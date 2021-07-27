《理性的勝利》：南北兩塊美洲大陸都被基督徒殖民，為何經濟發展落差這麼大？

文：羅德尼・斯塔克（Rodney Stark）

不須太深入地觀察就可以想通，為什麼每年都有大量墨西哥非法移民，想從墨西哥偷渡進入美國？誰會不想逃離一窮二白的環境，找機會進入富裕的北美呢？另外，也不難去解釋為什麼格蘭河（Rio Grande）以北的新大陸，他們的經濟發展蒸蒸日上，甚至最後還超越歐洲，而南美洲的一切卻顯得貧弱不堪：這是因為北美洲是以英國作為典範，而拉丁美洲卻是再造了一個西班牙。

第一個英國殖民地叫「新英格蘭」，而第一個西班牙殖民地叫做「新西班牙」，這兩者的命名遠遠不只是具有象徵意義。作為英國殖民者的北美人民，繼承了自由傳統以及資本主義式的經濟；相反地，西班牙在拉美的殖民者，則繼承了高壓以及無生產效率的封建體制。

南北兩塊大陸都被基督徒殖民，南方是天主教，北方則以新教徒為主。但這些並不是重要的宗教差異， 重點是拉丁美洲的天主教會，不論從政治或公共支持的角度來看都很弱勢，這個狀況長期以來被天主教在法律上的壟斷地位所掩蓋。相反地，在北美有不受限制下發展出的多元主義，多元教派造成的競爭，創造出個人對宗教的高度虔信和文化影響。在沒有政府的支持下，北美相互競爭的教派一方面與國家保持距離，各自投資在私人教育機構上，宣揚誠實、勤奮工作、節儉和自食其力的美德。

奇怪的是，在大量分析南、北美經濟發展差異的文獻中，很少對宗教信仰以及西班牙殖民主義給予足夠的關注。拉丁美洲學者常將南美的困境歸咎於「北美殖民主義」（Norteamericano colonialism），忽視了西班牙遺產在宗教、政治和經濟各方面的深層影響。針對這段歷史發展的幾個主要觀點，需要延伸應用前一章發展出的論證：基督信仰對進步與理性的信念，結合了政治自由和資本主義的生產能量，讓北美殖民地轉而成為經濟巨人。

當然， 巴西並不是由西班牙殖民的。一四九四年的《 托德西利亞斯條約》（Treaty of Tordesillas）將巴西劃為葡萄牙的一部分。而後在一五八○年，因為阿爾瓦公爵的入侵，葡萄牙經歷了西班牙近一個世紀的統治，這也讓西班牙的菲利普二世成了葡萄牙的菲利普一世。雖然一六六八年葡萄牙王室又重新獨立，但整個國家卻變得和西班牙很像。兩國都是封建體制的天主教王國，而且都建立了封建式的天主教殖民地。因此，巴西不用被排除在整體南美洲之外。

基督宗教：兩種經濟體系

宗教信仰不只是一個個人的委身。若只以個人出發，或以那人作為宗教團體的一員，就無法完整理解到宗教的本質。宗教總是深入在社會當中，國家社會對於宗教的限制，以及宗教組織內部的規定，都形塑了宗教組織的面貌。為了完整涵蓋這些現象，接下來介紹「宗教經濟」（譯注：或說宗教市場理論）這個用語。宗教經濟包含了供給和需求，其中包括現有信徒與未來可能歸信者的市場、宗教的社會活動，以及眾多宗教團體為了吸引更多人並維持現有信徒，所提供的宗教文化（供給）。

不管在哪個社會，每個個人的宗教偏好總是各不相同，由於沒有任何一家「企業」，有能力同時提供又「激進」又「溫和」的宗教「產品」，因此如果任其自由發展，正常情況下的宗教經濟應該會是多元的；不同的宗教企業，會各自擁有自己的市場。但這需要高度的宗教自由，因此通常宗教經濟的型態不會真的那麼理想，至少在一神信仰下會受到限制。宗教經濟常常在國家管控下變形，像是外力干預下的壟斷企業一樣，有時會藉由補助國家教會、壓制市場使得其他宗教團體難以與其競爭。

但是，在一個被壟斷的宗教經濟下，宗教發展反而會失去活力，因為不只是各樣的宗教偏好無法得到滿足，就像商業壟斷一樣，被壟斷的宗教企業也會變得懶散而沒效率。相反地，在一個由許多宗教團體爭奪信徒的自由市場中，缺乏活力、不具吸引力的企業就會在過程中被淘汰，這樣一來，宗教發展反而會欣欣向榮。現在已經有大量研究文獻，支持以上的結論， 這同時也適用來北美、南美的比較研究。由於歐洲人到達中、南美洲的時間遠早於北美洲，因此這個故事要從拉丁教會開始講起。

囚禁式的壟斷

歷史學家在探討天主教國家的政教關係時，通常會強調教會的權力。政治人物常常被描繪成向主教卑躬屈膝，並且偏好專制統治與封建社會結構。但這些迷思，都是新教史學家宣傳的結果。事實上，教宗不曾入侵西班牙、掠奪馬德里，而是西班牙查理五世（同時也是神聖羅馬帝國皇帝）在十六世紀侵略義大利、洗劫羅馬城。

如果想以更精確的觀點理解政教之間的權力關係，可以檢視宗教改革與王室自利行為之間的關係；也就是分析歐洲的王侯們，如何抉擇是否要保留原本的天主教信仰，還是要改宗新教。英王亨利八世（Henry VIII，1491~1547）藉由罷黜英格蘭主教和修會，收割了龐大的利益與權力。挪威和丹麥的國王以及很多德意志貴族，也都是類似的情況。比起繼續讓各地主教一直給教宗送錢，或是讓教會占據大片免稅土地，王侯們一旦改信新教，就可以自己徵收什一稅，並沒收教會的土地，以此來擴張自己和貴族支持者的財產。

但是，對有些王侯來說，改信新教沒有什麼好處，因為他們已經從教宗那邊得到很多優惠條件。舉例來說，馬丁路德發表九十五條論綱的前一年（1516），教宗李奧十世（Pope Leo X，或稱良十世，1475~1521）和法蘭西國王法蘭西斯一世（Francis I，1494~1547）簽署的波隆那協議（Concordat of Bologna），就賦予國王整個法蘭西教會高層的任命權：包括十名樞機主教、八十二位主教， 以及數百間男女修道院院長。藉由這些任命，法蘭西國王完全掌控了教會的財產與收入。

如同英國聖公會牧師、同樣也是基督教史家的歐文．查特威克（Owen Chadwick，1916~2015）所說：「現在國王不需要什麼特殊手段，就拿得到教會的錢了。」 西班牙王室和梵諦岡還簽訂了更有利的協定。遲至十五世紀晚期，斐迪南與伊莎貝拉不只擁有教會的任命權，還能對神職人員與教會徵稅。此外，他們還要教宗同意，在未得到國王的許可下，不能直接頒布教宗詔令。查理五世執政期間，教會對西班牙王室變得更加卑躬屈膝，讓國王把教會的什一稅拿走三分之一（從豁免交稅者那邊收取）。

這種種的安排，對於維繫西班牙與法蘭西的天主教會非常重要，但也讓教會對國家屈服。很快地，這在教宗嘗試禁止奴隸制引入新大陸時，產生了悲慘的結果。

再強調一次，早在六世紀時教會就反對奴隸制度了，到十世紀末教會幾乎已讓奴隸制度退出歐洲的歷史舞台。而後到了十五世紀三○年代，西班牙殖民統治加納利群島（Canary Islands） 時卻奴役了當地的原住民。當教宗安日納四世（Pope Eugene IV，1383~1447）知道這消息後，立刻頒布了詔書（Sicut dudum），完全不拐彎抹角，直接且強悍地以絕罰（開除教籍）威脅他們，勒令收到諭令後十五天內，「恢復當地所有人民的自由，不論是男是女⋯⋯所有人都要永久被解放，且不能勒索收受任何贖金。」 不幸的是，不只教宗安日納四世的諭令無人理會，連續三任教宗的廢奴諭令也都受到藐視。

西班牙與葡萄牙順利侵略新大陸後，持續奴役美洲原住民。不久後，那些飽受爭議、從非洲往返的奴隸商船還大量增加。有些參與奴隸販賣的人，居然說這並沒有違反教會的教導，因為這些人不是「理性的受造物」，而是一種「動物」。教會對於這種謬論嗤之以鼻。一五三七年， 教宗保祿三世（Pope Paul III，1468~1549）連續頒布了三大諭令，譴責新大陸的奴隸制度（這些卻被過去的歷史學家所忽視，直到最近才受到重視）。

教宗的第一道諭令宣布：「印第安人的的確確是真正的人類，」因此，「我以使徒的權柄宣布且命令⋯⋯印第安人與所有人類，包括那些沒有信仰的外邦人、異教徒，全都是神的寶貴創造⋯⋯他們的自由與財產都不可剝奪⋯⋯也不可把他們當成奴隸，違反以上的行為都是無效的。」第二道諭令中，教宗宣布將對參與奴隸制度的所有人處以絕罰，不管他是年紀、身分、地位與階級，全都一視同仁。

雖然實際上還持續存在著許多剝削，但教會的反對的確終結了奴役印第安人的殘酷行為。然而教宗的諭令仍無法阻止越來越多的非洲奴隸輸入美洲。不過實際上來說，在引入非洲奴隸上，西班牙長期不如英法兩國——後兩者的島嶼殖民地很快就轉為奴隸農園經濟（plantation economy）。但這是因為經濟取向的差異，而非出於宗教上的考量。新大陸的奴隸人數不斷增加，教會也不厭其煩地一再反對。一六三九年，在巴拉圭耶穌會的要求下，教宗烏爾班八世（Pope Urban VIII，1568~1644）再次重申保祿三世的諭令：對買賣或擁有奴隸之人開除教籍。

不過如同教宗保祿三世的諭令一樣，教宗烏爾班八世對奴隸制度的反對，也沒什麼效果， 甚至是被忽略的。許多地方主教不買羅馬教廷的帳，因為他們都是西班牙國王任命的。如前所述，在沒有王室的許可下（當然沒有准許），直接在西班牙或美洲殖民地出版這些反奴隸諭令， 或是任何教宗的口諭，都是違法的行為。當教宗烏爾巴諾八世的諭令，在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）被耶穌會士「違法地」公開宣讀時，耶穌會的學院竟然遭人劫掠，許多修士也因此受傷。在桑托斯（Santos）的另一批暴民，還踩踏試圖公布諭令的副主教。由於持續不懈地反對奴隸制度，並建造了許多極為成功先進的印第安社區，耶穌會後來在一七六七年被粗暴地從新大陸驅逐出去。

即便情況艱難又辛苦，主教們在西屬美洲也不是毫無影響力。藉由對西班牙法院申訴奴隸制度妨礙對印第安人的傳道工作後，主教們在一五四二年取得禁止奴役印第安人的「新法令」，而且如前所述，這些法律被廣泛遵守了。不久後，當大量的非洲奴隸被送到西屬新大陸的領土時，主教們也努力讓西班牙法院接受《西班牙黑人法典》（Código Negro Español，Spanish Black Code），從而大大改善了奴隸的實際處境。

然而這兩大動作，卻也激起了政教之間的激烈衝突別忘了選主教時，西班牙國王只能從一群合格的被提名者當中找出人選，但這群人也是由梵蒂岡訓練且選拔出來的。更何況主教是終身職，他們的在位時間，往往比那些反對他們的王公貴族來得長。只是他們從未像世俗統治者那樣大權在握。不幸的是，為了回應歐洲發生的宗教改革，當時的天主教會正經歷劇烈的變革，無暇顧及推動進步與商業。

相關書摘 ►《理性的勝利》推薦序：百年歷史大哉問「為何西方能，東方不能？」之再探

書籍介紹

本文摘錄自《理性的勝利：自由、科學、資本主義，以及進步的理性神學》，八旗文化出版

作者：羅德尼・斯塔克（Rodney Stark）

譯者：蔡至哲

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西方憑什麼進步？

現代文明的成就，建立在宗教之上。

而如今沒有宗教意識，只有宗教基因，

還能繼續稱霸世界嗎？

目前關於西方為何成功的書籍已有許多，各自分析了為何歐洲能在中世紀末期領先世界其他地區。其中，最常見的解釋是西方優越的地理環境，以及商業和技術的發展。然而，著名的宗教社會學家斯塔克在《理性的勝利》一書中指出，推動西方發展的是源自於基督宗教的理性精神，其理性神學為後來各種現代性的發展打下了重要根基。

長久以來，基督宗教的特色就在以理性邏輯對神學進行辯論，因此與時俱進、面向未來，而世界上其他宗教則追求不可言說的神祕，更是朝向過去、追求復古，，把古代經典當作正統信奉。也因此基督教神學促成了西方的興起。

書中總結西方的興起，奠基在「理性的四大勝利」之上：第一，是基督神學發展出對「進步」的信仰。第二，對進步的信仰轉化為技術、科技與組織的革新，而且這些成果很多都孕育於修道院莊園裡。第三，多虧基督神學以理性形塑了政治哲學與政治實踐，讓中世紀歐洲有了「善於回應民意的政府」，也有了很大程度的個人自由。第四，理性被應用在商業上，使得資本主義得以在「善於回應民意的政府」之安全庇護下發展出來。

在書中，斯塔克也爬梳史料，指出資本主義並非源自於新教的工作倫理，而是在新教徒、甚至新教徒工作倫理出現之前，就已盛行了好幾個世紀。他進一步打破一般人對於「中世紀」是「黑暗時代」的印象，論述中世紀是西方未來輝煌歷史的孵化器，不僅科學突破思想在中世紀就已經具備雛形，連資本主義的發展都是從大修道院的土地經營開始。他的論證讓人們重新看待中世紀的貢獻。

本書顛覆了數百年來的長期被反西方、反資本主義、反宗教所主導的社會氛圍和學術偏見。但作者也在書中最後進一步提問，在今日的世界，基督宗教和現代化是否還有必然關係，留下一個問題讓大家持續思考。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬