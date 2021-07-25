2021/07/25,
生活

勸你不要在捷運車廂搭訕戴口罩的人：給搭訕者、被搭訕者與旁觀者的實用指南

勸你不要在捷運車廂搭訕戴口罩的人：給搭訕者、被搭訕者與旁觀者的實用指南
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

如果不僅是單純搭訕，已經演變到死纏爛打的性騷擾，希望我們若有一天成為旁觀者，都能具備挺身而出的勇氣。

文：人間田野觀察家

搭捷運出門辦事，感受到一位黑衣男子炙熱的注視眼光。他在附近不斷徘徊，然後明明車廂位子一大堆，時中有說你沒在聽，這位老兄硬要坐在我旁邊。

坐在附近博愛座的另一位男子，可能默默觀察了這一切，偷偷做手勢示意我可以換位。事情發生很快，我也沒多想，立刻轉頭跟黑衣男說：「不好意思，我們應該要保持社交距離。請你坐到另一邊可以嗎？」

黑衣男換了位，三分鐘後又前來跟我說：「你知道哪裡可以認識身高172、漂漂亮亮這種款式的女生嗎？」當下滿臉黑人問號，當我104人力銀行？「我不知道啊。」我回。沒話可說，他後來就先下車了。

約會神仙教母觀察筆記

  • 給搭訕者

搭訕戴口罩的人是很危險的。臉罩了六成，你怎知道對方長怎樣？畢竟疫情期間，每個戴上口罩的路人都好正好帥，拉下口罩就還好，欸，綜藝摔。

台詞要選好「可以跟你加LINE嗎？」「可以認識你嗎？」當第一句台詞，非常容易讓對方產生戒心。最安全台詞，是從對方的衣著裝扮或周遭環境事物入手：「欸你口罩好特別耶，想請問一下是哪裡買的？」再往下延伸話題。

如果感覺對方跟你相談甚歡，才詢問後續聯絡方式，可以善用這個句型：「我想再多跟你聊ＯＯ這個話題（例如剛對話中提及的書籍或運動），方便跟你加個社群軟體嗎？」當然，若感覺對方眼神不妙，快要把你當成電車癡漢或車廂怪女，就盡快禮貌結束話題吧。

不說搭訕異性，藉由細心觀察，再真心稱讚對方新髮型、口罩、衣著或配件，這些台詞讓我在電梯遇到不熟同事時，總是能安然度過三分鐘不尬聊（超重要！）

  • 給被搭訕者

如果不想有進一步認識，不要太直接激怒對方：「你要不要先照照鏡子？」「如果你是孔劉，我會答應你。」母湯安捏，這樣太激烈。

請用誠懇、堅定的語氣婉拒，例如：「不好意思，我不方便透露聯絡方式。」「我不認識你，不方便告訴你我家在哪裡。」（我真的有遇過劈頭問我家住哪的陌生人，還以為遇到查戶口。）

  • 給旁觀者

如果不僅是單純搭訕，已經演變到死纏爛打的性騷擾，希望我們若有一天成為旁觀者，都能具備挺身而出的勇氣。無論是不動聲色的暗地解圍，或者出面仗義執言，都能即時讓被騷擾者知道，他獲得支持，也值得被尊重的對待。

剛好最近看到這則新聞覺得很棒，跟大家分享。

好，來到故事的結尾。我努力壓抑住身為約會神仙教母的雞婆天職，不然實在很想衝上去向黑衣男介紹哪些交友軟體好用，以及推薦他我最近的田野調查讀物《哈佛✕Google行為科學家的脫單指南》。我畫了一堆重點，大膽預言這本即將成為單身者每人必備的聖經，啃食完書再跟大家分享。

誰搭訕誰，誰嚇誰，還不知道呢。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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