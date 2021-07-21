天篷兒童的白金階梯：在才藝的競技場上金錢並非萬能，但依舊是十足威能

文：陶曉嫚

要能夠登上大舞台，從小就要習慣比賽，縱使是天才兒童，也無法全憑天分因應賽事的繁複規定和臨場壓力，家長必須擔任操盤手去研擬各種比賽的全攻略，最少也要找到可以託付的指導者分進合擊。

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無論是音樂、美術還是體育，家長必須從孩子應該獲得哪些成果開始，決定要參加那些比賽，以此回推應該做哪些練習、準備，要找怎樣的老師或指導教練，如何打造有效的訓練計畫、分別規劃日、月、年為計時單位的進度查核表。

導向成功的超高效方法經常是非常違反人性的。

才藝養成：孩子、家長與財富的持久團體戰

「坊間的團體班頂多當安親班，都是用來安慰那些沒錢、不懂音樂的爸媽，孩子要去比賽，當然要找一對一家教，會帶學生的老師時段一下子就被搶光光，做爸媽的動作一定要快，有時候晚一步，捧著多少錢去求對方都沒用。」

交響樂貴婦理所當然地說著，工藝貴婦不斷點頭，直說找老師不易，尤其在藝術界，每個老師都有鮮明的個性與特色，孩子也是如此，要在短時間內多帶孩子給幾個老師試教，最有名、比賽成績最好的老師或許在技巧方面很厲害，卻不見得能帶到孩子的心、讓孩子維持學習意願，也不見得樂意配合家長的需求。

媒合與評選師資是家長的工作，在天篷社群金錢不是問題，問題是花了錢之後有沒有得到符合期待的成果。即使幸運遇上值得信賴的老師，家長還是不能完全放著孩子自己去忙其他事，依舊要隨時關心進度，而好不容易搞定了家教與補習，還要努力把孩子送進音樂班、美術班，家長必須做大量功課了解各學校的排行與師資。

雖說天篷人普遍認為團體班顧得了平均值，顧不了落後和資優超前的極端值，但在生命這條賽道上，人除了和對手較量高下，總需要友伴同行，孩子有了一起學音樂、家庭背景相近的朋友，家長也透過其他孩子的父母獲得更多消息，同溫層彼此交流新知與八卦，諸如某名師只錄取私下找他補習的學生，在評選會上拉幫結派挺自己人，一堂家教課要價多少錢，根本是獅子大開口云云。

「你要評估孩子的程度到哪裡，去參加哪些比賽有機會得獎，難度高的比賽何時該去挑戰，還有哪些獎項一定要去爭取。」

交響樂貴婦指出，到處都有賽事，以音樂為例，就有各種私人或官方單位舉辦的演奏程度鑑定與比賽，但千萬不要以為有晉級、有獲獎就可以申請到理想的音樂班，或是能當作申請世界一流大學的資歷，畢竟內行人都看得出門道，兵家必爭之地如台北市政府教育局舉辦的五項藝術比賽——音樂、舞蹈、美術、創意戲劇、鄉土歌謠，獲得了台灣的代表性獎項後，自然而然會將目標轉向國際。

現代數位科技進步，國際級賽事、演奏會通常會要求參賽者先繳交自選曲目、指定曲目的錄音錄影，在書審通過之後，再到現場進行演出。這時天篷父母除了去搶約專業的影音團隊時程，訂做孩子的演奏服，並敦促孩子拼命練習指定曲、抓破腦袋挑選最有贏面的自選曲，讓一切按部就班進行，在截止日期前把影音資料寄出，還要同步規劃出國比賽的行程。

「訂好一點的飯店，而且要多訂幾天，孩子搭飛機到當地都很累了，住好一點才能調時差、放心休息，上場時才不會因為精神不好失常。」交響樂貴婦分享，一確認比賽地點就要趕快弄好訂房、包車那些庶務，因為競爭對手也是打同樣的主意，「不提早搶的話，其他人就會把房間訂光，而且有時候比賽是一個接一個，今天在這裡比完，明天就要飛到下一個城市，不把這些全部準備好，一定會開天窗。」

我想像著在比賽會場附近的五星級、六星級飯店裡，住滿了來自世界各地的音樂神童和他們的富豪爸媽，每個人都在沙盤推演幾點到現場試音、演奏完要去拜訪評審的老師教授刷存在感，人人都對奪牌摩拳擦掌，這樣他們在飯店大廳、餐廳或電梯廳不期而遇時，會不會火花四射？而且具有公信力的獎項所有人搶破頭，比賽結果也是赤裸裸血淋淋，即使技藝僅差之毫釐，仍舊有輸贏之分，如果一直無法在名次上超前該怎麼辦？

「你如果非要一張獎狀不可，就去買貴一點的樂器，這樣在樂器行舉辦的比賽中多少可以得到名次。」

俗語說有錢好辦事，就算在才藝的競技場上金錢非萬能，依舊是十足威能。至於貴一點的樂器要價多少、可以考究到什麼地步，足以寫出一部百科全書，同樣的道理，付出貴一點的家教指導顧問費用、貴一點的器材設備、贊助賽事大會的這些那些衍生出的其他對價關係，又可以超展開成說不完的故事。

「所以說，這些哪裡是小孩子的比賽？根本是在考驗我們做父母的！」交響樂貴婦幾乎是用控訴的語調，飛快講完這一串話。

燃燒金錢燃燒青春，能否以藝能為終身職志？

過往我有聽聞天篷人願意為下一代的教育不惜血本，但對預算規模外的細節沒有詳細探究，深入訪談後得知他們的學藝之路是這樣走，讓我深感導向成功的超高效方法經常是非常違反人性的，不能好逸惡勞、必須長期忍耐、犧牲享樂或做其他事情的時間，甚至要拉上其他人——通常是母親——傾盡人生的精華歲月去追求一門藝術，願意犧牲到這樣的地步，也著實值得敬佩。

以莫大的犧牲進入藝術的殿堂後，那下一步呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航