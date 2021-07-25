東京中野鬧區特色小店TACO Ché，漫畫、文化研究、獨立音樂、舞台劇甚至咖哩，都在這裡自在生長

文：任容（CCC編輯部）

位於東京中野鬧區，走出地鐵站，往北穿過商店街來到盡頭的中野百老匯大樓，地上四層、地下一層的商場形成次文化集散地，主題各異的宅店密集排列，光是以二手動漫精品為主力的知名中古店Mandarake，就有漫畫、同人誌、動漫周邊、電影、偶像主題等分門別類20間店鋪以上，其他個性店家、高級視聽器材等商鋪穿插其中，眼花撩亂卻各有生機，讓人不禁想起台北的萬年大樓。

搭乘直達三樓的手扶梯向上，一路走到最裡面，就能看到TACO Ché。門口擺著繪有店名、營業時間和蛇縛肥滿裸女的看板。袖珍方正的店內空間規劃明確，門口的區域進行不定期主題展覽，兩側書櫃和中間平台滿滿擺著近一萬種作品，雖然小眾卻不冷清，來客也都熟門熟路，隨時經過，都能見到在書架前自由翻閱的讀者，一天來客量至多可達百人以上。

TACO Ché成立於1993年，得名於最初在早稻田接手承租章魚燒店面時，外牆留下的TACO字樣，數度搬遷後才到現在的中野店落地生根，不知不覺也超過20個年頭。TACO Ché一開始是前衛漫畫月刊《GARO》出版社青林堂為了展銷而設的直營書店。

《GARO》創刊於60年代，由於戰後一度興盛的貸本漫畫衰退，《GARO》的總編輯長井勝一因為「想創造一個不加設限，讓漫畫家自由發揮的舞台」而創刊，期間培養出水木茂、柘植義春、丸尾末廣等漫畫異才，廣受藝文人士及學運世代支持，也創造了「GARO系」一詞，即使未在《GARO》刊載過作品，許多漫畫家仍以獨特的個人風格、異色、另類等前衛作風被形容為「GARO系」。

《GARO》後來面臨停刊，但TACO Ché依然延續著同樣的精神，店長中山小姐廣納漫畫以外的創作形式，文化研究、獨立音樂、舞台劇甚至咖哩都在這座舞台一隅自在生長。

Photo Credit: CCC創作集提供 店內多元的商品陳列。

店內除了獨立出版的漫畫、創作者自行寄售的同人誌，還有琳琅滿目的CD、T恤、明信片、周邊小物、演出傳單等，只要主動上門洽談，TACO Ché從不推絕，形成店內豐富蓬勃的創作生態系。

仔細瀏覽，書架上也可以找到一些商業出版社的小眾書籍，讀起標題似乎也不怎麼突兀。「我喜歡能夠呈現創作者對某一文化執著與狂熱（Mania）的作品。」中山小姐笑著說，TACO Ché的網站也會不定期推出新品介紹，不限於商業出版或者獨立製作，都是她出於想推薦給讀者的熱情自主撰寫。

Photo Credit: CCC創作集提供 TACO Ché店長中山小姐。

在TACO Ché也能挖到不少台灣創作者的作品，中山小姐多年前來台時，曾自己製作小冊子《台灣ZINE紀行》，擺在店裡向讀者推廣台灣的創作者與Mangasick等獨立漫畫店。與Mangasick相識後，黃尖與老B也定期向中山小姐推薦台灣好創作，累積下來，不少創作者也會直接拿著作品到TACO Ché自薦，TACO Ché店內也在2017年秋季集中展示來自台灣的作品，雖然展期已經結束，網站依然不定期更新台灣創作者與作品的介紹。

數度來訪台灣交流的經驗中，中山小姐認為台灣的創作者，與作品中時常出現的悲傷或強烈實驗性相反，給人一種悠閒愉快、明朗而善於自我推薦的氣質。中山小姐眼中這種迷人特性也包含獨立書店，她曾邀請Mangasick的黃尖和老B到TACO Ché舉辦迷你講座，向日本讀者介紹台灣的獨立漫畫發展與代表作品：「台灣的獨立漫畫對日本讀者還相當陌生，因此讀者都相當感興趣。」

Photo Credit: TACO Ché提供 曾在店內展出的台灣ZINE專區。

結束採訪後，從店內挑選了幾本漫畫，結帳時中山小姐問：「聽說同性婚姻即將在台灣合法了？」不僅是對漫畫抱著不被現實磨損的狂熱，也關心著世界各地的大小議題，中野漫畫狂熱的生態雨林中，培養出的或許是一顆溫柔無比的心靈。

受訪者介紹

店名：TACO Ché

營業時間：12:00-20:00（全年無休）

地址：東京都中野區中野5-52-15 中野百老匯大樓三樓

網址請點此

原文標題為〈中野漫畫狂熱生態雨林：TACO Ché〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航