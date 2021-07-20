江啟臣淪落到「送花」的網黑手法，顯示他仍有討好黨內民粹支持者的壓力

江啟臣最近政治動作不少，先是送花同時鑲嵌藏頭詩諷刺行政院防疫不力，希望吸引媒體鎂光燈關注；然後又聯合國民黨地方縣市首長運作購買BNT疫苗議題，期待「地方包圍中央」的策略得以奏效；最後索性自行解讀張忠謀在APEC向國際喊話說法，期盼營造民進黨「仍在卡國民黨疫苗」的假象。

諷刺的是，江啟臣越是激情演出更讓人看破他心焦如焚的手腳；因為明眼人都知道，江的政治語言都是衝著黨主席選舉而來，他越泛政治化或是無限上綱，就意味選情的告急。

政治世家又是學者教授，為何淪落到「送花」的網黑手法？

江啟臣出身政治世家，在選上立委與國民黨主席之前，也曾經當過行政院發言人與東吳大學教授，豐富的資歷絕不可能忽視政治高度的重要性，然而他卻端出送花這般低級黑的網紅行徑，實在令人匪夷所思也搖頭不已，唯一的解釋，就是民粹反智的政治文化已是國民黨內的主流，若不迎合這股趨勢恐怕難以挽救江河日下的個人聲望。

再深入觀察，在疫情業已控制、自購贈送疫苗陸續到貨、施打覆蓋率不斷提高下，國民黨想要持續操作疫苗之亂的政治效益日益遞減；這幾個藍營執政縣市疫情趨緩，而且現有疫苗施打狀況有待提升，更讓外界搞不懂地方政府加購疫苗的動機與意義是什麼？

然而，國民黨中央始終沒透露預算從何而來，施打對象為何，更引發「地方出錢但其財政負擔頗重，國民黨買單似有小金庫，回贈中央多此一舉」的眾多爭議。

在此背景下，國民黨實力派的地方諸侯幾乎都置身事外，四縣市也陸續有人選擇跳船，之所以發生這些轉折，判斷可能是有些人看見江啟臣為了主席選舉創造議題聲量的居心，政治本來就是實力原則的較量，選情似乎日漸明顯，聰明人都清楚何苦為一個沒有正當性的政策背書，然後得罪有可能當選的其他參選人？

Photo Credit: 中央社

用張忠謀APEC的發言作文章，卻忽略背後「矽盾」的脈絡

更慘的是，針對張忠謀在APEC的「台灣和其他許多APEC成員一樣，需要儘快取得更多疫苗」的說法，江啟臣逕自作出「蔡英文說出台灣需要疫苗實話，然候卡國民黨」的解讀。

這種政治性的話術若是黨內立委或羅智強脫口而出就算了，江啟臣曾經擔任過台經院國際處處長，算是台灣研究APEC與國際組織的權威，再加上他過去長期在東吳政治系任教，專業就是國際政治經濟學（IPE)，江的說法明顯違背自己的專業。

江啟臣絕對清楚台積電在當今全球生產供應鏈中扮演的關鍵角色，也明白台灣已在地緣政治與全球化中已非昔日半邊陲的位置，不論是矽盾或荷姆茲海峽都是最新的形容詞，張忠謀的發言脈絡就是以此為出發點。

此外，姑且不論防護效果備受爭議的中國疫苗，除美俄等生產大國外，世界各國都面臨疫苗短缺的問題，這個現象在亞太地區也不例外，張忠謀期許未來疫苗分配能夠著眼普及公平與效率，這與卡國民黨有何瓜葛？江的說法不僅將國民黨權力鬥爭外部化，更失去了自己的高度與立場。

Photo Credit: 中央社

不客氣地說，江啟臣必然理解台灣購買疫苗的問題，除了中國干涉外，疫情攀升疫苗供不應求也是關鍵，面對各國捐贈台灣疫苗，所彰顯的正是全球互惠的精神，結果他放任羅智強扯「乞丐疫苗」，目的當然就是向深藍韓粉示好，沒想到最後羅的聲量超越主席，然後頻頻向柯文哲或朱立倫示好，看在江眼中不知作何感想？

江啟臣必然清楚，如此操作多勢必衝擊多年經營的學者形象，但國民黨一年多來的問政表現，就是典型「劣幣驅逐良幣」的下場，舉凡外交內政常充斥反智的言論，許多立委問政不僅欠缺專業，連基本的事實查證或資料搜尋都欠缺，更遑論在一些在政論節目信口開河或造謠的媒體人。

這樣的政治氛圍，從韓國瑜崛起迄今無人能提出解決方案，江啟臣剛接任主席時，本應有所作為，但他選擇妥協或視而不見的結果，同時也造就了今日的自己。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航