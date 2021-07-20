2021/07/20,
藝文

【TNL 沙龍本週議題】「微解封」下的藝文活動，你會參與嗎？

【TNL 沙龍本週議題】「微解封」下的藝文活動，你會參與嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中央流行疫情指揮中心日前宣布各行業管制措施調整，實施「微解封」政策，針對文化部主管表演場館、展覽場館、電影院及影視劇組拍攝，亦有適度放寬措施及配套機制。因此，各個藝文場館有相對應的作法，你會選擇讓如何參與藝文活動呢？

編按：

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本週熱議話題：

5月中開始，台灣的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續升溫，到現在，全國已經實施三級警戒約兩個月了，而在這過程中，藝文、娛樂相關產業的工作者迎來了許多挑戰與轉變，劇場、電影院、美術館等場所必須關閉，造成許多經濟上的衝擊，有時為了回應中央防疫措施，工作量可能不減反增。

中央流行疫情指揮中心日前宣布各行業管制措施調整，實施「微解封」政策，針對文化部主管表演場館、展覽場館、電影院及影視劇組拍攝，亦有適度放寬措施及配套機制。因此，各個藝文場館有相對應的作法，電影院目前有條件地開放，民眾可以遵循規則前往觀影。

但有些尚未完全開放的場所多為「場館開放，但觀眾不能入場」，因此嘗試將展覽或戲劇表演「線上化」，跳脫過往呈現形式的框架，有些劇團也與串流平台合作，透過流量換取些微的收入，撐過這次難關。

以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：

  1. 在家裡悶了兩個月，終於可以去電影院看大螢幕了，當然要趕快找時間去看，只要遵循防疫原則就好。
  2. 雖然現在實施「微解封」，不過確診數還是沒有像這波疫情爆發前那麼低，我傾向再持續觀察，藝文活動沒有那麼急。
  3. 其實線上也有很多展覽、劇團等等的售票演出可以觀看，而且這次的「線上化」過程對很多單位而言並不容易，我應該還是會盡量待在家，同時觀看線上表演給予喜歡的藝文團體支持。

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核稿編輯：楊士範


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