但願有一天《大叔的愛》不再新奇

「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」不單只是歌詞，香港男子組合MIRROR在有意無意之間已經成為了挑戰權威的象徵，其中三位成員演出的香港版《大叔的愛》也不單只是電視劇，更帶領香港進入了「另一新世紀」，推動社會進步。引起社會熱烈討論，全因為大家從未在「公仔箱」看過類似挑戰社會禁忌的作品。作為香港首套在黃金時段播出的同性戀題材電視劇集，其客觀效果是在宣揚同志平權和反歧視訊息，難怪惹來建制派議員何君堯大放厥詞攻擊。

雖然日劇版《大叔的愛》的演員都是主流明星，但朝日電視台其實在晚上11時「深夜劇時段」才播放，香港ViuTV選擇在9時半播放港版劇集其實頗大膽。觀看過日劇原著的我，會用「青出於藍」去形容香港版，因為港版增加了很多原創的內容，讓我感受到製作團隊的認真和誠意。例如主題曲《突如其來的心跳感覺》歌詞非常貼近劇集的主題，其中一句「若是純屬愛 可有對或錯」講出了不論哪種性傾向，只要是真愛，就不分對錯。另外，主要角色們在片頭中跳舞，非常可愛和洗腦，或許是參考了日劇《逃避雖可恥但有用》帶起的「劇集要加入跳舞」熱潮。

2018年的日劇原著只有7集，而港版拉長至15集，整體故事和部分情節接近一樣，神還原不少經典場面。部分細節是參考了2016年的單集特別篇，例如阿田使用KK的手機拍攝合照時發現有很多偷拍照。港版節奏比原著緩慢，配角的戲份比原著多，擴充了支線劇情，效果不錯，令觀眾不用過份集中在婆媽的主線劇情。特別是Carmen姐和平哥、Louis和Francesca的愛情線寫得很自然，這四個配角的港版演員都比原著順眼討好，特別是44歲的簡慕華，散發著一種既成熟又帶有清純少女味的女神氣質，令我想起《同事三分親》的Doris。TVB真不識貨，浪費了這個大好的演員。

港版亦彌補了原著的粗疏，例如第一集，阿田在巴士上被女乘客冤枉非禮，港版解釋原來她被一位小朋友的羽毛球拍頂撞到，但日版沒有解釋。港版阿田被設定為一位從未拍過拖的「A0」廿幾歲男生，原著則是一位過去五年都沒有拍過拖的33歲男子，這個改動令港版阿田（又名「渣田」）不懂得處理感情事甚至不確定性傾向，也變得合理。

港版的喜劇感比日版強烈，因為演員黃德斌和Edan都比原著浮誇（Anson Lo與林遣都的演出接近），而細節設計也充滿喜感。表情像少女的黃德斌大叫「田田，I love You」，這個反差演出方式比日版含蓄的「春田田，我喜歡你」更搞笑。在港版劇集初期，每次阿田和KK有身體接觸，都會剪接泡泡或其他大自然畫面和加入聲音特效，比日版惹笑。

也有一些美中不足之處，例如在第12集，阿田想幫正在浸浴的阿牧爸爸擦背，這個情節是照抄日版，但放在香港有點怪異和離地，因為這不是香港文化。另外，第14集，KK向阿田求婚那一幕，亦沒有參考原著的大型舞蹈求婚騷，令我有點失望，可能是製作成本問題？

日版《大叔的愛》改變了日本的藝能界，開拓出一個新的市場，隨後各大電視台都紛紛邀請主流明星製作男同性戀題材劇集。不論動機是怎樣也好，這些影視作品都衝擊著日本保守的家庭觀念，慢慢地推動社會進步。希望香港電視台能夠製作更多性小眾題材作品，消除歧視偏見，但願有一天，這類作品不再新奇。

責任編輯：Alvin

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