用正式官方名稱，否則有損國格自我矮化之疑慮。

姑且不論疫苗對於台灣民眾之重要性，純粹就以法律觀點論之，以「台灣地區」簽約是否就喪失國格？

「台灣地區」其實一直存在台灣的法律裡面

依現行《兩岸人民關係條例》法律其全名為「『台灣地區』與『大陸地區』人民關係條例」，該法於1992年7月公布，最近一次於2019年7月增修訂，而條文中出現「台灣地區」即高達222次；因此若協議書以「台灣地區」作為內容，不妥之處究竟為何？

同理，基於平等原則，我方對於中國大陸方在法律條文亦以「大陸地區」谓之；如條文第1條前段：「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與『大陸地區』人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例。」第3條：「本條例關於『大陸地區』人民之規定，於『大陸地區』人民旅居國外者，適用之。」

事實上，在台灣以「大陸地區」稱彼岸者之行政法規更是普遍，如：大陸地區人民來台投資許可辦法、大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法、大陸地區人民進入台灣地區許可辦法、大陸地區學歷採認辦法等。

如果民進黨認為「台灣地區」有問題，為何不修《兩岸人民關係條例》？

根據以上的法規，使用「台灣地區」的適法合理性毋庸置疑，政院發言人又何以反對質或疑恐矮化國格？

Photo Credit: 中央社

進一步講，民進黨二度執政時間已久，諸多爭議性法案如促轉條例、黨產條例，無不夾立委人數優勢，對各個爭議性法案都可排除障礙快速通過。如果認為「台灣地區」屬於一個不妥的名稱，《兩岸人民關係條例》20於年來法條文即有高達有19次修訂，為何對此爭議名稱按兵不修，而讓一般民眾，或研究兩岸法制者質疑起爭議？

事實上，一般契約或學術文獻，以「台灣地區」作為用詞亦並非始於今日，行政院蘇院長、羅發言人都具有法學背景，對「台灣地區」明載於《兩岸人民關係條例》法律條文，真的不知情嗎？

本次進口疫苗政府錯失採購時機，現在讓民間扮演重要推手時，政府卻還在關鍵時刻卻處處掣肘挑毛病，令人無以理解，好像總在意識形態作祟下，讓政治動輒凌駕於法律。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航