俄羅斯網軍製造假消息與勒索軟體狂轟濫炸，老美決定不忍了！

文：曼森、傅依

加拿大網站「全球研究」（Global Research）自稱是一個獨立的研究與媒體組織，近期它在首頁大力唱衰西方研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗——「疫苗導致死亡證據如山」、「亟須針對mRNA疫苗的驚人傷亡率緊急行動」。

不過，根據美國國務院的報告，「全球研究」是「戰略文化基金會」的關係組織，後者則聽命於俄羅斯對外情報局（SVR）。而「全球研究」經常轉載的「南端前沿」（SouthFront）內容，則被美國司法部標明為俄羅斯情報部門聯邦安全局（FSB）的「不實資訊出口」。

美國總統拜登在日內瓦會見了俄羅斯總統普亭，這是他上任後兩人首次會晤。過去，美國利用美俄峰會來解決核武等戰略問題；這次，拜登政府則把重點放在俄羅斯的網路「有害活動」上。美國相信，俄羅斯政府在美國散播謠言，並涉及多起網路和駭客攻擊事件。

美國官員認為，俄羅斯此舉是要在美國社會中製造不滿與不信任，意圖破壞美國人民對體制和對民主的信心。美國國土安全部前高級網路安全顧問馬斯特森（Matthew Masterson）說：「他們不斷找機會製造猜疑，沿著既有的種族和政治分歧路線來分化我們；這是21世紀的混合戰。」

對付拜登，比對付川普更多

美國官員和監測組織指出，莫斯科破壞美國民主的招數隨著新政府上任而更新，現在散布疫苗的假消息是重要一環。追蹤假消息的「保障民主聯盟」智庫專家夏弗（Bret Schafer）說：「針對拜登政府的行動顯然比針對川普的更多。」夏弗開發的追蹤器可從與俄羅斯政府或國營媒體掛鉤的350個推特帳戶、27個網站與兩個YouTube頻道，收集數據訊息。他說：「過去6個月裡，我們找不到一則正面報導。」

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拜登希望借力日內瓦峰會，推動兩國關係走向穩定，也就是解決他口中的「不符合國際規範的行動」。不過，美國的俄羅斯問題專家很少有人認為莫斯科會在網路行動上有所退讓。川普政府時期的國安會俄羅斯部門主任希爾（Fiona Hill）表示：「俄羅斯早就在訊息領域對美宣戰了。」她說：「俄羅斯想利用網路戰力，形成一種戰爭腳本，把我們逼上談判桌，同意某種形式的退讓。」

從杜撰到誤導，手法一路變

這場戰爭由來已久，早在2016年美國總統大選時，美國調查機構就發現俄羅斯的網軍為影響民調而出擊。美國官員指稱，「普亭的廚師」普里戈津（Yevgeny Prigozhin）是俄國網軍的資金提供者；普里戈津雖加以駁斥，莫斯科也否認在幕後支持，但臉書指俄羅斯始終是這方面最活躍的國家之一。

美國官員和研究人員認為，俄國網軍的訊息操作日益精明，先前有報導拿拜登的健康做文章，就是一例；後來甚至有124名美國退役將領連署公開信，質疑2020年總統大選的結果和「美國三軍統帥的精神和身體狀況」，美國主流媒體也廣泛報導。

專家認為，由於社群平台紛紛抵制不實文字，俄羅斯改變了操作手法—過去藉由假機器人和虛構人物傳播消息，如今則引用西方報導的事實部分加以炒作。夏弗說：「他們總是搭著美國社會話題的順風車，借力使力。我們很少看到『純杜撰』的東西，俄羅斯現在專注於『誤導』的事件，而非編造假消息。」

智庫威爾遜中心的訊息專家詹科維奇（Nina Jankowicz）表示：「俄羅斯不是在無中生有，而是放大已經存在的說法和社會的不信任。」美國國務院轄下的全球參與中心已找出俄羅斯四個線上平台，都由莫斯科情報部門指揮，散布有關美國疫苗的不實消息。

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根據美國情報界3月分報告，俄羅斯有時以「美國知名人士」為目標，操縱有影響力度的論調。報告稱，普亭在2020年美國大選時授權這類操作，而不是重複2016年不斷駭入選舉基礎設施的舉動。

被指為俄羅斯假消息張目的美國人中包括了國會議員。上月共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）在社群媒體分享了一段蒙太奇視頻，將美國徵兵廣告與俄羅斯的徵兵廣告做了長他人志氣的不當比較，也因而受到批評。前歐巴馬政府官員布魯基（Graham Brookie）表示：「每當資訊生態系統中有一些可以抹黑美國的材料時，他們就會大加利用；這是一個聰明的介入策略，也顯示出我們有多分裂。」

社群媒體情報組織Graphika的研究員透露，去年10月一些右翼媒體的帳號被臉書等平台撤除，而右翼社群平台如Gab、Parler及patriot.win等則是當下的追蹤目標，追究重點是選民舞弊的相關言論及指責拜登「老朽、性騷擾和戀童癖」的高度冒犯性漫畫。Graphika創新長傅斯華（Camille François）表示，這些另類平台有如俄羅斯特工的舞台，「目前沒有相關政策……意味著他們的活動不會被撤下，可以更有效瞄準特定的極右社區」。

私人企業遭駭，幕後有黑影

俄羅斯的網路行動也絕不只以分化美國自限。美國官員說，直接網路攻擊此刻大舉成功對準美國政府，間接攻擊則可能危及關鍵基礎設施。拜登政府曾指責莫斯科長達數月的駭客攻擊影響了9個聯邦機構和100多家私人公司。美國政府認為特工是俄羅斯SVR的人，曾侵入美國SolarWinds公司的軟體，以破壞政府和公司的電子郵件系統。

美國在去年12月首次察覺，但莫斯科顯然肆無忌憚。今年5月，微軟表示，它有證據證明同一集團劫持了一個電子郵件系統，冒充美國國際開發署開發機構，針對全球逾150個政府機構、人權團體和非政府組織開展網路「釣魚」活動。

被美國指為是俄羅斯網路罪犯發動的勒索軟體攻擊，5月也迫使一家商業油管和肉類包裝公司暫時關閉。美國沒有直接指責克里姆林宮，但美國財政部今年初曾譴責俄羅斯的FSB是培養和延攬勒索軟體組織的「邪惡公司」。白宮說，它已告訴莫斯科「負責任的國家不會窩藏勒索軟體罪犯」。

另外，疑似針對美國官員的「定向」無線電頻率攻擊——即所謂的「哈瓦那綜合併發症」，也在美國調查之中。美國駐古巴官員2016年首次提出這個問題，後來類似的現象也在中國等地出現。儘管美國國務卿布林肯表示「我們仍不知此事」的始末，但懷疑的矛頭指向莫斯科。美國情報官員曾說俄羅斯人試圖透過「脈動」射頻能量竊取特定電腦和手機裡的數據，最終也傷及周邊人。

試圖阻止俄羅斯的訊息操作和網路駭客是一項艱鉅的任務。戰略與國際研究中心網路安全專家路易斯（James Lewis）表示：「這就像是要出手打地鼠，俄羅斯人如此肆無忌憚，是因為在《憲法》框架下，我們很難採取行動。」

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制定網路規範，恐怕有得談

多年來，俄羅斯一直想針對網路制定某種形式的全球和平條約，但對假定雙方立足點平等或假定各造對過去網路犯罪承擔同等責任的談判，美國一開始很冷淡。如今拜登政府發出了訊號：它積極尋求討論網路攻擊、建立限制規範；犯規的事，將嚴正回應。一位俄羅斯政府高級官員表示：「美國不再愚蠢地拒絕與我們討論網路問題，是一件好事；它上了（日內瓦）議程，我們至少可以討論這個問題，但談合作還早。」

拜登政府的第一步是希望揭發俄羅斯的網路消息戰。他的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）揚言將以「看不見」的方式回應，暗示美國也可以提高網路祕密行動的頻次。

在宣傳領域，美國智庫蘭德公司的造謠專家赫爾姆斯（Todd Helmus）認為，儘管事實查核有些人吃這一套，但問題還是無法解決，「沒有單一的政策可以解決這個問題，這非常複雜。」另一些人則提醒說，俄羅斯訊息行動影響難以評估。美國前高級情報官員肯德爾－泰勒（Andrea Kendall-Taylor）說：「我們仍然對俄羅斯所作所為的影響缺乏了解。」不過，他認為有規則還是會有幫助，行進的方向似乎已經清楚。

卡內基莫斯科中心主任特雷寧（Dmitri Trenin）表示：「這場無形的戰爭變得愈來愈真實，也成為美俄對抗混合戰的主要工具之一。我看不出這場對抗的緩和，我擔心在找到新的常態前它會加劇。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航