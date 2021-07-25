《歷史的轉換期1：前220年 帝國與世界史的誕生》：戰國七雄相互征伐，「中華」意識也產生了變化

文：宮宅潔

第四章 「中華帝國」的誕生

「中華」的形成：中國的特殊性

「中國」是人類史上獨一無二的存在。

現在，中華人民共和國的領土面積大約九六○萬平方公里，是世界第三大的國家，生活在這個國家的人口超過十三億，其中有百分之九十二的人被稱為「漢人」。同樣是漢人，也因地區不同而有語言或文化差異。據說操著一口難懂方言的外地「中國話」，即使同樣是漢人也聽不懂。話說回來，光是使用現在官方認定的標準語「北京話」人口，就已經超過八億。如此大規模的人類團體以同一種語言做為自己的母語，自我認同屬於同一個民族的情況，在世界其他地方都看不到。

實際上，中國過去也曾存在各式各樣的民族與語言。但遼闊的領土在相當早的時期便被統一；經過同化融合後，現在生活在這裡的多數人，即使沒有政治性的強制也說著相同的語言，產生相同的認同。這裡所說的「統一」，指的就是西元前二二一年的中國政治大一統，也就是「秦帝國」的出現。

秦國原本只是個以中國西方為據點的諸侯國，但隨著勢力擴展，最後征服了秦以外的各大諸侯國。其最終版圖自蒙古高原到越南北部，這個在歐美稱為「中國本土」（China proper）的區域，此時被納入單一帝國的統治下。爾後出現中國本土被複數勢力分割的局面，但也在不久後再度邁向統一，直到現在。至於新疆維吾爾和西藏自治區，是較晚納入「中國」的地區，至今民族紛爭仍持續不斷，但中國本土則幾無動盪。

那麼，中國為什麼能在早期便完成政治統一，並持續維持這樣的狀態？要回答這個問題並不容易。其中當然有地理和自然環境的因素，當然，尊重傳統先例的文化保守主義也是不能遺漏的原因。若把焦點放在秦國的統一事業上，秦始皇的個人性格也是決定歷史走向的因素之一。在此我們將追溯統一的過程及其後百年間的歷史，同時探討中華帝國的原型誕生的時代發生了什麼，又從中產生出什麼。

從殷商到周朝

從文字史料可以確認，中國最早的王朝是殷商（西元前十七到前十一世紀）。根據以《史記》為主的傳統史書記載，在商之前，統治中國的王朝是夏朝。然而，目前尚未找到能確實證明夏朝存在的證據。但在考古挖掘的發現下，已經找到在商朝之前黃河中游流域有王權存在的決定性證據， 這個代表性遺跡稱為「二里頭文化」。二里頭文化遺跡出土了用於祭祀、具有特殊造型的青銅器與玉器，而與這些出土文物類似的禮器，也在北方的遼東半島，南方長江流域與四川一帶發現。具有強大影響力的「文化」起源，已在黃河中游流域——所謂的「中原」誕生了。

只是，這樣的影響力既間接又有侷限性。即使是商朝，其勢力能直接觸及的範圍僅止於河南省北部到河北省南部一帶；與此範圍以外的勢力，不過是一方具納貢義務，而商朝贈予青銅器做為賞賜的鬆散關係。

之後周朝（西周：前十一到前八世紀；東周：前八到三世紀）滅商，周王一族與功臣成為諸侯，被派往新納入領土的地區統治。這就是所謂的周代封建制。事實上，周王與諸侯的血緣關係也包括了異姓諸侯，而他們之間是否真的「同宗同心」，值得商榷。不過，中原統治者的政權交替，其影響似乎遍及了中國各地。例如曾存在於現今北京市附近的燕國，其初期都城遺跡琉璃河遺址，就出土了周、商、當地土著等三個系統的陶器，可見周人帶著其所征服的殷商遺民來到了此地。

周建國後，周人及其文化也擴散到各地。雖是如此，但也不應高估周文化的影響及其政治滲透程度。例如在湖北省漢水一帶，中原文化的影響力到了周代反而減弱，當地形成了與後來的「楚」 文化相關的特有文化傳統。再說到琉璃河遺址，距離遺址半徑三十公里以外之處，除了出土周代陶器，也有不少以當地土著為主的遺跡。也就是說，周人勢力所及的據點，宛如漂浮在固有文化之海的小島。

遠方的諸侯在不久後便脫離周朝統治獨立。到了西周中期，與周王室相關的青銅器只出現在所謂的「關中」（渭河流域一帶）。這說明周王勢力能直接涵蓋的範圍，應僅限於都城鎬京（又稱宗周，今陝西西安）到東都雒邑（又稱成周，今河南洛陽）的王畿周邊。總之，中國各地受黃河中游政權的文化影響，彼此關係雖然逐漸緊密，但各地仍維持各自的獨特性，各個勢力也還沒有在政治上「統一」的經驗。

霸主體制的建立與「中華」意識

西元前八世紀周幽王駕崩，發生繼位之爭，最後周平王宜臼得到諸侯的幫助，在洛陽即位。遷都洛陽——史稱平王東遷——以前的周朝是西周，之後為東周。即使到了東周，也只有周天子可以稱「王」，得到眾諸侯的敬重。但不久後周天子威望低落，幾乎不被看在眼裡。這也是為什麼比起東周，這個時期稱為「春秋戰國」更加貼切。

從西周後期到春秋時代，各諸侯國的內亂與糾紛不斷，平王東遷也是其中的一部分。因紛爭而疲弊叢生的諸侯國，決定以最強大的諸侯為盟主結盟，藉盟主的軍事政治力量以及同盟國的約束力，來迴避和調停紛爭。這樣的體制被稱為「霸主體制」，以齊桓公為首的「春秋五霸」最廣為人知。但實際上，霸權始終掌握在中原大國晉國手中，以晉為中心的同盟諸國與來自南方意圖入侵中原的楚國對立。直到前六世紀左右，晉楚爭霸的局勢成為政治基調。

加入同盟的諸侯們在開戰前與締約時，如有必要便集合一地會談，把會議中決定的事項寫下來，稱為「盟辭」（誓言），並舉行儀式宣誓遵守。為了尊重周天子的權威，儀式均使用周的音樂、語言與文字。與會者互相承認是周天下秩序、也就是夏王朝秩序的遵從者，稱自己為「諸夏」、「中國」。西周史料已經出現「中國」（或中）這個詞，但當時只指王都周邊與王畿。到了春秋時代，「中國」意指支持同盟的複數諸侯國，不屬於同盟的勢力則為「夷狄」、「蠻夷」，被置於與中國對立的位置。這就是所謂「中華思想」的萌芽。

被排除在「中華」之外的「夷狄」通常稱為「外族」。參加同盟的諸侯國（大多與周王同姓） 周邊甚至其境內，都住著與諸侯國語言風俗各異的部落，他們被稱為「夷」、「狄」。但參加同盟與否亦為分別「中國」與「夷狄」的重要因素，即使有共同的文化和習俗，一旦脫離同盟，就會被視為「夷狄」。同盟的最大敵人楚國，理所當然被歸類為夷狄。楚的語言習俗較為獨特，但其被視為夷狄更重要的原因是楚很早便自稱「王」，不服從以周天子為共主的政治秩序。

前五四六年，晉楚達成和平協議，霸主制度失去存在的意義，不久後就消失了。在缺乏霸主威懾下，各諸侯國內紛爭頻傳，晉國也在前四五三年時分裂成韓、趙、魏三國。小國逐漸遭到淘汰， 被稱為「戰國七雄」的七大國——韓、趙、魏、楚、燕、齊、秦——相互征伐，揭開戰國時代的序幕。「中華」意識也在這樣的情勢下產生變化。所謂「中國」的範圍更大了，不再是過去概念性的人類群體集合，而是具有明確疆界的「疆域」。

Photo Credit: 臺灣商務提供

約莫前四世紀末，對於當時的局勢，孟子對齊宣王（前三一九～前三○一年在位）有如下的敘述：

然則王之所大欲可知已。欲辟土地，朝秦楚，莅中國而撫四夷也。以若所為求若所欲，猶緣木而求魚也。……然……海內之地方千里者九，齊集有其一。 ——《孟子》梁惠王上

孟子腦中的世界，是由每邊各三個邊長千里的正方形排列而成的邊長三千里大正方形。這是中國形容天下規模的最早史料。另外，孟子認為「中國」及其四方蠻族（「四夷」）對峙，而「中國」內部在文化上是均質的。楚、秦雖非「中國」，但也早已不是蠻族。至此已可將約當現今中國本土的區域，視為具有文化共通性的一個空間。

「中國」自古以來即非一體，甚至也不存在應為一體的認知。被視為「中國」的這片廣大土地，內部各種勢力要到孟子的時代，才開始意識到將來有合而為一的可能。也就是說，被「統一」的對象終於以明確的姿態出現。

孟子期盼結束戰亂時代，遂說明統一的必要性，並提到大一統者應有的條件。他說：

「天下惡乎定？」、「定于一。」、「孰能一之？」、「不嗜殺人者能一之」。——《孟子》梁惠王上

這是提倡性善說的孟子心目中理想的大一統者形象。然而實際的情形為何？接下來就來談談統一的主角——「秦」。

相關書摘 ►《歷史的轉換期1：前220年 帝國與世界史的誕生》導讀：東西兩端的羅馬帝國和秦帝國，兩種世界史的面貌

書籍介紹

本文摘錄自《【歷史的轉換期1】前220年 帝國與世界史的誕生》，臺灣商務出版

作者：宮崎麻子、藤井崇、宮宅潔

編著者：南川高志

譯者：郭清華

想理解歷史，轉換視角是不夠的

這套書，讓你完全扭轉世界史的理解方式！

——給我一個年分，我就給你全世界——

創新橫切式敘事 多空間的比較視野 著眼關鍵年分的全球史通述

打破單一國族語言，展現跨地域的相遇和連結

歷史教科書權威 日本山川出版社70周年紀念鉅獻

中央研究院近代史研究所助研究員 陳建守 選書企畫

成功大學歷史學系教授 翁嘉聲 專文導讀

西元前220年，人類歷史的轉捩點——

西方：羅馬帝國正式成形，與迦太基的戰爭深化了羅馬做為「帝國」的樣貌

東方：秦始皇大一統中國，採行中央集權開啟日後秦漢帝國近五百年的盛世

希臘政治家波利比烏斯的《歷史》一書從西元前220年開始寫起，記錄了當時他眼中所見的「世界」，也就是羅馬帝國及其周邊地域（人域）的歷史發展。在同時代的他眼中，引領歷史前進的是羅馬人，世界史的軸線即為羅馬霸權的擴張過程，而第二次布匿戰爭對於帝國的成形更是至關重要，他著重描寫此役，書寫羅馬帝國的建立。同樣的事情也發生在東方，秦始皇立下了帝國的基礎，其後也出現司馬遷及《史記》這本鉅著，開啟中國的正史寫作。前220年，不但是世界史的開端，更是帝國的開端。

東西兩大帝國的誕生，被認為大大改變了當時與後代人們的生活，在歷史上別具意義。然而，在這個帝國誕生的象徵年分，對當時的人來說，「帝國」是什麼呢？建立之後造成了怎樣的改變？以及，改變是一瞬的、還是漸進的？各地區的人們又是如何回應「帝國」這樣的龐然大物？本書想做的，就是討論這樣的改變過程。

但本書要做的，並非再一次重複世界通史都會提到的內容，而是挑選該轉換期的特定人物、地域或事件，看進同時代人們的能動性，從中挖掘各地域的共時性，來回應本書提出的主題「帝國與世界史的誕生」。

因此，你可以看見羅馬與迦太基在西班牙作戰時，當地原住民如何主導了戰局成敗，以及他們是如何回應羅馬帝國勢力的進駐；你可以看見希臘化時代多元龐雜的諸王國及各地城市如何戰爭、交涉，最後服膺於羅馬一元化的統治下；你可以看到羅馬公民及各地殖民者如何被內化成帝國之民，如何活得像個羅馬人；最後，從共存到征服，秦始皇大一統國家的想像如何形成，以及如何付諸實行，本書將透過各地出土的秦簡，告訴你統一的虛與實。

在這個歷史知識逐漸普及的世代，想像歷史、敘述歷史的方法有很多種，本書挑選關鍵年分的橫切式世界史敘事，也只是其中一種嘗試。重要的是，保持對歷史的開放心態，以同時代人的角度理解當時的歷史，找出並詮釋其間的共通脈絡。每個人都可以是優秀的歷史學者，都可以跟波利比烏斯及司馬遷一樣，譜出一部令人大開眼界的世界史。

Photo Credit: 臺灣商務

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航