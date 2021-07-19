交通部公布太魯閣號事故調查報告，工會批未見高層負責，罹難者家屬不滿籲重提和解書

＊首圖為今年4月3日，台鐵太魯閣號罹難者家屬事發後在現場行招魂儀式。

交通部昨（18）日公布「408次太魯閣號事故行政調查報告」，指台鐵有5項未落實管理的疏失，懲處名單包括最高層級的台鐵副局長朱來順等12人；不過罹難者家屬、自救團體認為調查報告處理不當，故意隱瞞騙家屬和解，要求重談。台鐵產業工會也表示，調查報告只是「冰山一角」，懲處不應該淪為指示「抓戰犯」，應該有更全面的整體檢討。

5大管理疏失，12人遭懲處

（中央社）交通部昨日晚上公布「408次太魯閣號事故行政調查報告」，指出台鐵有5項未落實管理的疏失，調查報告中懲處部分，與台鐵考成會5月通過並公布的名單相同，最高層級是台鐵副局長。

台鐵408次太魯閣號列車4月2日於花蓮清水隧道，發生出軌重大意外，造成49人死亡、超過200人受傷，主要是廠商違規施工並不慎造成車輛翻落。

交通部表示，408次太魯閣號列車事故發生後，國家運輸安全調查委員會、司法機關也同步調查及偵查，鐵道局以運安會已公布的事實資料，以及4月16日花蓮地檢署偵結起訴新聞稿內容為基礎，針對本事故工區管理所涉鐵路行車安全等事項，包括事故路段工程的合約管理、三級品保、安衛防災等相關文件及規章進行行政調查。

交通部指出，行政調查報告已於5月21日完成，原考量在運安會尚未完成相關事故調查報告前暫不予公布，但為回應外界期待，今天公布調查報告。

根據調查報告，台鐵未落實管理及疏失相關的事項有5項，包括：「施工計畫與各項文件審核與核定有疏漏」、「主辦單位督導工程不周」、「工地人員管理有疏漏」、「工地人員缺乏行車安全教育訓練」、「工地防護不周全」。

太魯閣號事故雖然主要是廠商違規施工並不慎造成車輛翻落，台鐵仍有監督不周問題，台鐵考成會5月26日決議懲處台鐵局副局長朱來順等12人。

交通部行政調查報告中的懲處名單與台鐵考成會通過的名單完全相同。

交通部表示，已責成台鐵檢討相關人員疏失責任外，並加強檢討改進，在強化工地安全管理部分，由台鐵負起工地安全管理責任並加重廠商罰則；台鐵204件臨軌工程全面停工檢視，加強施工安全計畫等12項安全檢查項目；全面檢視並施作邊坡防護工程防止異物入侵，目前正辦理鐵路沿線25處邊坡及2處告警系統細部設計審查作業。

另外，台鐵已成立北中南東地區協調中心，整合區內運、工、機、電各單位，強化橫向聯繫，縮短決策時間；4處臨軌高風險邊坡工程，包括：宜蘭線福隆-石城段、花東線清水段、花東線鹿野-山里段及縱貫線新豐南段，已完成施作鋼軌樁，防止異物入侵軌道。

交通部指出，台鐵局長杜微目前每天召開營運安全技術會報，檢討前一天發生的事故、事件，並研析發生原因及因應對策，落實行車安全。而行政調查報告所載應檢討改進事項，除由台鐵持續落實精進外，後續仍將於運安會公布事實調查報告後，就差異部分進行必要的澄清或修正，若有涉違失事項認定的改變，則將重新檢討相關人員疏失責任。

罹難者家屬不滿調查處理，籲重提和解書

13名太魯閣號事故罹難者家屬成立自救團體「太魯閣的眼淚」，今天上午有2名罹難者家屬、自救團體發言人王薇君及自救團體委任律師陳孟秀，到交通部陳情，認為太魯閣號事故調查報告處理不當，故意隱瞞騙家屬和解，視乘客生命如草芥。

陳孟秀指出，從太魯閣號事故發生至今，交通部與台鐵僅召開了兩次家屬懇談會，一次是5月9日罹難者家屬懇談會，另一次是7月6日傷者家屬懇談會。過程中，對於質疑台鐵有無責任、用代位求償來談和解是否妥當的聲音，台鐵一直強調事故責任已由相關單位調查，台鐵作為被調查單位，對於事故原因及責任歸屬未便表達任何意見；但行政調查報告明明早已完成，台鐵與官方刻意隱瞞，只會不斷要求家屬早日和解，不免令人聯想是否為惡意欺騙家屬進行和解。

陳孟秀說，只要有任何一個環節做好，太魯閣號事故就不會發生，光從調查報告，看到太魯閣事故悲劇的背後，是多少違法、疏失、公務員怠惰和僥倖心態所造成的，事故不是包商李義祥一個人的責任，而是台鐵、交通部等相關單位，種種行政怠惰、官官相護下造成的重大悲劇。

陳孟秀也代自救團「太魯閣的眼淚」提出呼籲，希望司法機關應對台鐵嚴加深入調查，釐清這起事故顯現出的結構性問題，唯有如此，才有真相，才不枉罹難者的犧牲；其次，台鐵應重新提出和解書，和解協議內容必須與家屬重新協調。

罹難者家屬陳先生的女兒及妹妹在太魯閣事故中遭遇不幸，他說，他不希望她的女兒和妹妹是白白犧牲，2年前台鐵普悠瑪事故後，台鐵說要檢討改善，但仍發生太魯閣號事故，這次仍是檢討改善，3個多月來，台鐵對他提出的問題，都只是制式的回應有跟行政院報告、會開會討論，但他卻得不到答案。

另一名罹難者家屬陳小姐難過的說，調查報告中指出的台鐵疏失，如果台鐵早改善，她就不會失去女兒。

交通部回應，太魯閣號事故行政調查報告的公布，雖然已同步在家屬群組轉知家屬，但部分家屬反映未事先告知即予公布，交通部將再檢討加強家屬的關懷。

交通部轉達，王國材要求台鐵秉持公開、透明原則進行各項改革及家屬關懷慰問，請台鐵依家屬個案狀況及訴求，在符合防疫規定下，先規劃以小型說明會方式進行家屬懇談及關懷，並請台鐵廣泛蒐集家屬意見，待疫情降級後，王國材將親自召開懇談會，聽取家屬的意見。

交通部表示，會盡全力督責台鐵改善，改革作為也會參採家屬意見檢討，定期在台鐵網頁專區公布辦理情形。未來會透過制度落實台鐵安全，包括加速台鐵安全管理系統建立、由第三方機構進行台鐵安全管理系統有效性評鑑、爭取設置鐵道檢查員強化監理及檢查深度。

交通部也責請台鐵增加關懷頻率，定期、主動進行罹難者家屬關懷慰問，並詳細記錄家屬訴求，倘有台鐵權責事項外、需報交通部協處者，請台鐵即時提報。

有關家屬代表反映希望重新提出和解書，因台鐵表示和解書內容是依懇談會意見修訂，並經法扶律師團隊及部分家屬委託律師協助檢視補充修訂確認，將完全尊重家屬評估後的意願。

台鐵產工：不見高層負責

台鐵產工今天針對太魯閣號事故行政調查報告發表2點意見，首先對於問題檢討「僅是冰山一角」，沒有重新檢視現行制度缺漏；懲處名單也沒看到高層為自己的決策及行為負責。

交通部昨晚公布「408次太魯閣號事故行政調查報告」，指出台鐵有5項未落實管理的疏失，調查報告中懲處部分，與台鐵考成會5月通過並公布的名單相同，最高層級是台鐵副局長。

台鐵產業工會今天表示，針對調查報告部分，提到的問題太表層，「僅是冰山一角」，在報告中沒有看到對於造成這個結果背後的整體檢討，譬如現有的標準及工作量第一線人力能否負擔、知悉現場問題仍忽視的高層責任是什麼、現有的制度能否避免在第一線有缺漏時即時補正。

台鐵產工認為，如果沒有重新檢視對於施工現場的現行制度有無缺漏，這並不是一份完整的報告，而這也是社會大眾想知道的，不是出事抓戰犯而已。

針對懲處名單部分，台鐵產工提到，做出這樣的懲處沒有看到高層為自己的決策及行為負責任，或是檢討高層是否在監督或制度上有需要檢討之處，也為第一線員工負擔比較大的懲處感到不平。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航