刻苦編撰給臺灣人的臺語辭典，「卡牌二人組」為臺語界打下戰鬥堡壘的地基

文：邱映寰

打造臺語卡 讓更多人懂臺語

吳守禮與許成章兩人都竭盡大半生的時間，刻苦編撰給臺灣人的臺語辭典，他們克服一切困難蒐羅、彙整語料的行動，正與現代自學臺語、重拾成長過程中遺落母語的年輕人遙相呼應。

在編纂臺語辭典的同時，吳守禮也化身成臺語字卡卡牌組的創始者：一盒盒隨著辭典撰寫過程結晶而成的不同拼音方式紙卡，就像一套套不同屬性組成的戰鬥卡牌，甚至有幾組特別版的卡牌組，比如食物名彙集、方言、國語語法等。在臺語學習及研究的戰鬥場域中，得以在面對不同情境時，運用攻擊力、防禦力及附帶效果最合適的卡牌組，逐一戰勝一回回迎面而來的決鬥。

吳守禮步入中年時，結識了隨時攜帶卡式錄音機四處跑跳、而後亦追隨打造另一套臺語卡牌組的許成章。許成章晚年感念著受到吳守禮的深遠影響，開啟從事臺語研究之路，吳守禮則讚揚許成章是臺語的活礦山——兩人根本就是互讚互粉嘛！

就讓我們來看看，兩位亦師亦友的臺語前輩，究竟是經由什麼契機、如何錘鍊出上萬張的臺語卡牌，以及為臺語界打下了怎麼樣的戰鬥堡壘地基吧！

註：吳守禮教授在其辭典著作、回顧文章中的用法為「臺灣閩南語（話）」，臺／台二字則固定選用「臺」字於書寫中；許成章教授在其辭典著作中的用法則為「台語」、「台灣話」。但為行文統一，本文一概稱為臺語（臺灣閩南語）。

Photo Credit: 藏品／吳守禮家屬提供，圖／國立臺灣文學館 吳守禮讀著傳教士的臺語研究資料，將來打造「臺語卡」的想法悄悄在心底冒芽。

1927年，18歲的少年吳守禮從臺中州立第一中學畢業，考進臺北高等學校高等科，念的是以德語為第一外國語言、英語為第二外國語言的文科乙組，是同屆中屈指可數的四名臺籍生之一。於是，手上除了小時候在員林鄉下公學校碩果僅存的漢文科（當時總督府已禁止漢文教育）拿到的幾張「漢文卡」、成長過程中被塞進懷中的「日文卡」，吳守禮也開始蒐集一些「德語卡」及「英語卡」。

儘管此時，他還沒意識到這些卡牌對他有何重大的意義，畢竟前兩種大家都有、後兩種同儕也都握有數張，實在是沒什麼好稀奇的。

他在臺北的「下宿」[1]不停搬遷，像是在城市中游牧，隔年的某陣子落腳在板橋，日後的臺灣地質學之父——林朝棨成為他的室友，吳守禮因緣際會開始跟著室友林君到住處隔壁的教堂參加禮拜。

在這裡，他看到了羅馬字的聖經，以及甘為霖牧師的《廈門音字典》。本著自身懷藏不少張數的「英語卡」及「漢文卡」得以派上用場，吳守禮翻閱這本以羅馬字拼注臺灣音、以白話字註解的寶典，就這樣被撩撥了興趣之弦，自學起漢字的閩南音唸法（含臺灣音、廈門音）[2]，只要看見、聽聞從未學過的字，都回頭翻這本字典查找、確認讀音。

「太有趣了，原來耶穌教會的牧師、傳道師、神父為著要在中國傳教，對中國方言的學習、研究、著作、編撰、記錄等等所做的準備工作，不但對他們傳教本身有直接益處，對中國文化也有間接而且重要的別開生面的貢獻呢。」[3]吳守禮讀著翻著，漸漸也積累了一點心得，不禁嘖嘖稱奇，而將來打造「臺語卡」的部分雛形也悄悄在心底冒芽。

1930年代的臺灣，即便身處日人的統治下，連雅堂營運著「雅堂書局」並販售中文書籍、蔡培火提倡白話字的使用，此際更掀起交鋒激烈的「臺灣話文論戰」，關於臺灣閩南語「有音無字」究竟該如何書寫表述等命題，彷若數道冷熱、流向不同的洋流匯聚至洋面的同一處，除了激起洶湧紛飛的浪花，亦在洋面下翻攪迴旋著。

然而，1930年剛進入臺北帝國大學文政學部文學科，受業於漢語、閩南語、南島語學者小川尚義的青年吳守禮，尚在步向海岸的路上，或許感受到迎面拂來的海風漸強、挾帶愈加鹹澀的氣味，但對海面上下的一切，終究尚是一無所知。

戰後，吳守禮與黃得時（1909-1999）成為臺灣大學中國文學系唯二的臺籍副教授，系上臺籍的教授則是洪炎秋（1899-1980）。而後經歷主導編中文系的圖書書目，吳守禮對《荔鏡記》等閩南語早期文獻也有了更深入、完整的研究，只可惜一直苦無發表的機會。

為什麼沒有完整的、更多的臺語卡牌呢？此際望著揣在懷中已久的漢文卡、日文卡、德文卡，再仔細端詳鑽研過程裡使他常有如獲至寶之感的臺語研究初步成果，不禁產生這樣的疑問——臺語不也是一種語言嗎？

好在此時認識了一些臺語語料蒐集、研究的同道中人，一同蒐羅褪色、缺損卻珍貴的古老卡牌，並試圖在比對後歸納出臺語卡牌組合的系統與出招方式。其中一位戰友，即是總隨身攜著一臺卡式錄音機拋拋走（pha-pha-tsáu）、想將屬於臺灣的聲音留在這塊土地的青年許成章。

64歲從臺大退休後，吳守禮著手全力編輯《綜合閩南臺灣語基本字典》，並在過程中手寫記錄了150多盒、3萬多張的閩南、臺灣詞彙卡片，為的是「使世界上七八千萬使用閩南語的人，能用正字書寫閩南文章」[4]——於是，彙集並分析往昔文獻和研究而製成的臺語卡牌組就此誕生。

Photo Credit: 藏品／吳守禮家屬提供，圖／國立臺灣文學館 三萬多張紀錄臺語發現的卡牌，最終成為編輯《綜合閩南臺灣語基本字典》的基礎。

字典初稿放入了一百年來的閩南系臺灣話研究回顧、華語和臺語注音符號溯源，以及藉童謠、情歌、千家詩等示範方言資料的校理成果，例如大家耳熟能詳的〈火金姑〉歌謠，以及朗朗上口的〈靜夜思〉、〈春曉〉、〈登鸛雀樓〉等詩，皆標註了臺語的音標供翻閱者對照學習。

而此際，遠方正有人先是用筆旋了旋卡式錄音帶的捲軸，再將卡帶放入一臺老舊錄音機，喀的一聲後，從日治時期起至戰後的、飽含臺灣歷史文化的臺語結晶，便幽幽傾瀉而出。

作家小傳

吳守禮（1909-2005），字從宜，生於臺南府城。在臺北帝大、戰後的臺灣大學從事教學及研究數十年，退休後投入臺灣閩南語辭典編纂工作。1986年出版《綜合閩南臺灣語基本字典》上下兩冊，2000年與其子女以「家庭手工業」般合力完成《國臺對照辭典》。

吳守禮畢生努力蒐集散佚的閩南語文獻、古典戲文、詞彙，將閩南語史往前推至400年以上，並為閩南語研究奠定重要之基礎，為臺灣繼小川尚義之後對閩南語研究貢獻最大的學者，後來的研究者如許成章、王育德、村上嘉英、鄭良偉、洪惟仁等人，皆受其指導和影響。

作者簡介

邱映寰 ，臺南鹽分地帶佳里人。臺大地理環境資源系在學生。超脫和追求經常同時被丟進果汁機，就算遇到世界令人齷齪（ak-tsak）的時刻依然要可愛、依然要熱愛文學與寫作。

備註

[1]租屋處。

[2]沿用吳守禮於〈閩南語史研究的回憶〉中的說法。

[3]同注2。

[4]《綜合臺灣閩南語基本字典》書封上的敘述。

原文標題為〈【臺語戰鬥卡牌二人組】邱映寰：大家都去收集臺灣話吧！〉

本文經國立臺灣文學館授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航