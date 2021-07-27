《理性的勝利》推薦序：百年歷史大哉問「為何西方能，東方不能？」之再探

文：蔡源林（國立政治大學宗教研究所所長）

【推薦序】百年歷史大哉問「為何西方能，東方不能？」之再探

本書作者斯塔克（Rodney Stark）在台灣學術界以宗教市場理論的建構者而聞名，該理論以「理性選擇」來解釋個人對宗教信仰的抉擇與行為模式，並從而建構出總體社會的不同類型宗教分布之消長趨勢。雖以常識性觀點而論，理性與信仰似乎是互相矛盾的兩件事，現代人習於將人們對宗教的信仰訴諸於非理性的因素，但斯塔克卻以大量的統計資料與文獻分析來證明理性與信仰不但不矛盾，而且相輔相成。

斯塔克窮其畢生之力，企圖推翻古典社會科學最具影響力的一個假設命題，認為現代化促進科學與理性的發達，終將導致宗教信仰的沒落，謂之「世俗化」命題。1960年代，社會學界開始了一波「世俗化」與「反世俗化」的大論辯，斯塔克加入了「反世俗化」陣營一方，並立志摧毀在他看來是現代科學最大神話的「世俗化」命題，從而逐漸發展出其宗教市場理論體系，並堅持以長時期的宗教調查實證數據來檢驗其理論假設，拒斥任何沒有經驗證據的理論臆測，這大致上是台灣學界所熟悉的斯塔克，也是1990年代為止斯塔克的主要學術成果。

但晚近二十年，斯塔克開始將其關注焦點從現代社會轉向前現代時期，以社會學家的視角涉入歷史課題，特別是基督宗教史，其目的不只是要將宗教市場理論擴大運用到傳統社會，甚至企圖要挑戰社會學大師韋伯的經典著作《新教倫理與資本主義精神》關於現代西方文明起源的著名論點，本書乃是斯塔克對韋伯命題全面性挑戰的學術結晶。

近百年來全球知識圈與學術界最歷久不衰、反覆提出的一道大哉問便是：「為何現代文明產生於西方世界，而不在世界其他地區？」上古時代，埃及、中國與印度都曾開創領先於其他地區的輝煌文明；中古時代，伊斯蘭文明曾經獨步全球、開創數百年盛世；當這些東方文明居於領先地位的同時，西方世界卻處於「黑暗時代」。但直到中世紀結束為止，東西方文明的優劣情勢開始翻轉，從十五世紀至十八世紀的三百年間，西方世界不只後來居上，甚且全面性地主導人類文明的走向，也徹底改變非西方世界的傳統文明，導致跟隨西方文明追求現代化成為近兩百年的全球大趨勢。

對此一百年歷史大哉問：「為何西方能，東方不能？」所提出的各種解答，大致可區分為「唯物論」與「唯心論」兩大學術立場，前者從物質文化立論，包含以科技、經濟、政治制度、社會結構等，可以具體觀察驗證的因素來解釋西方文明的優勢所在；後者則從思想、文化、價值觀、宗教信仰等精神因素來立論。「唯物論」陣營之中，以追隨馬克思的各種馬克思主義學派最具影響力；「唯心論」陣營則百家爭鳴，其中以韋伯從宗教信仰來立論最具學術影響力。

百年前所挑起的「唯物論」與「唯心論」之爭，發展了半個世紀以後，後繼的各種學術理論以整合上述兩種觀點的折衷論為主流，但隨著不同學說的學科與方法論之立足點不同，還是可清楚判別出個別學者對「心」、「物」等各種因素的體用、主從關係的偏好與差異。斯塔克雖然批判韋伯的論點不遺餘力，但其學說顯然是站在「唯心論」巨人的肩膀上來回答此一大哉問，將西方文明轉變的第一因溯源於基督宗教的精神文明，並適度納入「唯物論」所考量的政治、經濟等因素來補充。

斯塔克不同意韋伯之處，在於該歷史大轉變的時空脈絡應該從何時算起。韋伯認為從傳統邁向現代化的大轉變應溯源至十六世紀的「宗教改革」時期，場景則在英、美等基督新教國家，並將基督新教倫理作為大轉變的火車頭；但斯塔克則認為應再往前回溯數百年至中世紀後半期，起跑的歷史場景則是信仰天主教的義大利諸城邦。換言之，斯塔克認為現代文明的溯源，應該從整體基督宗教文明去找答案，而非僅限於基督新教的部份宗派。但此一歷史溯源的立論並非斯塔克的創見，其本行是專注於研究現代社會的社會學家，有關中世紀與近代基督宗教神學與歷史的觀點，本書大量採用近半個世紀西方學界各種修正主義派的學術成果。

該修正派思潮翻轉了啟蒙運動以來認為中世紀歐洲處於被教會權威宰制的「黑暗時代」，現代文明從以十六世紀文藝復興為起點的傳統史觀，而認為許多現代文明的因子已見於中世紀歐洲社會，天主教會也非由食古不化的神職人員所掌控而阻礙文明的發展，反倒是教會所管轄的神學院、修道院成為新思潮的啟蒙者與實驗所，並為十六世紀以降的文藝復興、宗教改革、科學革命等奠立思想與價值的新基礎；同時，歐洲封建社會因缺乏中央極權的政治宰制，更有利於經濟自由化、政治民主化的發展，這些有利於現代化的主、客觀因素全部匯聚於中世紀後期的歐洲社會，直到十六世紀以降就開花結果而成就現代西方文明了！

斯塔克的論點在當前民族主義當道、各種反「西方中心主義」的批判思潮風起雲湧之際，或許會被認為「政治不正確」，但平心而論，雖然近二、三十年，東亞國家或其他亞洲區域強權崛起，逐漸在政治經濟層面挑戰西方世界的霸權地位，但以西歐與北美為首的西方國家，無論在科技、教育、學術、人文藝術創作等領域，仍是非西方國家引頸期盼、爭相效法的對象，這些都不是訴諸民族主義情感而可以視而不見的現實。

其實上，斯塔克所舉西方現代文明優勢之處，仍與百年前中國知識份子在面對西方殖民主義侵略而招架無力之際，痛定思痛所作的深刻反思遙相呼應；歸根結底，西方文明的優勢在於「德先生」（民主）與「賽先生」（科學）；科學，乃是以理性客觀的態度與方法去追求知識，而不受制於傳統習俗、權威人士，也不被主觀情感因素所蒙蔽；民主，則是立基於對個人權利、自由、平等之尊重與保障為前提所建立的政治制度，這也是斯塔克論證為何「西方能、東方不能」的核心主軸，內在與外在、精神與物質兩者相輔相成，缺一不可。

但斯塔克又更進一步將民主與科學的核心價值皆溯源於基督宗教傳統，這是他與百年前的「五四」主流論述最大的差異所在。二十世紀初期，處在反基督教、反宗教迷信的歷史情境，中國知識份子咸少將現代文明的發展與宗教傳統做聯結，既認為基督教會是西方殖民主義的幫凶，又認為傳統宗教是中國落後封建的精神源頭，反傳統主義的無神論遂蔚為時代風潮，從此華人知識圈與學術界將宗教與理性（或科學）視為對立命題，「世俗化」觀點成為迄今揮之不去的歷史幽靈。

若出身於東亞文明圈的讀者，仍基於民族主義情感而直接為斯塔克貼上「西方中心主義」的標籤，而不願認真思索其累積數十年學術功力所提出來的現代文明與宗教信仰深層聯結的論證，豈不是又作實了「理性」是西方文明所獨有而為東方文明所缺乏的說法！

台灣過去數十年所開創的經濟奇蹟，以及近二十年的政治民主化步入常軌，皆被以西方觀點為主導的國際社會認為是亞洲的「特例」，若要以台灣或鄰近的日、韓為東亞範例來反駁斯塔克的「西方能、東方不能」的核心命題，更應該以同樣嚴謹的理性態度與科學方法進行研究，探討東亞模式的資本主義、民主政治與東亞儒、佛、道等傳統文化的深層聯結，恐怕才是翻轉強勢的西方觀點之正途，從而掙脫宗教與科學對立的「世俗化」百年魔咒之束縛，開啟「理性的勝利」之東亞新篇章。

相關書摘 ►《理性的勝利》：南北兩塊美洲大陸都被基督徒殖民，為何經濟發展落差這麼大？

書籍介紹

本文摘錄自《理性的勝利：自由、科學、資本主義，以及進步的理性神學》，八旗文化出版

作者：羅德尼・斯塔克（Rodney Stark）

譯者：蔡至哲

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西方憑什麼進步？

現代文明的成就，建立在宗教之上。

而如今沒有宗教意識，只有宗教基因，

還能繼續稱霸世界嗎？

目前關於西方為何成功的書籍已有許多，各自分析了為何歐洲能在中世紀末期領先世界其他地區。其中，最常見的解釋是西方優越的地理環境，以及商業和技術的發展。然而，著名的宗教社會學家斯塔克在《理性的勝利》一書中指出，推動西方發展的是源自於基督宗教的理性精神，其理性神學為後來各種現代性的發展打下了重要根基。

長久以來，基督宗教的特色就在以理性邏輯對神學進行辯論，因此與時俱進、面向未來，而世界上其他宗教則追求不可言說的神祕，更是朝向過去、追求復古，，把古代經典當作正統信奉。也因此基督教神學促成了西方的興起。

書中總結西方的興起，奠基在「理性的四大勝利」之上：第一，是基督神學發展出對「進步」的信仰。第二，對進步的信仰轉化為技術、科技與組織的革新，而且這些成果很多都孕育於修道院莊園裡。第三，多虧基督神學以理性形塑了政治哲學與政治實踐，讓中世紀歐洲有了「善於回應民意的政府」，也有了很大程度的個人自由。第四，理性被應用在商業上，使得資本主義得以在「善於回應民意的政府」之安全庇護下發展出來。

在書中，斯塔克也爬梳史料，指出資本主義並非源自於新教的工作倫理，而是在新教徒、甚至新教徒工作倫理出現之前，就已盛行了好幾個世紀。他進一步打破一般人對於「中世紀」是「黑暗時代」的印象，論述中世紀是西方未來輝煌歷史的孵化器，不僅科學突破思想在中世紀就已經具備雛形，連資本主義的發展都是從大修道院的土地經營開始。他的論證讓人們重新看待中世紀的貢獻。

本書顛覆了數百年來的長期被反西方、反資本主義、反宗教所主導的社會氛圍和學術偏見。但作者也在書中最後進一步提問，在今日的世界，基督宗教和現代化是否還有必然關係，留下一個問題讓大家持續思考。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬