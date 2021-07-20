用諧音學外文是兩面刃，看似輕鬆的記憶法嚴重傷害你「創造有情感連結的記憶鏈」

文：譯難忘英日文

先前看到電視在播右腦圖像式英文學習的廣告，主打用卡通動畫和諧音讓孩子記憶大量英文字。對家長來說，這看似很科學，又很活潑有趣，孩子一定會喜歡，一舉兩得。

圖像式學習不是不好，但諧音是個兩面刃。實際上你可能沒想過，背後要犧牲的代價之大，是廣告沒告訴你的。以下僅是我個人觀點和經歷，並非絕對，但可供大家思考。

古摩尼？奶奶你在講哪個星球的話啊？

我記得小時候奶奶常跟我說玩笑話。她說這輩子活了一甲子，學到的第一句英文就是「古摩尼」。那時已有初級英文能力且已經開始在看美劇《六人行》的我回她說：「古摩尼是什麼東西啊？」（習慣英文腔的我真的完全聽不懂她想講什麼）。

她說古摩尼是閩南語，「是『牛沒有奶（牛擠不出奶）』的意思啊。所以Good morning，古（牛）摩（沒有）尼（奶）啊」。此後她每天早上見到我，就用閩南語打招呼說：「牛沒有奶啊（古摩尼，Good morning）」。看著她學到英文很快樂的樣子，我想就陪著她乾笑，但我篤定以後絕對不用這種方式跟老外講話。

我的韓語初體驗

有一陣子為了出差，我曾經卯起來學韓文，還搭配使用了學外文的字卡軟體。那時遇到一個韓文詞的發音很像某個中文詞，雖然這兩個詞的字義根本完全不同，但當時純粹覺得發音很像也很好記，自以為從此就不會忘了。

結果在一周內，不時會忘記那個諧音而想不起韓文的發音，或者根本就忘了那個韓文的字義了。我讓字卡重複提醒我複習了好幾次，實驗證明，一個月後我又忘了。到現在我還是想不起那個韓文字和諧音是什麼。中間的記憶連結已經斷鏈。韓文跟日文的結構很像，也很有趣，但最終英日文還是佔據了我大量的學習時間，所以韓文目前沒有繼續學下去。

但奇怪的事來了，一開始我是用非常正規的方式學韓文字母（相當於中文的注音或拼音）的發音，從頭到尾不套用任何諧音的方式來記憶。到今日隔了超過五年，我竟然還會唸韓國餅乾包裝上的韓文字（但不一定懂字義）。某些零星的韓文單字，在當初並不是靠諧音來記憶的，至今卻還記得發音和字義。換句話說，我用正規的方式還比用諧音記得更久！

同樣的諧音方式，我也曾一度套用到某個英文單字，但我發現隔天就忘了。所以諧音記憶法立刻被我停用了。

諧音記憶法之所以不夠可靠，就在於很容易發生「記憶連結的斷鏈」，我會在後面詳細說明。

廣告沒告訴你的四件事

再把話題拉回到開頭提到的廣告。這一套教學方式，以我的理解，是透過有劇情的極短卡通動畫，每一集搭配有諧音的台詞來教英文詞，例如quality（ [ˈkwɑləti]，品質）的諧音是瓜落地，guide（ [ˈgaɪd]，導遊）的諧音是（導遊真不是）蓋的。

來個直球對決吧。回想一下你自己小時候學中文的過程，有多少字是你非得透過諧音才記得起來的？絕對不多！好吧，就算你有手指頭數得出來的中文字是靠諧音記來的，你有觀察過你到今日還記得起來的原因是什麼嗎？最大的原因是，你從過去到現在，不論是在聊天、寫作、發IG文、聽歌或唱歌的過程中，一直有間斷地使用到那些字，你才會記得。

反過來問，你認為諧音的英文動畫教材，是一種階段性學習的產品，還是終生會重複間斷使用（複習）的產品？當孩子升了國高中，上大學出社會進入了職場，那些動畫還會再翻出來複習嗎？假設這些動畫總共教了孩子300個單字，未來進了職場的他們，還能記得多少？這是其中一個疑慮。

第二個問題是，這些動畫非常考驗人類的大腦記憶。要知道，這類型的教材是由三個元素構成：

卡通畫面（影像，包括主配角、穿著、動作、事件等等視覺線索） 故事劇情 諧音（單字發音）

當我看了其中一集，我馬上想到一個很頭痛的問題：如果我全部要看10集，我要同時記憶10組劇情加上10組諧音，而且這諧音（瓜落地）還不是真正百分百道地的英文發音，我還要另外再記憶10組道地的英文發音（quality [ˈkwɑləti] ）。你總不可能真的對外國人說古摩尼、瓜落地吧？老外若聽得懂我就把頭剁給你。

想到這，你不覺得諧音是一個很多餘的記憶環節嗎？你頭腦不會爆掉嗎？實驗看看，半年後你還能記住多少組劇情和諧音。如果總共有100集，你可是要記憶100個劇情，100個諧音，還要確保半年後記得一清二楚，你才能靠諧音聯想到道地發音是什麼。看到著，你還不覺得諧音真的很多餘嗎？我想到要記100個諧音就瘋了。

第三個問題我認為比較嚴重，就是諧音會嚴重影響單字的正確發音。看我奶奶就知道了，她就真的只會說古摩尼，還傳染給我媽。我媽到今日每天早上也跟我說古摩尼，我實在很想糾正她說是Good morning啦。

這反映出的現象是孩子可能會太過仰賴諧音來記單字，導致孩子的發音被「諧音化」，完全變成道地的「中式英文腔」，在極端的情況下，外國人是完全聽不懂這種腔調的。

你第一次聽到的發音是非常重要的，它會烙印在腦裡形成聲紋記憶，你確定你要讓孩子對一個單字的第一印象，就是有點中文味的英文發音嗎？（I want to be a 蓋的 in the future!）

第四個問題也很大，就是劇情並沒有正確教孩子一個單字真正的使用情境、用法以及夠精確的字義，因為這種劇情原本就是為了諧音而設計的，更何況諧音本身和單字的字義根本就不同。

換句話說，它同樣還是在教你apple=蘋果、ball=球、guide=導遊，只是中間多了一個諧音的聯想環節，但終究還是脫不出「死背單字」的窠臼，孩子只是用卡通和諧音來死背單字而已。

假設是教很簡單的good這個單字，已經死背了「good=好的、厲害的」的孩子，會知道「I’m good」這句話在某些狀況下並不是「我很厲害」，而是「噢，我不用了，不要給我，我不需要」的意思嗎？所以我才說孩子是在死背單字而已。

A：You wanna try my sandwich? （你要嚐看看我的三明治嗎？）

B：Nah, I’m good. （我不用啦。）

A皺眉心想：（我在問你要不要吃看看，你幹嘛跟我說你很厲害？逞什麼威風啊？）

B心想：（我只是跟你說我沒有要吃，你幹嘛給我那副臭臉？）

我了解要讓母語為中文的孩子講出正統的英文腔很不容易，但如果一開始就丟諧音給他們認識英文單字，這不就堵住了他們能以道地發音為主的學習機會了嗎？

其實學英文發音最自然的方式，是要讓孩子先聽到道地的發音，然後鼓勵他們仔細聽，並努力去模仿發音。如果是有學過音聲學的老師更好，可以即時矯正孩子的嘴型和舌頭的擺放位置，讓孩子更快發出正確的發音，而不是用中文的發音系統來模仿英文發音。你可以想像外國人如果也用英文的發音系統來講中文，是不是有很重的腔調？

回想一下，小時候媽媽教你中文的捲舌音時，是不是會告訴你「舌頭要抬起來像捲一個小圈圈喔，像我這樣」，然後要你去模仿媽媽的嘴型和舌頭。你的捲舌音就是這樣學來的。

長久記憶英文的關鍵是「創造有情感連結的記憶鏈」

為什麼記憶會斷鏈？是因為那一段記憶並沒有真正與你產生情感的連結。以我的例子來說，我曾經差一點忘了「抱著胳膊」日文是叫「腕組みする」，當時我馬上想起我在綜藝節目看到的畫面打上了「腕組み」的旁白字，最終才沒有忘掉日文怎麼講。

為什麼我沒有遺忘？正是因為那個定格畫面讓我印象太深刻，那時我很不爭氣地大笑了出來（畢竟是很過分的整人節目畫面），那張畫面和旁白字「腕組み」，對我產生很獨特的情感連結，印象很深才不會忘掉，所以當時我必須馬上把畫面截圖起來加到我的單字卡裡（對那位日本女藝人實在很抱歉）。這張字卡我只複習過三次，至今過了一季都還沒忘。這條記憶鍊，是我自己創造和連結起來的，才能記得這麼久。

反之，諧音動畫教材裡所教的劇情和諧音，都是別人設計好要給你填塞入大腦的。假如100集單字的動畫中，有一集太好笑讓你印象很深刻，恭喜你賺到了一個有意義的記憶鏈。那麼其他集的單字呢？如果其他的劇情並沒有對你產生夠強烈的情感交集，你會印象深刻嗎？幾個月之後，你還記得嗎？

如果你非常認真，熟看每一部影片好幾次，可能在幾個月後的學校考試中，你的短期記憶會讓你獲得好分數，但你有想過一年後呢、十年後呢？你還能在職場上、生活中信手拈來使用嗎？這就是有沒有建立情感連結記憶鏈的差異了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航