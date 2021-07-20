2021/07/20,
社會

公開留言造謠觸犯「公然侮辱罪」，那如果是「私訊」散布不實訊息呢？

公開留言造謠觸犯「公然侮辱罪」，那如果是「私訊」散布不實訊息呢？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

言論自由並非可以讓你毫無限制地去以言論攻擊他人，你是否看過有些人會到別人的社群頁面留言攻擊，還到處私訊別人，就極可能犯下公然侮辱罪或誹謗罪。

相信不少人都有至少一個社群網站的帳號。在社群網站上，很多的貼文和動態都是公開的，因此只要有點進去個人網頁都會看到個人發布或分享的事物，有什麼想法也可以直接留言表達，不過有人卻會利用這個方便的功能來做出不當行為。

日前有個女網友向警方報案，表示自己在社群網站的個人頁面出現了一個陌生人留言，然而，留言內容卻不是回覆貼文內容，而是對她做出不實的謠言攻擊，更可怕的是，這個陌生人還私訊她以及她的友人該不實訊息，讓她非常生氣也感到很困擾，因此決定提告妨害名譽。

當然，在言論自由的網路上，每個人都有發言的權利，但是發言的內容還是要慎選，因為有時候發言的內容出現一些咒罵、攻擊他人的文字，可能就會有違法的問題產生。

前面提到的事件中，這個陌生人突然跑去別人的個人網頁留言攻擊，還到處私訊別人，傳述一些關於當事人不實的消息，而這樣的行為又違反了法規呢？

首先會提到的就是公然侮辱罪。

公然侮辱罪規定在《刑法》第309條，假如有公然侮辱他人的行為，最高可能處9000元的罰金。在公開的社群網站上，貼文若是設定成可以供任何人觀覽，儘管是虛擬的網路環境，但仍會是屬於一種公開場所，因此若有在公開的網站與貼文中做出攻擊他人的行為，一樣會有公然侮辱罪的成立，因此那位以留言方式去貶損女網友名譽的陌生人，行為基本上就屬於公然侮辱的一種。

另外，不只在貼文留言，這個陌生人還到處私訊其他人去傳述關於女網友的不實消息，而這個行為雖然不是在公開的場所去傳述，但仍會有違法的可能。在《刑法》第310條規定的誹謗罪，指的就是去指摘或傳述足以毀損他人名譽的事情，所以像是這個陌生人到處去私訊人，講述關於女網友的不實謠言，造成女網友的名譽受損，就很有可能成立誹謗罪。

言論自由並非可以讓你毫無限制地去以言論攻擊他人，對於他人仍需要給予尊重，假如向這個事件中的那位陌生人一樣隨意散布不實訊息，造成他人的名譽因此受損，就不是言論自由賦予的權利範圍。一切的自由皆建立在不侵害到他人之上，對於自己或他人都應該要互相尊重，而不是以自由之名來損害他人！

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本文經黃靖芸律師。生活法律沙龍授權刊登

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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