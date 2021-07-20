KTV夜店群聚後又爆出裕廊漁港疫情，新加坡本土案例增163起

（中央社）新加坡本土疫情延燒，19日暴增163起本土案例，創下今年以來新高，其中106人與裕廊漁港感染群有關，19人屬於KTV夜店群聚。隨著檢測持續進行，預期未來幾天確診案例還會往上升。

新加坡2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情原已趨穩，不料上週爆發與越南陪酒女郎相關的KTV夜店群聚感染，短短幾天就累計逾百人確診，隨後又爆出裕廊漁港（Jurong Fishery Port）感染群，且持續擴大中。

星國衛生部19日通報，初步確認新增163起本土案例，其中106人與裕廊漁港感染群有關，19人屬於KTV夜店群聚；除了本土案例，星國今天也新增9起境外移入。人口約570萬的新加坡累計6萬3245人確診，目前病故人數維持36人。

根據衛生部目前資訊，KTV夜店感染群已累計192人確診，裕廊漁港相關感染群累計有169起確診案例，是新加坡目前人數最多的2大感染群。

新加坡衛生部長王乙康在臉書發文表示，最近增加的確診數反映了Delta變異株（最早出現於印度）的傳染力。隨著當局持續進行廣泛檢測，預期未來幾天仍會新增許多確診案例。

他指出，經過調查，這2個感染群有關聯，「以基因來看，這2個感染群不同於先前造成陳篤生醫院與樟宜機場感染群的Delta變異株，但比較接近新加坡近期發現由印尼入境的境外移入個案」。等到有更明確的資料時，當局將對外說明。

王乙康表示，KTV夜店感染群已逐漸控制下來，已有超過5000名員工、陪酒女郎、顧客接受檢測，每天新增確診人數逐漸往下降。不過，裕廊漁港感染群擴大的趨勢「令人擔憂」，目前已擴散至許多其他傳統市場。

為阻斷病毒傳播，當局已要求裕廊漁港對外關閉2週至7月31日，並對環境進行深度清潔。

星媒報導，新加坡近來有多個傳統市場出現確診病例，不少人是在裕廊漁港取貨時被感染的魚販。為此，當局要求所有傳統市場的海鮮及魚販自昨天起暫停營業，必須到檢測中心接受檢測，等待結果期間須在家隔離，直到取得陰性檢測結果，攤位才能恢復營業。

Photo Credit：中央社 新加坡19日本土案例暴增163例，其中106人與裕廊漁港感染群有關。圖為裕廊漁港出入口。

其他非販售海鮮類及熟食的攤販與助理同樣需要接受採檢，不過檢測期間攤位仍可照常營業。

此外，因應這波疫情，新加坡跨部會抗疫工作小組上週宣布，從7月19日至8月8日為止，針對較高風險活動加強防疫，包括限縮餐廳內用人數降至最多2人；針對已完整接種疫苗者，放寬至最多5人一桌，不過餐廳必須要能確認顧客疫苗接種狀態。

像是麥當勞、肯德基等餐飲業者都已表示，不論顧客是否已接種疫苗，內用最多只能2人一組。另外，小販中心、商場美食街等，原則上內用以2人一組為限。

Photo Credit：中央社 新加坡為防止本土疫情擴大，限縮餐飲店內用人數，小販中心、商場美食街原則上內用以2人一組為限。圖為當地一家商場的美食街

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒