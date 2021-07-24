如果你用這三種方式來追求女生，只會把她推得更遠

文：智遠老師

Hey～大家好，每天我都會收到許多郵件，其實大部分的男生總是在糾結一個點：

繼續「堅持」還是「不堅持」。

因為在追求女生的時候，一旦得不到女生的回應，就愈來愈懷疑自己，內心心態說崩塌就崩塌。

訊息她到底有沒有看到啊？ 她怎麼回的這麼慢，是不想聊了嗎？

我告訴你，一旦陷入這種狀態啊，你可就危險了。在追求女生這件事，它沒辦法著急，愈著急、則愈容易亂。本來人家女生並沒有那個意思，你自己偏偏在那兒想東想西，給自己找個不痛快不說，還很容易為你們的關係製造阻礙。

不知道你們曾經有沒有過這種經驗，就是有的時候自己明明已經很努力了，可是喜歡的女生反而愈來愈討厭自己。而有的男生呢，好像也沒幹嘛，可是他身後的女生卻排著大長隊。你還在這冥思苦想呢，人家已經抱得美人歸了。你看著人家好像也沒怎麼追，其實人家早就把女生的心思拿捏得死死的啦。

而有些男生呢，都還沒回過神來，也不知道自己是不是做錯什麼，直接被女生封鎖了，從此再也沒有翻身的機會。說實在的，這其實就是追求方式出了問題而已。還有一部份的男生，是追求女生的時候，總是抱著有些卑微的心態，甚至真的把女生當成女神一樣，搞得高不可攀、過於敏感。

但是你也別太著急、太氣餒、太灰心，誰還沒在追女生的時候，做過幾件蠢事呢？今天就讓我們一起來聊聊幾種，會讓女生反感的追求方式，給你們找找地雷區。

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一、打嘴炮型

小時候我們就都學過，光說不練是假把戲，可偏偏有些男生，哄女生那真是一把天生好手。早安晚安一天都不會忘記的，滿嘴的「我最喜歡你」、「你就是最美的」、「我希望你每天都快樂」⋯⋯等等各種你儂我儂，甜言蜜語張嘴就來，可是真要讓他做點實際的事情，那可是難如登天。

明明說「以後妳喜歡的東西，我都可以給妳」，後一秒女生讓他陪逛街，卻又說了：「哎呀，我週六跟朋友約好了呢，要不等下週？」，這就是典型的只會打嘴炮。

就這樣的追求方式，你怕不是把女生都當成小學生了吧？

愛情關係不是金錢交易，這買賣風險多大啊，要是被女生拉入黑名單真是一點都不冤枉。或是女生生病了，你嘴上說著最甜的安慰的話，什麼多喝熱水啊～照顧好自己啊～實際上卻沒有真實的行動，那女生的感受會是怎麼樣呢？

明日復明日，明日何其多啊？在追求女生的過程，要是會說好聽的話，或是過度放大自己的能力範圍，會哄女生開心本來是加分項；但是如果你付出的實際行動，跟不上你之前說過的話，那時間長了，失落感慢慢累積，女生還能信任你嗎？

只會讓女生更加確信你不可靠，和你相處起來沒有安全感。所以說，結果的好壞都是自己選擇的。歸根到底，只會打嘴炮的追求，在女生看來是很廉價的，很可能直接把你判出局。

二、霸道總裁型

「霸道總裁」的追求方式，也會讓女生覺得很反感嗎？

我相信很多男生肯定會納悶、不能理解。那為什麼有這麼多女生都喜歡看跟「霸道總裁」的愛情故事呢？換個角度解釋你想想，在電視劇中的「霸道總裁」都具備有哪一些特點？

比如說，被一個資產過億、英俊瀟灑、風流倜儻的男人喜歡，霸道的想把最好的東西都給你，還寵溺的為你做這做那，別說女生了，是個人他都抗拒不了啊。再說了，哪個女生從小沒做過白馬王子的美夢呢，那現實中沒有辦法實現，還不能看看電視劇過過癮啦？

但是電視劇虛構畢竟是虛構，現實中可很難發生這樣的橋段。有太多的男生即便不是霸道總裁，也想讓自己玩一把霸道。比如說，霸道的要求你不准跟別的異性朋友接觸，霸道的讓你放棄自己喜歡的穿衣風格，霸道的要求你別說話所有聽他的安排。

有些時候，女生內心深處是願意被強大的男人帶領和掌控的，但前提是你要嘛擁有財大氣粗、要嘛才華橫溢、要嘛帥氣逼人、要嘛對她溫柔如水，你總得佔一樣吧？

不然你怎麼霸道？就憑你很擅長打遊戲而已嗎？所以說，不是不能走「霸道總裁」的路線，但是要讓女生發自內心的對你產生仰慕和崇拜，首先你得要先有這部份的能力可以做到。如果自己的形象、經濟條件、社會地位、情商各方面的綜合實力，都不比女生優秀，還想霸道的命令女生什麼都聽自己的，被封鎖只是遲早的宿命。

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三、自作多情型

有些男生啊，真不是我要說，對女生的瞭解，真是掌握的太不到位了。你說明明跟女生相處，就只是普通朋友之間的交流，你的小心臟就開始怦怦亂跳，想入非非的以為人家喜歡你，這不是一不小心就讓別人看了笑話嗎？

比如女生跟你說「晚安，早點休息」也許只是出於禮貌，或者想結束尬聊不下去的話題，但在自作多情的男生眼中，就變成是另一種畫風：她是不是喜歡我啊？還跟我說晚安，還關心我早點休息，我也喜歡妳哦。

在比如女生說「我要去洗澡了」，很明顯也是想結束聊天的信號，但有些男生會覺得：你一定是喜歡我啊。我們才認識多久，連洗澡都要跟我匯報。我也愛你哦。

唉～要撩到你就這麼容易的嗎？

但這樣的現象在現在，其實非常常見，而這種男生往往也是最容易成為舔狗的一類人。因為他們永遠可以看見希望，永遠覺得自己只要再努力一點就可以追上對方，儘管說這些希望完全是自己幻想出來的。

許多男生就是因為各種自卑，看見喜歡的女生，總是覺得自己配不上，導致遲遲不敢行動，錯過了很多緣分。擁有自信當然是好事沒錯，但過度自信就不太好了，老是自作多情覺得女生也喜歡自己，這也會給對方帶來困擾，還顯得自討沒趣，說到底，還是你們對女生瞭解、理解真的太少造成的。

總結

如果你之前的追求方式讓女生覺得反感，或者讓你自己也覺得焦慮、不快樂，那還倒不如先冷靜下來思考一下，自己用的方法是不是不對？

也不妨試試，把你之前在追求女生時，做過的所有事都推翻，重新決定你接下來要做的事。比如說，之前總是給女生一天到晚的發早安午安晚安，後來她都不怎麼回你了，那我們就要改變一下方式，這一些就不要在發了。

其實你的這一些變化，女生是能感受出來的。與之前相比，明顯你的方法有了改變，更會考慮到女生的感受，那女生自然也會對你產生新的印象。

愛情關係根本就不是一個能著急的事。很多男生卻偏偏喜歡逆行，就愛給自己立什麼一些奇怪的規矩，說什麼一定要在這個月做個了斷「能好就好、不好就拉倒。」

你光在這跟自己較勁了，那你知道人家女生在幹什麼、想什麼嗎？在什麼都還不知道的情況下就一直亂邀約、亂告白，自然不會得到好的結果嘛。這只是自己在自嗨而已。

你只顧著自己閉關修煉，幻想著在出關的那一刻震驚四座，讓女生對你刮目相看，卻根本不知道要怎麼去創造和女生相處、約會的機會。那你就會很容易被擊潰，只要人家一對你冷淡，你立馬就心灰意冷，失去鬥志。

所以啊，在還沒找到適合自己追求女生的方式和辦法之前，自己也要有耐性一點。先多多瞭解自己一點，還不如雲淡風輕點，讓自己心理素質穩定了，也好好學習怎麼去接觸、瞭解女生的需求在出動。

今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航