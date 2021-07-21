韓國券商與超商合作販售「股票便當」，小資族「想當三星股東，就靠吃便當」

雖說這應該過熱的現象，但面對著台灣的高房價與急速通膨等低薪環境，想必大家於近個月來，身邊或多或少都聽到人們在聊股票。

不論是去（2020）年飆股的「護國神山」台積電，抑或今（2021）年上半年吸引眾多股市小白（指新開戶者）的貨櫃三雄（長榮、萬海、陽明），都可以看到現今台股強強滾。

若以最近數據為例，今年5月中旬因台灣本土爆發疫情後，股市深受波及，從大盤歷史性下殺1400點，跌至1萬5159低點後，經過兩個月的時間，如今也已突破1萬8000點，大盤指數再度「又」於7月15日創下歷史新高（18034點），真的讓許多沈淪於股海的投資朋友們，如同洗三溫暖一般。

但就我自身觀察，目前大盤周線紅燈，仍有上攻萬八之趨勢，但因漲多拉回，現今仍屬高檔震盪。

根據台灣證交所數據，2020年國內新開戶的人數超過67萬人，相比去年34萬人，呈倍數成長，創下了歷史新高。若我們從總開戶人數來看，總人數已經成長到1124萬人，約占總人口47.3％，即平均每2人就有1人參與股市投資，實際交易人數更破紀錄地來到438萬人，超越2019年的300萬。

而值得注意的是，儘管2020年各年齡層開戶人數皆有提高，但其中占比最高的仍是剛出社會的20至30歲的小資族年輕族群，從5年前的25.4％大幅成長到36.1％，戶數多達123萬。看來年輕朋友們，都想藉由股市，為自己額外「加薪」。

然而，就在大家蜂擁衝進股海內，不論是投資或投機「搶錢」之際，台灣失業率卻節節攀升。

據台灣主計總處於7月6日所發表的5月失業率為4.11％（失業人數達48.9萬人，同樣比起4月，增加5.4萬人），創下2013年同期以來新高，且外界預期6月的失業率恐又會攀升。

換言之，國內受到本土疫情影響（諸如因疫情關係，公司減少員工工時時間，抑或實施無薪假等策略），再加上畢業生求職旺季即將來臨，失業率恐將降回到2013年水準，而此後疫情時代的失業紓困，或提振國內就業人口，將會是執政者下一個難題；而反觀韓國，儘管當地5月工作機會大增，但同月份的失業人口仍高達115萬人，失業率與台灣位於伯仲之間，仍是3.7％左右。

再回頭看看韓國股市，也跟台灣一般，因為無限QE與當地屢爆出多次疫情傳染等因素影響下，韓國綜合股價指數（KOSPI）於去年3月跌至1440點後，於12月年底突破歷史新高，過了大半年，目前大盤於7月中旬，仍在3300與3100點區間震盪，繼續往新高邁進。這樣換算下來，短短不到一年半的時間，韓國股市也漲了近2.2倍，看來在後疫情時代，不僅台灣股市熱，韓國也是如此。

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然而，有趣的是，近日我觀察到韓國眾多證券商在促進股市投資，也有一些「新亮點」行銷手段值得分享給大家。諸如大家在台灣券商新開戶時，券商多推出給新手優惠的手續費、免費的投顧報告分析資料外，可能還附贈連鎖便利商店美式咖啡兌換券，或100、200塊不等的商品禮券等。

同樣地，韓國當地也有上述相關的優惠活動，諸如KB證券商行提供給新手（鎖定20－30歲新開戶者為目標）電子下單，有免費3萬至5萬韓圜（折合新台幣約857－1428元）優惠券，三星證券也提供自身看盤軟體O2給顧客群等等，皆是瞄準年輕族群。

然則，最讓我吃驚的是，資本主義興盛的韓國社會內，「便當」竟也與股市有關。

據韓國媒體報導，當地連鎖超商Emart24與韓國金融專業企業集團韓亞金融投資合作，於7月14日起至8月12日止，販售起「股票便當」（주식도시락；這裡「株式便當」行銷用了一個雙關語，因為「주식」有歧異漢字，為「株式」與「主食」兩漢字，故行銷部門推出的宣傳口號，為吃「主食」〔Main Dish〕獲得「株式」〔Stock〕），一個便當售價為4900韓圜（折合新台幣約140元）；民眾購買便當後，掃描QR Code加入韓亞金融投資會員，就能隨機獲得10間企業1股股票優惠券，共計釋出總股數有一萬股。

綜觀便當內所含的股票優惠券，三星電子、現代汽車、大宇建設，抑或大韓航空等知名個股都名列其中，讓人眼睛為之一亮，真的是讓小資族興起「想當三星股東，就靠吃便當」之風潮。

而藉由股市風，進行產品互惠的行銷手段，不僅是在便當產品上，早在去年7月另一間連鎖超商GS25，也曾推出為期20餘天、限量24萬碗裝的「成為大富翁泡麵」（부자될라면），吸引消費者購買，進而可能獲得國外股市投資金1000萬韓圜（折合新台幣約28萬元）獎勵。

甚則去年2月，另外一間連鎖超商CU，也曾與三星證券推出行銷專案，讓消費者透過飲品上的QR Code，下載該證券商的APP，提供優惠投資專案，且於於短短4個月之內，就吸引了將近5200位新開戶者加入。就此看來，我們常說的投資理財就在日常生活，韓國超商可說是做出了一個最好的示範，而此行銷策略，也許可以提供給台灣國內的券商參考。

但筆者在此，仍是謹慎萬般地提醒投資朋友，每次理財都必須有其方針，千萬不要衝動貿進，諸如台股近日來皆傳出不少當沖畢業者，賠掉學費或買房、退休錢的人比比皆是，更有的人是「因小失大」，因小小違約交割金額，賠掉一生的信用的股市小白，也是不少的，值得各位投資朋友注意。

最後說到近期推出的「股市便當」，其實筆者滿有感慨的。

就我自身多年留學韓國經驗，曾於超商便當上，看到「獨立運動家們」（독립운동가분）版本，即在便當外包裝上，貼上日本殖民韓半島期間的眾多抗日英雄名字標籤，其中包含朝鮮獨立運動家、教育家南宮檍（남궁억，1863－1939），抑或大韓帝國政治人物、外交官，主導海牙密使事件的李相卨（이상설，1871－1917）等人，而在小小的標籤上，概要地介紹生卒年與其事蹟。

然而，短短不到幾年時間，超商便當已成「株式股市」的天下了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航